Легкоступова, Тальков, Круг: как дети звезд перепевают песни родителей

Анетта Бриль и Валентина Легкоступова

По словам Анетты Бриль, решение дать новую жизнь песням Валентины Легкоступовой, скоропостижно скончавшейся в прошлом году, пришло к ней после беседы с матерью во сне.

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«Месяца четыре назад мне приснилась мама, приснился большой концерт. Мама держала меня за плечи и посмотрела мне в глаза. Она как бы дала мне наставление: «Аннет, иди и пой. Я очень хочу, чтобы ты это сделала, потому что ты это умеешь», — рассказала Бриль «Пятому каналу».

Она уже перепела композицию «Только ты» и анонсировала, что следующей представленной композицией станет «Двое в лифте», которую Легкоступова исполняла дуэтом с Филиппом Киркоровым.

Вера Алдонина и Юлия Началова

На прошлой неделе 14-летняя Вера Алдонина, дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, исполнила знаменитую песню матери «Герой не моего романа» на шоу «Модный приговор». Эфир был посвящен тридцатилетию телепередачи «Утренняя звезда», в свое время давшей старт карьере Началовой.

Во время выступления Алдониной зрители в студии с трудом сдерживали слезы. Все отметили чувственность исполнения и сходство голосов. Поклонники также выразили восторг от исполнения юной девушкой главного хита своей матери.

«Слушая Верочку, сердце кровью обливается, как же у нее с мамой похож голос. Желаю девочке счастья, любви, здоровья и терпения. Умничка» ; «Девочке 14 лет, а поет один в один как Юля. Без слез невозможно слушать»; «Пусть Верочка будет Верочкой! Не нужно ее ни с кем сравнивать и примерять ей чужую судьбу. Пусть будет похожа сама на себя! Она талантлива», — делились мнением комментаторы на YouTube.

close Юлия Началова и ее дочь Вера Алдонина (коллаж) Юлия Началова и ее дочь Вера Алдонина (коллаж) РИА «Новости»/YouTube

Игорь Тальков-младший и Игорь Тальков

Сын советского рок-музыканта Игоря Талькова — Игорь Тальков-младший — также пошел по музыкальной стезе. По его собственным словам, он начал писать песни с 11 лет, спустя несколько лет после того, как его отец был убит. Впервые он вышел на большую сцену в 2001 году, открыв концерт памяти Талькова-старшего в Государственном Кремлевском дворце песней «Я вернусь». Его выступление было очень тепло встречено зрителями. Впоследствии он продолжал исполнять песни отца, а также выпускать свои собственные.

«Лайк Игорю за такого сына! Сыну — долгой жизни!» ; «Умничка весь в папу, жаль до слез Игоря, он бы нам столько песен написал и спел, слезы на глазах! Жаль, жаль. Спасибо за сыночка Богу!»; «Сын достойный своего великого отца — русского воина, у которого болела душа за Россию», — восторгаются слушатели под записью одного из выступлений наследника покойного артиста.

Роман Белоусов и Женя Белоусов

В феврале 2019 года сын певца Жени Белоусова Роман исполнил песню своего отца «Девчонка-девчоночка» в эфире ток-шоу «Привет, Андрей!». Пользователи соцсетей, как водится, отметили сходство внешности и голоса звездного наследника и его отца, однако нашли его чуть более скромным. Одна из поклонниц обратилась к продюсерам и друзьям покойного музыканта с просьбой сделать большой концерт его памяти, чтобы Роман мог спеть все его хиты.

«Да, ребята, когда жил этот обаятельный парень Женя Белоусов, тогда ценились честь, совесть, дружба, любовь, а его сын напомнил всем об этом. Спасибо огромное ему!»; «Тот случай, когда природа не отдыхает, помогите, продюсеры парню, хватит детей бездарей продвигать. Женя, у тебя очень талантливый сын, спасибо за хорошие песни, ты в нашей памяти!» — писали пользователи YouTube.

close Женя Белоусов и его сын Роман Белоусов (коллаж) Женя Белоусов и его сын Роман Белоусов (коллаж) roman_belousov_official/Instagram

Александр Круг и Михаил Круг

Младший сын известного шансонье Михаила Круга Александр, осиротевший, когда ему было всего несколько месяцев, периодически выступает вместе со своей матерью Ириной. Семья покойного певца зачастую исполняет его песню «Вот и все» и воспринимается публикой очень хорошо.

«Сказочный парень! Прям солнечный!»; «Какой солнечный сын вырос. Сколько достоинства и нет дешевых понтов. Как жаль, Миша, что ты не видишь этого», — радуются поклонники музыканта.

Кроме того, у Александра есть блог в социальной сети Tik-Tok, где он тоже исполняет песни отца. Судя по количеству подписчиков — их у молодого человека более 90 тыс., его деятельность востребована у публики.