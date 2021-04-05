«Ходит ко краю»: YouTube-шоу Юрия Дудя попросили проверить на пропаганду наркотиков

Волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу о проверке одного из выпусков YouTube-шоу «вДудь». В комментарии «Газете.Ru» директор организации и член Общественной палаты Екатерина Мизулина не стала раскрывать, о каком интервью идет речь, — по ее словам, озвучивание этой информации можно счесть за пропаганду.

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«И вы не можете об этом как СМИ писать, потому что вас оштрафуют за пропаганду потом, — заявила Мизулина. — Мы просим уполномоченные органы провести проверку. У нас, как минимум, административная ответственность предусмотрена».

В комментарии ТАСС она уточнила, что запрет пропаганды наркотических средств и психотропных веществ через интернет установлен частью 1 статьи 46 Федерального закона от 8 января 1998 года №3 Ф3 «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также статьей 6.13 КоАП РФ.

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо», — сказала Мизулина.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что Дудь «ходит по краю» и «демонстрирует порочную безбашенность в своих работах». При этом, по словам парламентария, пропаганды наркотиков «хватает и без всякого Дудя».

«Сам факт проверки не может бросать тень на тех, кто ей подвергается, — цитирует Милонова ФАН. — Пока не станут известны ее результаты, нельзя доподлинно утверждать, что пропаганда запрещенных веществ в интервью Дудя присутствует».

Проверке МВД предположительно подлежит интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, известным как Ивангай. В беседе с Дудем он рассказал о своем опыте употребления наркотиков. Запись разговора была опубликована на YouTube за две недели до обращения Лиги безопасного интернета к правоохранителям.

Перед обсуждением опыта употребления запрещенных веществ на экране появилось сообщение: «Наркотики — зло. Не употребляйте их!» В ходе беседы некоторые высказывания Ивангая перематывались с отметкой «Тут идут слова, которые российское законодательство может посчитать призывом к употреблению. Поэтому мы перематываем их».

В интервью Рудской заявил, что считает наркотиками любой вредный или вызывающий зависимость продукт, не имеющий медицинских показаний к употреблению. К таким веществам он причислил кофе, алкоголь и никотин. По словам Ивангая, под воздействием запрещенных веществ он испытывал преимущественно страх. «Все неоднозначно. Это действительно сложная субстанция, которую надо изучать», — считает блогер.

Также Рудской сообщил, что на пике популярности он мог заработать $20 тыс. в месяц с помощью роликов о видеоиграх на YouTube. В настоящий момент на его блог подписаны 17,5 млн человек.