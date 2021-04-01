«Вмешиваться не планируем»: в РПЦ объяснили критику в адрес Манижи

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что не пытался своими словами повлиять на решение Первого канала об отправке певицы Манижи на конкурс «Евровидение».

«Этот вопрос находится вне моей компетенции. Я лишь призвал к тому, что, учитывая негативную реакцию значительной части женской общественности, которая рассматривает данное произведение как унижающее достоинство, чтобы их мнение учесть», — сказал он.

Кипшидзе также подчеркнул, что процесс выдвижения кандидатуры участницы на конкурс относится к ведению Первого канала и РПЦ не планирует вмешиваться в него.

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«Я думаю, что та реакция российской женской общественности, которая есть, должна быть принята к сведению и учтена как исполнительницей, так и всеми, кто связан с конкурсом «Евровидение». И их реакция, которая в данном случае могла бы быть желательной, остается на их усмотрение», — пояснил он.

Ранее с резкой критикой в адрес песни Манижи «Russian woman» выступили первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко, сенатор Елена Афанасьева и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко предложила запросить у Первого канала информацию о том, «как проходит процедура голосования» на отборе для конкурса. Представители Первого канала заявили, что готовы предоставить эти данные Совету Федерации.

«Песня для «Евровидения» была выбрана с помощью зрительского голосования. За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании», — сказали в пресс-службе телеканала.

В защиту певицы выступили актрисы Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд, телеведущие Яна Чурикова и Тина Канделаки, а также певицы Татьяна Буланова, Виктория Дайнеко, Юдифь (первая участница «Евровидения» от России) и Юлия Савичева (участница «Евровидения 2004»).

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Ярославской области Наталия Косихина отметила, что из региона, который она представляет, не поступило ни одного обращения с критикой в адрес Манижи, и призвала выстраивать диалог в сложившейся ситуации.

«Я даже читала, что была какая-то лингвистическая экспертиза этих слов (текста песни, — прим. «Газета.Ru»), и никакого смыслового оскорбления никаких чувств граждан не выявлено. Я со своей стороны не вижу ничего критичного. Я считаю себя еще молодой, но во многих видах современного искусства еще не разбираюсь. Надо выстраивать диалог. Музыка сегодня сложная для понимания», — прокомментировала она ситуацию в разговоре с «Ярновости»

Министр культуры России Ольга Любимова, в свою очередь, заявила, что ведомство не должно заниматься вопросами, касающимися «Евровидения».

В ходе отбора на Первом канале песня Манижи «Russian Woman» получила 39,7% голосов телезрителей. На момент написания статьи видеозапись ее выступления набрала 6,4 млн просмотров на официальном YouTube-канале «Евровидения». Ее номер стал вторым по популярности после песни «LOCO LOCO» сербской группы «Hurricane» (6,5 млн просмотров).