Клоуна из «Кривого зеркала» обвиняют в изнасиловании. Возможно, это пиар-акция

Российский шоумен Александр Морозов подтвердил «Газете.Ru» факт знакомства и близости с обвинившей его в изнасиловании 22-летней актрисой Елизаветой Еременко. Также он отметил, что не собирается подавать в суд на девушку по факту клеветы.

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«Конечно же, я знаком с обвинившей меня девушкой. Но не более того. В суд [по поводу клеветы в мой адрес] я подавать не буду на бедную, несчастную девушку, что она там себе насочиняла, — сказал он. — Как все у нас было в действительности? Как у взрослых, все было хорошо. Все было прекрасно, на мой взгляд. А уж как ей показалось — это ее дело».

По признанию артиста, он не знает, что такое «культура отмены» и за карьеру в сложившейся ситуации не переживает — в том числе по той причине, что из-за пандемии он, как и некоторые его коллеги, остался без работы.

«Да какая карьера? Все артисты без работы. Ни спектаклей, ни концертов. Хоть есть повод, о чем поговорить. Изнасилование — вот молодец, Морозов! Какая прелесть, — посетовал юморист. — На меня наговаривают, мне совсем смешно. Потому что те, кто меня хорошо знают — какой я есть, ну это же бред. Это не про меня история».

Отвечая на вопрос о характере отношений с Еременко, актер заявил, что они были достаточно близкими. «Если вы про сексуальные отношения, то они у нас всех существуют, чего лукавить?» — сказал он.

Пытаясь понять мотивацию девушки — может ли это быть местью или чем-то иным, шоумен предположил, что, вероятнее всего, обвинительница движима желанием получить от него «какие-то преференции». «Но это тоже смешно. Если бы я был какой-то богатый человек, то да. А тут... Это очень непонятная ситуация. Но все пройдет — и это пройдет тоже», — заключил Морозов.

На момент публикации материала сама Еременко не ответила на просьбу «Газеты.Ru» поделиться своей версией событий. При этом незадолго до появления в СМИ информации об изнасиловании она опубликовала в Instagram стихотворение, в котором, предположительно, описала эту ситуацию:

«Мысли путаются, // Голова кругом. // Думала поиграем, //Думала, будешь просто другом, // Себя же обманула, // Поднимаю белый флаг. // В твоих глазах, // Без памяти, // Сотню раз уже тонула, // В омут с головой, // И без спасательного круга. // Только это грустно, // Но я должна принять, // Ты играл со мной, // На чувствах, // Как на гитаре. // И эту боль на сердце, // Теперь Заглушит алкоголь, // Ром с колой, // Удаляю тебя, // И удаляю боль».

«Газета.Ru» связалась с коллегами Морозова по «Кривому зеркалу». Один из них — Святослав Ещенко — предположил, что данная история является «постановочной брехней». Артист рассказал, что ранее ему также предлагали разыграть «этот фарс», но он отказался.

«До Морозова мне лично предлагали разыграть весь этот фарс. Я на эту пошлятину не согласился, но вот согласился он. Поэтому, что тут можно комментировать», — сказал Ещенко.

Кроме того, артист обратил внимание, что камера, с которой записывался ролик с Морозовым и Еременко, опубликованный в интернете, не скрытая, а обычная.

«Я даже сюжет примерный знаю — Сашка будет говорить: «Невиноватый я, она сама пришла». Она будет утверждать, что он ее насиловал, а детектор лжи покажет, что она врет — он ее не насиловал, вот и вся передача», — заключил Святослав Ещенко.

Информация об изнасиловании и избиении молодой актрисы, публикующей в соцсетях откровенные фото и видео, появилась на сайте «Стархита» вечером 19 апреля. В материале уточнялось, что Еременко познакомилась с артистом в интернете, впоследствии мужчина якобы пригласил ее на свидание в Москву. Возможная встреча состоялась в дорогом отеле, где, как утверждает обвинительница, и произошло изнасилование, а также жестокое избиение со стороны Морозова. Кроме того, в статье говорится, что до свидания с юмористом Еременко была девственницей.

20 апреля в 17:15 по московскому времени в эфир выйдет выпуск шоу »Андрей Малахов. Прямой эфир», где участники истории пройдут проверку на полиграфе.