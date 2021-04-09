«Обласканный русский владыка»: режиссеры о Кончаловском и его критике Голливуда

Российский режиссер Андрей Кончаловский в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что рад своему провалу в Голливуде. По словам постановщика, «в ужасной голливудской системе» ему приходилось подстраиваться под продюсеров и думать, как снять коммерческое кино. В конце 1980-х его уволили со съемок фильма «Танго и Кэш».

По мнению режиссера Павла Лунгина, Кончаловский приехал в Голливуд как «полубог и обласканный русский владыка-режиссер», который считал, что люди должны слушать только его мнение.

«А там вертятся огромные приводные колеса больших денег. И, конечно, у него не получилось, — сказал Лунгин «Газете.Ru». — У него до сих пор большие бюджеты американские не получаются. И тогда он, как Антей, припадает к матери сырой земле, возвращается в Россию, снимает про почтальона Печкина, или кого-то еще, и снова, как в греческом мифе, его тело наливается силой, и он опять едет в Венецию. И потом гордыня его снова кидает на какой-то 80-миллионный или 100-миллионный проект, и опять у него это до конца не получается».

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Постановщик добавил, что ему очень понравился фильм Кончаловского «Дорогие товарищи». Он назвал эту картину выдающейся и необыкновенно глубокой. «Что-то понимает Андрей Сергеевич про русский народ, про русскую землю, понимает. А про ту землю мы ничего не понимаем, к сожалению», — считает Лунгин.

Режиссер фильмов «Движение вверх» и «Метро» Антон Мегердичев заявил «Газете.Ru», что в России нет продюсеров, которые отвечают за финансовую состоятельность фильма и живут потом на средства с проданных билетов.

«Поэтому продюсеров, которые имеют моральное право указывать, куда и как должна ездить камера на площадке, в России тоже нет. Или, может быть, я чего-то не знаю, — сказал Мегердичев.

— Потому что все эти продюсеры так или иначе раз в год, как на новогоднюю елку, приходят в Фонд кино за деньгами налогоплательщиков. Потом успешно проваливаются ежегодно и с теми же самыми лицами приходят опять в Фонд кино».

По словам режиссера, в России пока не придумали, как сделать индустрию кино самодостаточной. Он отметил, что в нашей стране нет продюсерского кино в чистом виде.

«Так же, как, я думаю, нет и в чистом виде авторского. Все имеет свою специфику — «люфты» так называемые», — заключил Мегердичев.

В интервью Guardian 83-летний Кончаловский рассказал о производстве комедийного боевика 1989 года «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне. Во время съемок российского режиссера возмутила просьба продюсера передвинуть камеру.

«Раньше меня об этом никогда не спрашивали. Мне кажется, это важный момент для режиссера. Я ответил, что не хочу двигать камеру. После этого он сказал, что камеру нужно передвигать каждый кадр. Это было началом конца, — сказал Кончаловский. — Мне пришлось вернуться в Россию, и не потому, что я хотел этого. Но я очень рад тому, что потерпел неудачу в Голливуде».

Кинематографист добавил, что поддерживать творческую свободу в России ему помогает миллиардер Алишер Усманов. Режиссер отметил, что многие бизнесмены соглашаются вкладываться только в заведомо прибыльные проекты.

«Усманов — другой человек. Я говорю ему, что он не получит своих денег обратно. Он на несколько секунд замирает, а потом говорит: «Черт с тобой, делаем», — рассказал Кончаловский.

Его последний фильм «Дорогие товарищи» попал в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший международный художественный фильм», но не получил номинации. Также картина удостоилась спецприза жюри на 77-м Венецианском кинофестивале и претендует на премию BAFTA.