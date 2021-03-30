«Продолжить дело Грачевского»: новый гендиректор «Ералаша» рассказал о планах киножурнала

Один из соучредителей ООО «Ералаш» Аркадий Григорян официально вступил в должность гендиректора компании. Это позволяет ему действовать от лица организации без доверенности. Кроме того, Григорян возглавил ООО «Продюсерский Центр Ералаш». В разговоре с «Газетой.Ru» он пообещал «много и усердно работать».

«Для нас важно продолжать съемки всеми любимых сюжетов киножурнала, — отметил Григорян. — В этом году проведем VI ежегодный большой фестиваль «Ералаш», который традиционно объединяет талантливых детей со всей России и стран СНГ. Главный приз фестиваля — главная роль в «Ералаше».

На Киностудии им. Горького успешно действует детский театр-школа «Ералаш». Месяц назад презентовали капсульную коллекцию одежды совместно с известным брендом. Принты основаны на рисунках Юрия Смирнова, нашего художника-аниматора. В течение года обязательно анонсируем еще несколько интересных проектов».

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Бессменный глава киножурнала Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года от последствий коронавируса. Он все еще числится в списке учредителей компаний вместе с Григоряном. Летом этот перечень может измениться, потому что по истечении шести месяцев с момента смерти основателя его родственники получат право распоряжаться наследством. Это правило прописано в пункте 1 статьи 1114 Гражданского кодекса РФ.

После ухода Грачевского из жизни многие пророчили конец «Ералашу». В частности, режиссер киножурнала Геннадий Курлаев говорил «Газете.Ru», что создание сюжетов «держалось исключительно» на Грачевском.

«Борис Юрьевич всегда лично утверждал сценарии и принимал монтаж готовых сюжетов. Утверждал музыку и мультипликацию. Все держалось исключительно на нем. Теперь «Ералаш» как киностудия закроется», — отмечал Курлаев.

По мнению Григоряна, режиссер сказал это в порыве эмоций после трагедии. В феврале нынешний гендиректор «Ералаша» написал на своей странице в Facebook, что производство детских фильмов не остановится. По словам Григоряна, главная задача команды — «продолжить дело жизни Бориса Юрьевича достойно».

«Что касается дальнейшей судьбы киножурнала, мы уверены, что на «Ералаше» вырастет еще не одно поколение зрителей, — заявил Григорян. — «Место Грачевского» всегда было одно, и оно принадлежало и будет принадлежать Борису Юрьевичу — человеку, который буквально жил своим детищем».

В прошлом году «Ералаш» впервые остался без финансовой поддержки Министерства Культуры России. По этой причине Григорян объявил о поисках партнера для запуска новых сюжетов.

«Если не найдем в ближайшее время — будем снимать за счет собственных средств, — сказал глава киножурнала. — Одно можем сказать точно: несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается».

Генеральный директор и сопродюсер «Ералаша» Аркадий Григорян после окончания экономического факультета ВГИКа работал директором по производству рекламы, а затем пришел в творческое объединение «Видеофильм». К команде «Ералаша» Григорян присоединился в 1998 году в должности администратора. Его первой продюсерской работой в киножурнале стал сюжет «Вампир Вася» режиссера Алексея Щеглова. На сайте «Ералаша» представлен большой список детских документальных фильмов, над которыми работал нынешний гендиректор.

Также он продюсировал проекты, не связанные с «Ералашем». В 2007 году Григорян работал над комедией «Трое и Снежинка», в которой снимались Иван Ургант, Михаил Ефремов, Даниил Спиваковский и Эмилия Спивак. Два года спустя продюсер был задействован в фильме Грачевского «Крыша» с участием Марии Шукшиной, Валерия Гаркалина и Ларисы Гузеевой.

В фильме «Дед 007» и его многосерийном спин-оффе Григорян выступил в качестве режиссера (совместно с Мгером Мкртчяном) и продюсера. Главные роли в проекте исполнили Вахтанг Кикабидзе и Сергей Шакуров. Кроме того, Григорян продюсировал фильмы «Ежик по имени Людвиг», «Взрослая дочь, или Тест на…», «Между нот, или Тантрическая симфония» и «Живем как обычно».