В Калининграде появится киногородок «Каливуд». Что о нем известно

Проект будущего киногородка пока находится на этапе творческого осмысления, рассказал «Газете.Ru» Артур Сарниц. При этом архитектор заявил, что название «Каливуд» необходимо заменить. Не исключено, что к выбору подключат самих жителей Калининграда, например, посредством опроса.

«Я не имею никакого отношения к названию. «Артур Сарниц – Кенигсберг» всего лишь проектная группа, и мы выполняем условия договора. «Балтик Синема» или «Кенигфильм», на мой взгляд, намного лучше, — сказал он.

— Думаю, стоит сделать опрос и даже не один, чтобы калининградцы и калининградки смогли выразить свое мнение».

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Согласно тендеру, на который первым обратил внимание портал «Новый Калининград», за 400 тыс. рублей компания Сарница должна представить план киногородка и альбом с планами и видами. Киноплощадка расположится на улице Нарвской, 56, где находится офис Кафедрального собора, заказчика проекта.

В киногородке планируется разместить два съемочных ангара площадью 1500 и 1000 квадратных метров и гостиницу мотельного типа. Саму территорию облагородят: сделают декорации фасадов «в стиле европейского городка» и проложат брусчатые улицы. По словам Сарница, на этом месте также появится прогулочная зона для жителей города и туристов.

Говоря о сроках реализации «Каливуда», архитектор отметил, что на реставрационные работы потребуется «год-полтора».

«Нужно понимать, как строятся декорации. Мы с такими проектами уже работали не раз. Мы это все быстро сделаем в лучших традициях, это я могу обещать», — добавил Сарниц.

По условиям контракта, проект киногородка нужно подготовить за три недели после получения предоплаты. В пресс-службе Кафедрального собора отметили, что кинопроизводство станет одной из функций обновленного пространства. Помещения, в которых сейчас располагается офис собора, будут реконструировать. О строительстве новых объектов речи не идет.

«Мы ничего не строим. Мы реконструируем помещения на Нарвской, где находится офис собора, потому что многие из них непригодны для эксплуатации», — объяснили в пресс-службе Кафедрального собора.

Артур Сарниц — архитектор из Калининграда. В 2015 году его компания получила форт №11, или «Денхофф», (с 2007 года имеет статус объекта культурного наследия) в аренду на 49 лет. На территории форта планируется создать музейно-выставочный комплексы истории военных событий, детский развлекательный центр с мини-зоопарком, «тропой следопыта» и оборудованной площадкой для подвижных игр и отдыха. Кроме того, на территории форта ожидается создание конференц-зала и творческих мастерских. К работе над проектом до сих пор не приступили: в 2020 году Сарниц рассказал, что на восстановление «Денхоффа» ему не хватает средств.