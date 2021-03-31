«Happy End» про вебкам, царьпанк «Тень и кость», «Невероятные» и еще 11 сериалов апреля

С 1 апреля на more.tv
19-летние Лера и Влад, занятые в наркобизнесе, попадают в щекотливую ситуацию и вынуждены бежать из своего маленького городка в Москву. Чтобы не умереть с голоду, они берутся за вебкам: Лера становится моделью, а Влад остается за кадром и выполняет функции продюсера. В главных ролях снялись Лена Тронина (звезда еще не выпущенной «Идентификации» от ТНТ), Денис Власенко из «Подбросов» Ивана И. Твердовского и Александр Горчилин. Постановкой занимался почти что дебютант Саганджиев (он также делает для сервиса сериал «Балет» с Ингеборгой Дапкунайте и Джоном Малковичем), а музыкальной продюсеркой выступила певица Манижа.
С 1 апреля на HBO Max / со 2 апреля на more.tv
Черная сайфай-комедия про технологически непростое расставание. Хэйзел Грин (Кристин Милиоти), за десять лет натерпевшись абьюза от мужа-миллиардера (Билли Магнуссен, игравший в «Аладдине» Гая Ричи), сбегает в своей родной город к овдовевшему отцу (Рэй Романо), который живет с подругой-андроидом. Однако вскоре выясняется, что супруг вживил в мозг Хэйзел особый чип, позволяющий ему получать данные о ее местонахождении — и даже эмоциональном состоянии. Шоураннером сериала стал Патрик Сомервилль, придумавший для Netflix психотриллерную комедию «Маньяк».
С 7 апреля на Netflix
Сериальное продолжение шведской трилогии боевиков «Шальные деньги» (первую часть, выпущенную в 2010-м, снял Даниэль Эспиноса, режиссер хоррора «Живое» и предстоящего «Морбиуса» с Джаредом Лето). Действие шоу разворачивается спустя десять лет после событий оригинала, так и не получившего обещанного голливудского ремейка. Жизни трех новых героев — амбициозной бизнесвумен, очаровательного гангстера и трудного подростка — пересекаются в процессе погони за легкой наживой в изменившемся, но по-прежнему опасном преступном мире Стокгольма.
С 8 апреля на The CW
Ремейк-переосмысление легендарного шоу 70-х годов с Дэвидом Кэррадайном, который изображал шаолиньского монаха Квайчана Кейна, странствующего по Дикому Западу в поисках своего брата. В новой версии «Кунг-фу» события будут разворачиваться уже в наши дни, а в центре сюжета окажется Никки Шен, американка китайского происхождения, которая была вынуждена бросить учебу в колледже и отправиться в удаленный монастырь в Поднебесной. По возвращении в Сан-Франциско героиня с помощью обретенных боевых навыков начинает сражаться с захватившей город Триадой, а параллельно ищет убийцу своей наставницы, которая теперь нацелилась на саму Никки. Сериал придумала сценаристка и продюсерка Кристина М. Ким, работавшая над «Остаться в живых», также в числе авторов шоу — создатель оригинального «Кунг-фу» Эд Спилмен и вездесущий Грег Берланти («Стрела», «Ривердейл»).
С 9 апреля на Amazon Prime Video
Хоррор-антология, обещающая стать запоздалым ответом Amazon на «Американскую историю ужасов» и сразу продленная на второй сезон (также сервис почти на самом старте производства заключил долгосрочный контракт с автором шоу Литтл Марвином, чей послужной список пока выглядит довольно минималистично). В первом выпуске, получившем подзаголовок «Облики зла», действие придется на второй этап Великой миграции афроамериканцев (если точнее — на начало 50-х годов). По сюжету темнокожая семья переезжает из Северной Каролины в белый район Лос-Анджелеса — тихий и спокойный. Однако наметившаяся было идиллия сходит на нет, когда их новый дом оказывается местом притяжения злых потусторонних сил.
С 12 апреля на HBO и в «Амедиатеке»
Научно-фантастическая драма про своеобразную команду супергероинь из викторианской Англии. По сюжету в Лондоне происходит таинственное событие, в результате которого у некоторых его жителей обнаруживаются сверхспособности — как просто удивительные, так и потенциально опасные. После этого все новоиспеченные металюди — вне зависимости от того, какие силы им достались, — оказываются в смертельной опасности. Тогда две женщины объединяются, чтобы основать особый приют для таких «сирот» и дать отпор могущественным злым силам, стремящимся уничтожить тех, кого коснулась эта аномалия. Создателем «Невероятных» стал Джосс Уидон, автор «Баффи — истребительницы вампиров» и «Светлячка», режиссер первых двух «Мстителей» и театральной версии «Лиги справедливости». Однако в прошлом году он покинул проект на фоне обвинений в абьюзивном поведении во время съемок «Лиги» (позднее о схожем опыте также рассказали звезды «Баффи» и один из сценаристов «Светлячка»).
