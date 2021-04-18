Новая Нетта Барзилай, беженец, стильные исландцы: кому Манижа может проиграть на «Евровидении»

Мальта

Небольшое островное государство в этом году отмечает полувековой юбилей первого участия в «Евровидении». По такому случаи от страны, никогда не выигравшей конкурс (но неоднократно попадавшей в топ-3), в Роттердам едет Дестини Чукуньере — и за месяц до старта ее шанс на победу оценивается в 17%, это наивысший показатель.

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Чукуньере — дочь профессионального футболиста, в свое время выступавшего за сборную Нигерии, а также триумфатор детского «Евровидения-2015». Первоначально она должна была представить страну на «Евровидении» в 2020-м, но тогда участию помешала пандемия. В итоге артистке пришлось поменять конкурсную композицию (таковы всеобщие правила) — и в Нидерланды она едет с фем-треком «Je Me Casse», который местами сильно напоминает «Toy» победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай.

Швейцария

Сразу после обнародования всех песен «Евровидения-2021» главным фаворитом конкурса считали не Мальту, а Швейцарию — представителю страны Джону Мухарремаю, выступающему под псевдонимом Gjon's Tears, давали аж 20% на победу, но со временем этот показатель уменьшился на семь пунктов. Некоторые связывают это с «пустотой» текста его песни «Tout l'Univers» — простой по смыслу лирической композиции, благодаря которой артист, впрочем, демонстрирует все свои таланты в фальцете.

Мухарремай наиболее известен как участник шоу «Albanians Got Talent» (третье место) и французской версии «Голоса» (полуфинал).

Франция

В топ-3 конкурса, по мнению экспертов, будет и француженка Барбара Прави, достаточно известная исполнительница и создательница песен — она, например, сочиняла для Джейдена Смита, а также написала победную песню детского «Евровидения-2020», исполненную Валентиной.

Конкурсный трек Прави «Voilà» — очень личная композиция, в плане звучания сильно отличающаяся от работ других участников. Один из самых залайканных комментариев под клипом француженки на YouTube: «Если речь идет строго о музыке, то у нас уже есть победитель». И лучше, пожалуй, не скажешь.

Италия

За итальянских глэм-рокеров Måneskin хочется переживать не столько из-за их песни (она в целом вполне себе заурядная), но благодаря драйву, который музыканты излучают на живых выступлениях. А еще у них красивая история — участники группы выступают вместе еще со школьных времен, они прошли путь от импровизированных концертов на улицах Рима до главного конкурса музыкального света (где-то между закралось второе место на итальянском «Икс-Факторе»), и это подкупает.

Болгария

Представительница Болгарии Виктория Георгиева отправляется за высокими местами в Роттердам с песней о взрослении и старении. Как и у многих других участников «Евровидения», успешный старт ее карьеры на начальном этапе связан с «Икс-Фактором». У конкурсной композиции Георгиевой на YouTube тьма восторженных отзывов (а также советы попробовать себя на американском рынке), но есть ощущение, что примерно таких же песен на «Евровидение» ежегодно приезжает с десяток.

Швеция

От Швеции в Голландию едет исполнитель Tusse, поющий о важности голосов темнокожих людей. Несмотря на то что музыкально это опять же копия с триумфаторов прошлых лет, на фоне мировой повестки у него большие шансы: тут и сам текст композиции, и непростая история жизни Tusse, беженца из ДР Конго. К слову, до сих пор «Евровидение» не выигрывал ни один сольный темнокожий исполнитель.

Исландия

«10 Years» — безусловно, одна из самых интересных и стильных песен этого «Евровидения», то же касается и конкурсного номера (вы только посмотрите на эти милейшие гитары!). Группа Daði og Gagnamagnið уже давно хотела попасть по «Евро» — в национальном отборе коллектив попробовал себя еще в 2017-м, отобрался (но не поехал из-за пандемии) в 2020-м и лишь в этом году наконец дебютирует на шоу.

Синти-поп-группа состоит из сестры и брата, его жены, а также их друзей. И это смотрится особо выигрышно с учетом популярности прошлогоднего фильма о «Евровидении» с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс, в котором речь также шла о знакомых с детства музыкантах из далекой Исландии, у которых была одна большая мечта.

Норвегия

Очередная мощная социальная история предстоящего конкурса — Андреас Хаукеланд с детства имеет синдром Туретта, в школе его дразнили и обзывали «тиком», а спустя годы он представит страну на «Евровидении», да еще и под псевдонимом, обыгрывающим недуг (Tix).

Румыния

Из-за внешности и звучания румынку Roxen нередко сравнивают с Билли Айлиш. Возможно, именно узнаваемый образ, а также потенциально хитовая песня помогут Румынии превзойти личный рекорд «Евровидения»: из множества попыток страна всего раз попадала в топ-3, это случилось в 2005 году.