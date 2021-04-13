«Охотники за привидениями 2», «Женщины в окне», «Круэлла» и другие трейлеры

«Женщины в окне» («The Woman in the Window»); Джо Райт

Триллер «Женщины в окне» рассказывает о детском психологе Анне, которая страдает агорафобией и подсматривает за соседями через окно. Однажды она становится свидетельницей домашнего насилия, но ее показаниям не верят. Картина выйдет на Netflix 14 мая. У фильма прекрасный актерский состав: в главных ролях Эми Адамс, Гэри Олдман и Джулианна Мур.

По сюжету фильма режиссер Митя переживает творческий кризис. На съемках очередного сериала призрак итальянского актера Марчелло Мастроянни подговаривает его покинуть площадку. Теперь Мите предстоит решить, каким режиссером он хочет быть: великим, гениальным или просто нормальным. Главные роли в картине исполнили Валентин Самохин, Яна Троянова, Егор Бероев и Наталья Суркова.

Disney показал новый трейлер фильма «Круэлла» о легендарной кинозлодейке, мечтавшей создать шубу из шкур далматинцев. Действие картины разворачивается в Лондоне в 70-е, во время расцвета панк-рока. Эстелла де Виль (которую в соцсетях уже окрестили новым Джокером) работает уборщицей, но мечтает заниматься провокационным дизайном. «Я хочу делать искусство и создавать проблемы», — говорит героиня Эммы Стоун. Под влиянием баронессы фон Хельман (Эммы Томпсон) Эстелла откроет свою темную сторону и превратится в Круэллу. Лента стартует в прокате 3 июня.

Действие триллера разворачивается в 1961 году в Берлине, куда английский шпион Филдинг Скотт отправляется с важной миссией — вычислить шпиона среди сотрудников британского посольства. Главную роль исполнил Доминик Купер, звезда сериала «Проповедник».

«Зверокрекеры» («Animal Crackers»); Тони Бэнкрофт, Скотт Кристиан Сава

По сюжету мультфильма «Зверокрекеры» мужчина по имени Оуэн получает в наследство цирк и коробку с волшебным печеньем. С помощью Магии герой намеревается создать самое яркое цирковое шоу в мире, помогут ему в этом крекеры в форме зверюшек. В российской версии Оуэна и его жену озвучили Илья Прусикин и Софья Таюрская из группы Little Big.

«Охотники за привидениями: Наследники» («Ghostbusters: Afterlife»); Джейсон Райтман

У сиквела «Охотники за привидениями» вышел тизер с Полом Раддом и зефирными человечками. Режиссером новой части выступит Джейсон Райтман («Джуно», «Бедная богатая девочка»), сын автора первого фильма Айвана Райтмана. В российский прокат лента должна выйти 11 ноября этого года.