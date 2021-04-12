«В России я пережил одни из лучших моментов с Полом Уокером»: интервью Вина Дизеля о «Форсаже 9»

— Что фанатам ждать от девятой части? Чем она будет отличаться от предыдущих «Форсажей»?

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— В «Форсаже 9» мы фактически возвращаемся к первому фильму. Мы возвращаемся к первому фильму во многих отношениях, чтобы раскрыть прошлое Доминика Торетто и его родного брата, который хочет уладить старые дела. На протяжении саги мы так часто слышали о семье, это несомненно было частью общей мифологии. И в девятой части вы увидите, как Доминику придется наладить свои семейные отношения.

Вы можете ожидать приключения, зрелища, какое только можете себе представить. Но главный момент, связанный с семьей, заключается в том, что теперь Торетто — отец, как вы знаете из «Форсажа 8», он заходит на новую «территорию». И это вызывает в нем желание понять своего же отца лучше. В общем, вы, зрители, скоро узнаете кое-что новое о Доминике Торетто.

— Первый «Форсаж» вышел на экраны 20 лет назад. На ваш взгляд, за счет чего франшиза до сих пор остается актуальной для зрителей, имеет столько фанатов?

— Отличный вопрос. Ты спрашиваешь сам у себя: почему мне настолько повезло быть часть саги, которую так приняли в мире? Я уверен, что зачастую любой из актеров, который является частью франшизы, и остальные причастные могут ответить на это так: «Из-за разнообразия, из-за экшн-сцен. Мы каждый раз снимаем их лучше».

Но мне кажется, причина в том, что вам не все равно на этих героев, вам интересно, что произойдет с ними дальше, как сложится их жизненный путь. Думаю, что дело заключается в героях. И очень здорово, что Universal сумели сохранить оригинальный актерский состав.

У нас с Мишель Родригес только что была пресс-конференция [по поводу девятой части]. И эта пресс-конференция прошла спустя 20 лет после первой... В это просто невозможно поверить. Мы являемся семьей как на экране, так и вне его. Она — крестная мать моей дочери. Это все настоящее. И когда мы собираемся для съемок фильма, мы делаем фильм вместе, как семья, каждый раз пытаемся заслужить вашу лояльность.

Ведь вы так лояльны по отношению к нам. Но мы никогда не воспринимаем это как само собой разумеющееся, а всегда пытаемся сделать для вас лучший фильм, что вы когда-либо смотрели. Это то, чем можно гордиться. И это все из-за вас. «Форсаж» актуален и спустя 20 лет из-за зрителей. Они вдохновляют нас делать сагу именно такой, какая она и получается.

Напоследок я хочу показать вам одну вещь. Я так ждал приезда в Россию на премьеру «Форсажа 9». Конечно, это планировалось еще в прошлом году, до того, как наступило то время, через которое нам все пришлось пройти. Это та куртка, которую я собирался надеть на премьеру в России. Ведь именно в вашей стране у меня случились одни из лучших моментов в жизни с моим братом Пабло (Полом Уокером).

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«Форсаж 9» выйдет на российские экраны 20 мая 2021 года. Его премьера изначально была запланирована на май 2020-го — но планам помешала пандемия. К ролям в фильме, помимо Дизеля и Родригес, вернутся Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Сон Ган, Шарлиз Терон, Натали Эммануэль, Хелен Миррен и другие, тогда как актер и рестлер Джон Сина, сыгравший брата Доминика Торетто, дебютирует во франшизе. Также в картине появится рэперша Карди Би.

По сюжету приключенческого боевика Торетто, теперь семейному человеку — у него есть жена Летти (Родригес) и сын Брайан, предстоит столкнуться с призраками прошлого ради спасения близких. С его помощью известная фанатам саги команда соберется вновь, чтобы предотвратить план по захвату мира, задуманный самым опасным противником среди всех, кто встречался на пути главных героев. Особой интриги противостоянию прибавляет тот факт, что антагонист — родной брат Доминика Джейкоб, которого когда-то изгнали из семьи.

Согласно авторам, действие ленты развернется в разных точках планеты, включая Лондон, Токио, Центральную Америку, Эдинбург, Тбилиси и Азербайджан. Режиссером выступил Джастин Лин, работавший над 3-6 частями.

Культовая франшиза о стритрейсерах стартовала в 2001 году. Помимо фильмов основной серии, в 2019 году на экраны вышел спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу».