«Майор Гром готов занять нишу Данилы Багрова»: интервью автора главного российского кинокомикса года

— Довольны тем, как получилось перенести комикс на экраны?

— Да, безусловно. И не то что доволен, а горжусь результатом, потому что это очень большой труд большой команды людей. Самое главное для нас было, чтобы в проекте сквозил дух комиксов, дух Bubble, и это получилось на 200%. Это максимум, который мы смогли выжать.

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Если в будущем случится продолжение, будем шлифовать какие-то спецэффекты, играться с интересными CG и визуальными штуками. В России их научились делать очень хорошо, это показывают наши последние блокбастеры. Хочется экспериментировать в этом поле.

Единственное, жалко, что весь отснятый материал не влез в итоговую версию. Там его осталось еще, наверное, часа на полтора.

— Можно ли тогда ожидать режиссерскую версию по принципу «Снайдерката?»

— Мы обсуждали эту идею. С ней есть одна проблема: такая версия представляет из себя огромное количество дополнительных затрат: на озвучку, эффекты и так далее. Но если сам фильм добьется успеха в кинотеатрах, мы, конечно, снова вернемся к этой задумке — сделать обновленную, более длинную и крутую версию. Называем ее «Габрекат» по имени Артема Габрелянова (основатель Bubble, продюсер и сценарист «Майора Грома» — «Газета.Ru»).

— Возвращаясь к спецэффектам: на ваш взгляд, реально ли в ближайшие годы делать их в России так же качественно, как, например, у Marvel?

— У Marvel тысячи людей задействованы в создании всех этих невероятных баталий. У нас пока таких людей не тысячи, их немного. Тем не менее они уже добиваются результатов. Мне кажется, для достижения уровня Marvel российскому зрителю нужно активнее верить в наше кино. И тогда последует еще большая отдача.

— Тяжело ли было искать исполнителей главных ролей, учитывая, что это экранизация популярного комикса — и к образам аудитория уже привыкла?

— Мы лепили комиксные образы вместе с режиссером и актерами, видоизменяли сценарий ради улучшения персонажей. Потому что в комиксе определенные вещи работают, а в кино они уже не так смотрятся. Поэтому собирались большой группой и проминали каждого героя, чтобы понять — что в нем действительно важно. То есть хотели оставить концептуальные вещи, но доделать их.

Актеров было подбирать сложно. Изначально мы опирались на комиксные первоисточники, однако потом увидели, как легко актеры могут преобразиться. Например, Тихон Жизневский, исполнитель главной роли, в «Огне» был радостным кудрявым пожарным, а у нас он — суровый майор.

Судя по отзывам, мы все же удовлетворили фанатские и личные ожидания, потому что сейчас уже невозможно представить в главных ролях кого-то другого.

— Вы сказали, что какие-то вещи, отличные для комиксов, не работают на экране. Можно пример?

— Условно — в комиксе Игорь Гром носит шарф. Шарф всегда дает динамику, он развевается на питерском ветру. И это выглядит не как плащ, но все равно как что-то героическое. А на экране это будет просто висящий шарф, лишняя вещь. Поэтому мы от нее отказались. Или, например, в комиксе допустимо, что у главного героя брови в виде молний. В фильме вместо этого мы сделали ему шрам в виде молнии. То есть существуют определенные вещи, которые нужно адаптировать, делать более реалистичными.

close Bubble Studios

— Актеры из «Мстителей» часто рассказывают, как строго им запрещают забирать с собой на память супергеройский реквизит со съемок. У вас было что-то подобное?

— Конечно, было. Более того, мы даже камеры на телефонах всей съемочной группы заклеивали, абсолютно каждый день. У нас ничего нельзя было снимать, никакого бекстейджа. Единственное, был наш собственный фотограф — и только он мог фотографировать съемки. В общем, обстановка строжайшей секретности, ничего нельзя.

Ребята действительно хотели себе оставить на память какие-то вещи, но увы. Это все может пригодиться в дальнейших фильмах, так что мы все сохраняем. Когда-нибудь через много лет сделаем большой музей Bubble Studios (смеется).

— «Чумной доктор» — начало большой киновселенной?

— В первую очередь это зависит от зрителя, который пойдет 1 апреля в кино и поддержит наши начинания. Это самое важное. Но даже на стадии разработки мы делали фильм наполненным отсылками в нашей вселенной. Там есть персонажи, по которым сразу видно, что они часть какой-то истории. Нам есть куда развиваться, есть что еще рассказывать. Мы только за, чтобы это жило, продолжалось. Чтобы Гром протоптал дорогу всем остальным героям.

— Собираетесь ли выходить с этим фильмом на Запад?

— Пока анонсировать нечего. Но мы уже прошли несколько кинорынков, в том числе европейский. И заключали сделки на продажу прав на ленту в другие страны, ведем переговоры. Думаю, какие-то интересные новости будут. Однако пока договоры все не подписаны, мы молчком.

— В сети есть информация, что несколько лет назад вы, пытаясь выйти на американский рынок, общались с Харви Вайнштейном. Как это было?

— Это не совсем так. История: у нас была назначена встреча с ним в Голливуде, мы ездили в Лос-Анджелес по делам, и, собственно, рассматривали поиск студии, чтобы сразу сделать фильм интернациональным. Но ничего не получилось — нас сразу стали спрашивать, зачем нам русский полицейский, предлагали сделать из него американского копа Гэри Тандера. А мы решили, что не хотим так, все-таки для российской аудитории работаем.

Скандал с Вайнштейном разразился буквально через месяц после того, как у нас отменилась встреча — то ли с ним, то ли с его представителями. Слава Богу, что не успели пообщаться. Для нас произошедшее было абсолютным шоком.

