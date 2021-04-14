«Какой «Кадиллак»? Вам же 7 лет»: как аниматоры реагируют на просьбы детей включить Моргенштерна

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» аниматоров заявили, что не включают на мероприятиях композиции с нецензурной лексикой, даже если их об этом очень просят. Детей, как правило, устраивает отказ, но в некоторых случаях приходится идти на обман: например, говорить, что такую музыку аниматор просто не скачал или не загрузил.

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«Последнее время это [просьбы включить популярную музыку, не соответствующую детскому возрасту] часто случается, но я этого не практикую, — сказал собеседник издания.

— Даже с учетом, что она цензурная, «запиканная», все понимают, что там происходит. Бывает, что дети начинают кричать: «Cadillac» (песня Моргенштерна), «Cadillac», включи «Cadillac». А ты думаешь — ну какой «Cadillac»? Вам же по семь лет».

Представитель компании в сфере организации детских праздников, в свою очередь, заявил, что они могут включить Моргенштерна, но только под ответственность родителей: «У нас вся музыка по сюжетной линии, вот этого татуированного парня у нас нет. Если родители такое хотят включать, то пусть включают лично, мы такое не включаем».

Одна из аниматоров также рассказала, что обычно не ставит на праздниках «сомнительные композиции», но если дети настаивают, то приходится спрашивать разрешение у родителей: «Изначально спрашиваю у родителей, разрешают или нет. Но, как правило, они не разрешают и тогда сами объясняют своим детям, почему».

Другой собеседник издания сообщил, что на праздниках, где присутствуют взрослые, дети обычно стесняются просить включить им «взрослые» песни: «Они сами понимают, что это праздник и что [за ними] смотрят родители. Им бы самим было некомфортно дэнсить под такие песни».

По словам одного из спикеров, дети адекватно реагируют на отказ включить того или иного исполнителя: «Нет такого, что ребенок падает на пол, кричит маме, что я плохой аниматор. Если аниматор хороший, то на празднике в любом случае все идет по его сценарию».

Рэп, в том числе Моргенштерна и Тимати, могут включить по запросу на специальных тематических утренниках — подобные мероприятия, правда, проводят не все аниматоры. «Это вы как шаурму покупаете, просите это и это положить, вот так это происходит», — объяснил один и работников сферы, подчеркнув, что сам такую музыку не слушает. В большинстве же случаев аниматоры спокойно обходятся без рэп-артистов и очевидно недетских хитов их авторства.

Согласно опросу, едва ли не чаще всего на детских вечеринках играет трек «Пчеловод» группы RASA. Собеседники уверены, что если не искать скрытого смысла (некоторые считают, что под «медом» в сингле подразумевается наркотик, но это не точно), то это «просто обычная веселая песня».

«Музыка, где внятный текст, где нет мата, почему бы не включить? Тем более она ритмичная», — объяснил выбор «Пчеловода» один из аниматоров.

Двое организаторов рассказали, что включают детям песни из Tik-Tok и YouTube, потому что это «трендово». В топе находятся Клава Кока, Niletto с песней «Любимка» и «Пикачу» тиктокеров Егора Шипа и Мии Бойки.

Как правило, аниматоры самостоятельно готовят музыкальную программу к празднику. Трое собеседников подчеркнули, что в первую очередь обращают внимание на тематику и концепцию мероприятия. «Обычно мы сами подбираем плейлист. Есть, конечно, отдельные уточнения заказчиков, но это нечасто. Обычно это просто веселые и активные песни, без матершинства», — сказал один из них.

Среди известных групп аниматоры чаще ставят Little Big, в частности, песни «Uno» и «Faradenza», и Dabro с их суперхитом «Юность». Спикеры также отметили, что дети любят трек «Ягода малинка» ХАБИБА и «веселые песенки» Тимы Белорусских, этих артистов назвали сразу несколько из опрошенных.

На практике, как отметил один из аниматоров, дети редко ругаются по поводу музыки или требуют включить что-то свое. Однако, по словам одного из организаторов, важно ориентироваться именно на трендовую музыку — музыка из старых советских мультфильмов не пройдет.

«Хотя если я включу что-то из старых советских мультиков, то могут попросить переключить, она не зайдет. При этом совсем малышам, если им, например, три годика, нравится и такая музыка, им все нравится. Но вот дети постарше, да, находятся под влиянием массовой культуры, социальных вкусов, им нравится попса. Особенно то, что в их семьях слушают, это впитывается с детства», — отметил он.