С 16 апреля на Disney+
«Дылды» по-диснеевски: пылкий баскетбольный тренер оказывается уволен из своей команды — и отправляется работать в элитную частную школу для девочек, где ему предстоит перевоспитаться. Шоу разработали сценарист «Майора Пэйна» Дин Лори и автор «Большой маленькой лжи» и «Мистера Мерседеса» Дэвид Э. Келли, в главной роли снялся Джон Стэймос — звезда «Скорой помощи» и сериалов Райана Мерфи.
С 16 апреля на Amazon Prime Video
Фрэнк Мэррон — инфантильный горе-фантазер 32 лет, по-прежнему живущий с матерью в пригороде Дублина, самопровозглашенный музыкальный гений, за многие годы не написавший ни одной песни, — и с недавних пор опять холостой. В отчаянных и пока безуспешных попытках повзрослеть его сопровождает лучший друг Дуфус, всегда готовый прикрыть. Главные роли в комедийном сериале исполнили братья Брайан и Донал Глисоны, они же выступили в качестве сценаристов.
С 19 апреля на HBO и в «Амедиатеке»
Детективный мини-сериал с Кейт Уинслет в главной роли. По сюжету в небольшом городке в штате Пенсильвания происходит жестокое убийство. За расследование берется Мэри Шиан, служащая в местной полиции. Параллельно героиня пытается спасти собственную жизнь от полного краха. Кроме Уинслет в шоу задействованы Джулианна Николсон («Подпольная империя», «Чужак») и Эван Питерс («Американская история ужасов»), режиссерское кресло занял Крэйг Зобел — постановщик чернокомедийного триллера «Охота».
С 23 апреля на Netflix
Экранизация фэнтези-цикла американки Ли Бардуго, вдохновленного историей и эстетикой Российской Империи (сама писательница называет жанр «царьпанком»). Сериал расскажет о девушке-солдатке Алине Старковой. Героиня живет в стране, разделенной надвое каньоном вечной тьмы, который стал местом обитания кровожадных крылатых монстров. Алина обнаруживает в себе большую магическую силу «заклинательницы Солнца», способную вернуть волшебный мир в прежнее состояние. Функции шоураннера проекта взял на себя Эрик Хайссерер, сценарист «Прибытия» Дени Вильнева и хоррора «Птичий короб», одним из продюсеров стал Шон Леви, работавший над «Очень странными делами».
С 28 апреля на Hulu / с 29 апреля на more.tv
Четвертый выпуск экранизации антиутопического романа Маргарет Этвуд о тоталитарном обществе, где привилегированное сословие практикует насильственное суррогатное материнство, используя рабынь-служанок. В декабре сервис Hulu заранее продлил шоу на пятый сезон, также готовится сериал-продолжение, который будет основан на книге Эствуд «Заветы», опубликованной в 2019 году.
С 28 апреля на Netflix
Польская комедия про трех студенток, которые занимаются разработкой приложения для женщин, призванного повысить качество половых актов — и помочь в достижении оргазма, а также познании своего тела. Их проект вызывает большое недовольство со стороны руководства вуза.
С 30 апреля на Apple TV+
Новая экранизация известного романа Пола Теру. В 1986 году выходил полнометражный фильм с Харрисоном Фордом и Ривером Фениксом, теперь в главных ролях задействованы Джастин Теру и Мелисса Джордж. Сюжет прежний: идеалист, разочарованный устройством западного мира, решает перевезти свою семью в Латинскую Америку, однако проблемы преследуют его и там. У руля проекта встал Нил Кросс, создатель сериала «Лютер», а место режиссера досталось Руперту Уайатту, постановщику «Восстания планеты обезьян».
В апреле на НТВ и в «Амедиатеке»
Ретро-детектив по мотивам дела «витебского душителя» Геннадия Михасевича. В центре сюжета — двое сотрудников милиции, занимающиеся его поимкой: продажный следователь Михаил Шахнович (Александр Самойленко) и столичный оперативник Леонид Ипатьев (Сергей Марин).