Моргенштерн во благо: как в России продают встречи со звездами

Аукционы компаний, которые занимаются организацией встреч с известными людьми, — популярный на Западе формат благотворительности. Однако в России на сегодняшний день подобные услуги не стали широко распространенным явлением, заявил «Газете.Ru» чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев, принимавший участие в аукционах компании «Meet for charity».

«У нас нет той массовости. Система благотворительности, которая есть за границей, насчитывает уже немало лет.

Нам еще нужно многое в этом плане постичь. Это надо развивать. На Западе это уже давно стало трендом и даже неким пропускным билетом в определенные круги. Это стало неким хорошим тоном. У нас пока не стоит так вопрос. Но это пока. Наверное, пройдет время — и тогда посмотрим», — сказал он.

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На следующей неделе проекту «Meet for charity» исполняется пять лет. Как рассказали «Газете.Ru» в компании, за это время было собрано более 140 млн рублей.

«Мы единственный в своем роде благотворительный аукцион встреч с известными людьми в России. Были на протяжении пяти лет проекты, которые пытались нас повторить, но там не настолько все отработано, диджитализировано и прозрачно», — рассказала представительница «Meet for charity».

Актер Павел Табаков, также участвовавший в аукционах компании, обратил внимание на то, что в России есть много благотворительных фондов, которым нужна поддержка.

«Я знаю, большинство моих друзей, товарищей, коллег по цеху достаточно часто участвуют в таких мероприятиях. В любом случае — это делается для благотворительных фондов, которых существует очень много, которым нужна поддержка, поэтому, если путем этих встреч или еще чего-то можно добиться, чтобы люди помогали больным детям или малоимущим людям, то это круто и это надо продолжать. Вполне возможно, что появятся новые компании с аналогичными услугами, возникнуть могут, почему нет. Будут появляться — это хорошо. Я только за», — заявил он.

Режиссер Сарик Андреасян рассказал, как прошла его встреча с победителем аукциона, направленного на помощь жертвам военных действий в Арцахе: «Я общался с менеджером, пришел непосредственно на благотворительный ужин. Была реклама в Instagram, ужин со мной, а деньги уходили на помощь в Арцах, когда была война. Я встретился, несколько часов мило побеседовал с человеком».

Он также отметил, что на встрече не присутствовали представители компании, которые следили бы за ходом разговора: «Дело в том, что это была армянская тема, встречался со мной армянин, и мы все понимаем, что никаких провокаций с его стороны не могло даже произойти. Наверное, если бы я был известный артист и это была поклонница, то это было бы уместно.

В моем случае со мной встречались не как с режиссером, а как с человеком, который погружен в эту политическую ситуацию. Поэтому такого модератора не было. Безусловно, был модератор, с которым я был на связи, который мне сказал, куда приехать, во сколько, как человека зовут. Но так, чтобы кто-то держал нас за руку — конечно же, нет».

Генеральный директор Московского государственного цирка и член Совета при президенте по культуре и искусству Эдгард Запашный также поделился с «Газетой.Ru» деталями благотворительной встречи с поклонником.

«Пришел достаточно состоятельный человек, с семьей. Все, что надо, все, что обещали — мы выполнили: экскурсию по цирку, личное общение, фотография с животными. Как-то так. Куда в дальнейшем ушли эти деньги, я уже не следил», — отметил он.

По словам дрессировщика, в определенный момент аукционы «Meet for charity» пользовались популярностью, но ситуация поменялась.

«Одно время их реклама была даже напротив аэропорта Внуково, а сейчас я просто их нигде не вижу, не слышу, от слова совсем», — добавил Запашный.