«Вообще не в курсе»: российские звезды опровергают участие в главном фестивале Белоруссии

С 14 по 19 июля в Витебске пройдет XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Организаторы уже опубликовали на официальном сайте афишу мероприятий и начали продавать билеты. При этом некоторые из заявленных артистов сообщили, что не будут участвовать в фестивале. В частности, актер Михаил Галустян назвал информацию о своем выступлении «фейком» — юморист первым вскрыл обман в афише.

«Ребята, я вообще не в курсе, — заявил Галустян в Instagram. — Мои любимые белорусы, я не собирался выступать на «Славянском базаре»! Не пишите мне в директ и не пишите комментарии. Просьба убрать мою фамилию из списков! Не дурите народ! Всем мир».

Реклама

Музыкант Антон Табала (HOMIE) написал в Instagram, что отклонил предложение организаторов. Другие знаменитости, имена которых значатся в лайн-апе, сообщили «Газете.Ru», что также не давали согласия на участие в «Славянском базаре». По словам певицы Тамары Гвердцители, она еще не получала официального приглашения. Пиар-директор Николая Баскова Марина Наумова сказала, что у них «нет никакой информации» о мероприятии. При этом фамилии Баскова и Гвердцители указаны в списке артистов, которые якобы будут выступать на торжественном открытии фестиваля. Представитель Сергея Пенкина сообщил, что артист получил приглашение от организаторов «Славянского базара», но не принял окончательного решения об участии. Певица Алина Артц также еще думает, ехать в Витебск или нет. «Газета.Ru» отправила сообщение пресс-службе «Славянского базара» с просьбой разъяснить эту ситуацию, однако ответа на момент публикации не получила.

Певец Сосо Павлиашвили рассказал, что генеральный продюсер белорусской телекомпании «Шансон-ТВ» Валерий Макущенко пригласил его на выступление в Витебске. По словам артиста, об участии в «Славянском базаре» у них «не было и разговора». Однако фамилия Павлиашвили значится в финальном концерте фестиваля, который как раз проводит «Шансон-ТВ».

«Я же не политик. Если я буду участвовать, я буду петь не для партии, а для народа, как я это всегда делал. Честно говоря, я не знаю о приглашении на «Славянский базар», — сказал Павлиашвили «Газете.Ru». — До июля еще надо дожить».

Музыкант подчеркнул, что не собирается выкрикивать на выступлениях в Белоруссии «никаких политических лозунгов», потому что его призвание — «петь, а не декларировать что-то».

«Я же не пою от какого-то политического деятеля, а для народа. Я делаю это 30 лет, и никто от этого не пострадал. Да, сейчас все бурлит, кто-то доволен, кто-то — нет. Это моя работа, моя жизнь. Если мне дадут возможность, я с огромным удовольствием это сделаю [выступлю на «Славянском базаре»], — заявил Павлиашвили. — Я не тот человек, который лезет в политику. Мне это неинтересно. Потому что я не верю в политику — политика погубила все вокруг. И я не хочу в ней принимать участия».

Ведущим одного из концертов «Славянского базара» станет россиянин Дмитрий Губерниев. Он сообщил «Газете.Ru», что принял приглашение от организаторов фестиваля и с удовольствием выступит для белорусов.

«Дело в том, что на такие мероприятия участников приглашают не президент Белоруссии, Украины или России, а оргкомитет. И я каждый раз получаю огромное число писем от жителей Витебска и всей страны о том, что они будут рады меня видеть. Я же приезжаю работать для людей, а не для власти», — отметил Губерниев. Говорить о своем отношении к политике соседней страны он не стал.

Такую же точку зрения выразил Вячеслав Малежик. Музыкант заявил, что согласился на участие в «Славянском базаре» ради зрителей, которые его ждут. «Моя политика — мои песни», — заключил Малежик.

Иронично, что массовое несоответствие заявленного организаторами лайн-апа и реальной ситуации с фестивалем вскрылось практически сразу после громкого заявления министра культуры Белоруссии Анатолия Маркевича. Он, комментируя недопуск страны до «Евровидения», поставил «Базар» в пример международному песенному конкурсу.

«Славянский базар» — ежегодный международный фестиваль искусств, проходящий в Витебске с 1992 года. Изначально он был задуман как общее мероприятие трех стран-соседей — Белоруссии, России и Украины. Ежегодно на нем выступают звезды отечественного шоу-бизнеса. К примеру, в 2020-м его участником был Филипп Киркоров.