— То есть даже если бы продюсерская компания Вайнштейна согласилась делать фильм на ваших условиях, выделила бы большой бюджет — отказались снимать с ними «Майора» на фоне скандала?

— Да, безусловно. Дело не только в репутации — просто с моральной точки зрения это все совершенно чудовищно. Таким вещам нет оправдания. Мы бы на такое не пошли даже ради всех денег и всей славы мира. Мне кажется, мы можем построить наше собственное будущее самостоятельно, сделав все правильно.

close Bubble Studios

— Чем, по вашему мнению, «Майор Гром» может заинтересовать западного зрителя, у которого нет недостатка в собственных комиксных экранизациях?

— Во-первых, нестандартным подходом к истории. Потому что наш фильм — это не проторенная дорожка западных комиксов, это попытка найти свой уникальный путь, совместить комиксный пафос с юмором и серьезными темами. Кроме того, любого зрителя привлекают герои. Если зритель сможет себя ассоциировать с персонажем, понять его проблемы и проникнуться им, то не важно, где он посмотрит — в Индонезии, Китае, Америке, России. Потому что это действительно универсальные персонажи, в которых есть при этом настоящие русские черты.

— В то же время в экранизации достаточно много Америки — например, полицейский участок в Петербурге выглядит как нью-йоркский, там же работает элитное казино, существование которого в реальности невозможно. Зачем это?

— Тут есть несколько вариантов ответа. Первое — наша реальность, она все-таки комиксная, приукрашенная, в ней должны быть такие допущения. Потому что в обычных российских участках с низкими потолками и маленьких кабинетах мы бы не показали Грома и других полицейских за работой так, как хотели. В этом случае происходящее бы ассоциировалось у зрителя с сериалами НТВ. А мы хотели, чтобы у нас была идеальная и осовремененная полиция. И несмотря на то, что она действительно выглядит западной, образы и люди остались нашими, русскими.

— Говоря про нашу аудиторию и общественность в целом: по вашему мнению, готова ли она вообще к российским супергероям, принимать их как что-то более-менее реальное?

— Думаю, да. Мне кажется, зритель готов смотреть на эти сильные архетипы героев, как когда-то смотрел на Данилу Багрова или Виктора Цоя в фильме «Игла». То есть это такой образ героя-одиночки, который является абсолютно народным. Считаю, что Гром готов занять эту нишу и стать тем героем, который сейчас нужен зрителю.

— Есть ли, на ваш взгляд, какие-то недостатки у экранизаций американских комиксов, которые не позволяют им еще лучше работать для российского зрителя?

— Мне кажется, для обычного российского зрителя все американские комиксы, к сожалению, сливаются в единое целое. Для него это такой невероятный продолжающийся аттракцион большой жвачки из всего. Зрители не понимают, где Marvel, а где — DC. Они просто видят, что вышла какая-то новая супергероика, это опять будет блокбастер с графикой и кучей людей в костюмах. У нас в этом плане более уникальный подход — обычный человек без суперспособностей, с историей, которая понятна каждому. Поэтому я надеюсь, что это не будет безликий образ западного героя, а именно наш, свой.

— Нет ли у вас опасений, что некоторые зрители не будут довольны фильмом из-за ряда параллелей — между сюжетом экранизации и событиями из текущей российской политики? В частности, между злодеем Чумным Доктором и оппозицией.

— Мы изначально преследовали цель — рассказать историю, а не выдать манифест. В этом фильме, в этом конфликте мы не занимаем чью-то сторону, а озвучиваем две правды — каждого из героев. И каждый из них подает эту правду по-своему. В конце зритель может решить, на чьей он стороне. Даже слоган нашего фильма — «Кто твой герой?»

У нас не было цели сделать оппозицию злом. Или же, напротив, возвеличить ее в глазах людей. У нас нет такой позиции, в которой мы действительно хотели что-то ярко раскрыть. Мы просто рассказали историю, а зрителю самому дальше решать, какие выводы из нее делать. И люди реально могут сделать из нее совершенно разные выводы. Кроме того, одни что-то увидят, а другие просто отключатся и посмотрят классное развлекательное кино, не задумываясь о политике, просто понимая персонажей и их мотивацию. Как раз мотивация персонажей для нас сценарно была гораздо важнее, чем какие-то лозунги.

close Bubble Studios

— У большинства американских супергероев есть четкий месседж, который он передает зрителю. Условно — та же «Великая сила — это великая ответственность» из «Человека-паука». «Майор Гром» чему-то учит?

— Что надо идти до самого конца, всегда доделывать дело и бороться за свою правду. Плюс у каждого отдельного героя есть своя правда. Лично для меня опять же — Гром является человеком, который идет до конца, не жалея ни о чем, жертвуя собой, принося какие-то жертвы своей работе. Так что если кратко, то месседж такой — «Не сдавайся».

— В США были случаи, когда психически нездоровые люди вдохновлялись суперзлодеями из комиксов, облачались в их костюмы — и шли творить страшное. Возможно ли такое в России, что появятся настолько впечатлительные и преданные фанаты антигероев, которые могут «вдохновиться» на подобное?

— Фанаты героев и злодеев у нас уже есть. Но не настолько, чтобы примерять образ на себя и вредить другим. В любом случае: наш работающий костюм Чумного Доктора разобран, его детали хранятся в разных местах — как кощеева смерть. Его просто невозможно собрать целиком и реализовать.

Надеюсь, что все-таки столь радикально на людей наш фильм не повлияет. Тем не менее интересно, когда злодей чем-то цепляет. Просто в данном случае, думаю, он будет цеплять в позитивном ключе, когда хочется не быть похожим, а просто следить за его дальнейшей судьбой.