«Шаг в пропасть»: чего ожидает концертная индустрия от 2021 года

Концертный директор Димы Билана Дмитрий Бушуев в разговоре с «Газетой.Ru» обратил внимание, что на развлекательные мероприятия проще всего возложить ответственность за ситуацию с ростом заболеваемости:

«Концерты имеют минимальное воздействие на экономику страны и на жизнь населения. Это позволяет сделать концертную деятельность «крайней». При любом удобном случае все кивают на них, понимая, что если их отменить, то жизнь в стране не остановится и экономически это особо ни на что не повлияет».

Он добавил, что в сложившейся ситуации продолжают проходить матчи РПЛ, плей-офф КХЛ, а южные курорты и общественный транспорт продолжают работать.

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«Если на круг взять, наша отрасль довольно большая, и вся она целый год простаивала. Сейчас она только-только начала шевелиться. Мы только-только поехали на первые гастроли, а последние гастроли у нас фактически были в прошлом марте. Но опять начинаются поползновения на концерты, что у нас якобы из-за них ухудшилась эпидемиологическая ситуация в стране», — сказал Бушуев.

Он также отметил, что лето не считается концертным сезоном и в это время традиционно ожидается небольшое затишье.

«Будут какие-то другие выступления, но в концертных залах их будет не так много. Мы планируем весной отработать то, что можем и то, что у нас перенесено с пандемийного года, и планируем плавно перейти в осенний тур и готовиться к нашему сольному большому концерту в Москве», — поделился Бушуев планами на год.

Организатор старейшего в России рок-фестиваля KinRock, который проводится в Калининграде с 1994 года, Андрей Феоктистов сравнил текущую ситуацию в индустрии с пандемическим сценарием лета 2020 года:

«Прямо точно по календарю — дежа-вю. В прошлом году в этот период мы переносили с мая на июль наши отборочные мероприятия. В надежде, что развеется все это дело. В этом году, когда мы открыли кампанию, мы сразу поставили отборочники на июль. Это можно сравнить с эпизодом в фильме «Индиана Джонс», когда надо шагнуть в пропасть и под тобой возникнет мост. Но надо шагнуть в пустую пропасть».

Он подчеркнул, что работа над фестивалем начинается за полгода до самого события, а отказаться от этой работы — значит «погубить еще один год, даже если закончится пандемия».

«Если бы мне пришлось затевать какое-то мероприятие сейчас, я бы учитывал тот режим, который сейчас Роспотребнадзором вводится. И, скорее всего, просто бы не делал его. У нас был великолепный концерт группы «Ария», но весь зал сидел в масках — я не выдержал трех песен и ушел, потому что это не рок-н-ролл. Тогда лучше его не делать, чем вот так. Зачем мучиться самому и людей мучать?» — заключил он.

При этом Феоктистов поделился оптимистическим прогнозом на грядущие месяцы, который оргкомитет фестиваля сделал после трех месяцев совещаний «со специалистами, политиками и зарубежными коллегами».

«Есть такие «народные приметы» — например, если фонд президентских грантов не поддерживает проекты культурно-массовых мероприятий, значит там не уверены, что ковид отступит. И последние два конкурса, действительно, все такие проекты заворачивались. А сейчас, я думаю, лампочка загорится при очередном подведении очередного этапа гранта в середине мая. Если какие-то опен-эйры поддержит фонд, значит оптимизм есть там, где дают деньги. Как правило, это самый лучший и качественный прогноз. Потому что деньги в воздух давать не любят», — рассказал он.

Серьезным ограничением при подготовке фестиваля в 2021 году он назвал проблему с участием иностранных групп: «Здесь точно есть проблема. Поэтому в этом году повезет, видимо, нашим друзьям из Турции, которые давно хотят попасть к нам на фестиваль, будут ребята из Белоруссии и Казахстана, Ямайка подтвердилась. Но вот будут ли ребята из Европы, неизвестно, потому что с пандемией все идет нелегко. Границы открываться будут в последнюю очередь, я так понимаю, и они могут не вписаться».

Одним из главных факторов, который «вселяет надежду» на высокие шансы успешного проведения фестиваля Феоктистов назвал вакцинацию.

Высокое значение придал вакцинации также Сергей Селушин, генеральный продюсер фестиваля Dobrofest, который планируется провести под Ярославлем в июле.

«Фестиваль Dobrofest мы проводим на открытой площадке и настроены на проведение в этом году. Для нас очень важно выполнение обязательств перед гостями, партнерами и музыкантами. Общероссийская тенденция на постепенное снижение ограничений позволяет думать о благоприятных прогнозах к датам проведения нашего фестиваля — 1-4 июля. На фестивале в обязательном порядке будут соблюдаться все действующие на момент проведения требования со стороны Роспотребнадзора. Здоровье гостей и музыкантов для нас в приоритете. Надеемся, что проведению будет способствовать также вакцинация, которая уже активно идет в стране, в каждом регионе», — заявил он.