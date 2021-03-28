Главное из мира шоу-бизнеса и кино за неделю: признание Белорусских, провал Деппа, «Эйс Вентура 3»

Джонни Деппу отказали в апелляции

Высокий суд Лондона отклонил апелляцию Джонни Деппа по иску к The Sun о клевете. Актер назвал ложными утверждения издания о том, что якобы бил свою бывшую жену Эмбер Херд, но не смог доказать свою правоту и лишился роли в «Фантастических тварях». Адвокат актера Джоэл Рич считает решение лондонского суда спорным. Тем временем Депп собирается «предоставить полное и неопровержимое доказательство своей правоты в американском суде». Ранее судья объявил 12 из 14 заявленных случаев насилия актера над Херд доказанными.

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Поклонники Зака Снайдера хотят продолжения «Лиги справедливости»

Фанаты комиксов запустили в Twitter кампанию с требованием позволить Заку Снайдеру завершить трилогию «Лига справедливости». Поклонники опубликовали более миллиона постов с хэштегом #RestoreTheSnyderVerse. Сейчас в расширенную вселенную Снайдера входят фильмы «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости». Для того, чтобы убедить DC и Warner Bros. в необходимости режиссерской версии «Лиги справедливости» 2017 года, фанатам Снайдера понадобилось около двух лет.

close Кадр из фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021) Кадр из фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021) Warner Bros. Pictures/«Кинопоиск HD»

Скриптонит выпустил новый альбом на три дня раньше из-за технической ошибки Apple Music

Команда рэпера Скриптонита приняла решение выпустить его новый альбом «Свистки и бумажки» до даты эксклюзивной премьеры на Apple Music, которая была запланирована на 30 марта. Как написал сам артист в Instagram, из-за технической ошибки при отгрузке релиза в ночь на 26 марта запись стала доступна для прослушивания в нескольких странах.

Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила о завершении следствия по делу в отношении певца Тимы Белорусских, которого обвинили в незаконном обороте наркотических веществ без цели сбыта. Как сообщило ведомство, артист признал свою вину «в полном объеме». В соответствии с законодательством страны, Белорусских может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. В январе 2021 года певца задержали в Минске с 0,4 грамма гашиша. Позднее в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что у него также были изъяты 0,03 грамма амфетамина.

close Тима Белорусских Тима Белорусских Антон Новодережкин/ТАСС

Сангаджи Тарбаев решил стать депутатом Госдумы

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев заявил о своих планах принять участие в выборах в Госдуму в качестве кандидата от партии «Новые люди». Он сообщил, что собирается побороться за место депутата в Москве. В 2014-2017 гг. Тарбаев входил в состав Общественной палаты Российской Федерации. В 2019 году глава Калмыкии Бату Хасиков заявил о назначении Тарбаева заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.

Группа «Пасош» приостановила деятельность

Музыканты группы «Пасош» Гриша Драч и Кирилл Городний объявили в соцсетях о приостановке деятельности коллектива. Причиной стали обвинения бывшей девушки вокалиста группы Петара Мартича Анны Зосимовой в психологическом и физическом насилии с его стороны. «Все важные решения мы всегда принимали втроем. Либо все за, либо никак. Пока этого согласия не достигнуто — группа приостанавливает свою деятельность», — написал Драч.

close pasoshmoscow/instagram.com

«Еще по одной» прошел цензуру в мусульманских странах

Алкодрама «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном начинает выходить в кинотеатрах Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. Единственное, от чего отказались саудиты — это постер, на котором Миккельсен пьет шампанское из бутылки. Изображение заменили кадром с компанией героев за столом. В остальных странах Ближнего Востока используется оригинальный постер. Еще несколько лет назад фильмы с демонстрацией алкоголя и наркотических веществ были запрещены в мусульманских странах. Например, из «Волка с Уолл-стрит» вырезали более 40 минут, из-за чего многие зрители не смогли вникнуть в сюжет.

«Фильм Найшуллера «Никто» занял первое место по кассовым сборам за премьерный уикенд в США

Триллер «Никто» россиянина Ильи Найшуллера стартовал в США 26 марта и собрал $7 млн за первые выходные проката. Общие сборы боевика с Бобом Оденкерком в главной роли составили $9,7 млн. В первый российский уикенд «Никто» заработал 95 млн рублей и занял третью строчку. Зрители предпочли ему диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон» и отечественную драму «Пальма».

close Кадр из фильма «Никто» (2021) Кадр из фильма «Никто» (2021) Odenkirk Provissiero Entertainment

СМИ узнали о разработке третьей части комедии »Эйс Вентура»

Студия Morgan Creek снимет третью часть серии фильмов об Эйсе Вентуре. Первая лента вышла в 1994 году, а вторая — в 1995-м. При небольшом бюджете оба добились хороших сборов во многом благодаря Джиму Керри. Пока неизвестно, появится ли в картине сам Керри в роли детектива, занимающегося поиском домашних животных. Сценарием ленты занимаются авторы другого фильма с его участием — «Соника в кино». В студии подчеркнули, что о продолжении фильма просили около 3 млн поклонников «Эйс Вентуры» в соцсетях.

Джордж Мартин заключил новый контракт с HBO

Автор цикла «Песнь льда и пламени», по которому сняли сериал «Игра престолов», заключил пятилетний контракт со стриминговым сервисом HBO Max. Согласно договору, Джордж Мартин примет участие в производстве сериалов и получит сумму, которая представляет собой «восьмизначное число». Сейчас он занимается пятью проектами, связанными в «Игрой престолов». Также Мартин принимает участие в создании сериалов по мотивам романов «Знаки дороги» Роджера Желязны и «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор.

close Кадр из сериала «Игра престолов» (2011 — 2019) Кадр из сериала «Игра престолов» (2011 — 2019) HBO

Стивен Моффат запустит сериал на Netflix

Создатель «Шерлока» и перезапуска «Доктора Кто» Стивен Моффат определился с площадкой для запуска своего мини-сериал «Внутри человека». Права на международный показ шоу с Дэвидом Теннантом и Стэнли Туччи приобрел Netflix. Съемки проекта должны стартовать в конце 2021 года. Постановкой «Внутри человека» займется Пол Макгиган. Известно, что героями сериала будут заключенный, приговоренный к смертной казни в США, провинциальный священник и запертая в подвале учительница математики.