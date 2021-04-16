Плейлист недели: Иван Дорн, Paris Texas и London Grammar

Paris Texas — «Force of Habit»

25 мая хип-хоп-бэнд Paris Texas выпустит дебютный альбом «Boy Anonymous». Пока можно послушать три трека оттуда: «Heavy Metal», «Situations» и недавний «Force of Habit» (звучит так, как если бы King Krule начал читать рэп). Paris Texas — многообещающий рэп-дуэт из Комптона. Свой первый сингл они выпустили в феврале 2021 года.

Marina — «Purge the Poison»

Марина Ламбрини Диамандис представила вторую песню «Purge the Poison» с ее грядущего альбома «Ancient Dreams in a Modern Land» — гитарный поп-гимн, в котором она хоронит капитализм и просит бога простить Америку «за все войны». Пятая пластинка певицы выйдет 11 июня.

Рина Саваяма и Элтон Джон — «Chosen Family»

Рина Саваяма перезаписала песню «Chosen Family» с ее последнего альбома «Sawayama» вместе с Элтоном Джоном. Джон — большой поклонник певицы, ее дебютник он назвал лучшим релизом 2020 года. В «Chosen Family» композитор не только сел за фортепиано, но исполнил один из куплетов.

Гаспар Оже и Justice — «Force Majeure»

Одни французы распались (Daft Punk), другие — вернулись. ½ электронного дуэта Justice — Гаспар Оже — выпустил бодрый сингл «Force Majeure». Внутри — излюбленные синтезаторы и фанковые гитарные партии. Это первая сольная работа Оже. Он также анонсировал выход альбома «Escapades», но пока без даты.

DMX, Swizz Beatz и Френч Монтана — «Been to War»

Вышел посмертный трек DMX «Been to War», записанный при участии Swizz Beatz и Френч Монтаны. Это саундтрек второго сезона сериала «Крестный отец Гарлема». Рэпера DMX не стало 9 апреля. Последние дни артист находился на аппарате жизнеобеспечения после передозировки наркотиками.

London Grammar — «All My Love»

Инди-поп-трио London Grammar вернулось с новой пластинкой «Californian Soil». Что необычно, альбом полностью спродюсировала вокалистка Ханна Рид. В нем много мрачных и откровенных образов, а сама певица поет о выходе из токсичных отношений и собственной уязвимости.

Иван Дорн выпустил долгожданную песню «Кроме тебя». Это меланхоличная композиция о любви с живыми саксофонами. Спродюсировал трек одесский музыкант ROZHDEN.

Шэрон Ван Эттен — «Love More»

У Шэрон Ван Эттен вышел альбом каверов «epic Ten», на котором она перепела песни Idles, Shamir, Кортни Барнетт, St. Panther, Big Red Machine и Фионы Эппл. Релиз приурочен к десятилетию одноименной пластинки певицы.