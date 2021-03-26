Финальное решение: Белоруссия не поедет на «Евровидение»

Белоруссию отстранили от участия в «Евровидении-2021». Об этом сообщается на официальном сайте музыкального конкурса в заявлении Европейского вещательного союза (EBU). Новая песня группы «Галасы ЗМеста» была признана несоответствующей правилам мероприятия.

Реклама

«10 марта мы потребовали от Белтелерадиокомпании (БТРК), которая представляет участника от Белоруссии, заменить песню в соответствии с правилами конкурса, — говорится в пресс-релизе EBU. — Компания заявила другую песню того же артиста в оговоренные сроки. EBU и Контрольная комиссия организатора «Евровидения» тщательно изучила новую композицию на соответствие требованиям.

Мы пришли к заключению, что новая песня также не соответствует правилам конкурса и является манипулятивной.

Поскольку БТРК не смогла подать заявку в установленный срок, Белоруссия не будет принимать участия в 65-м конкурсе песни «Евровидение».

Представитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт отреагировал на заявление EBU, назвав решение организаторов политически мотивированным.

«На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях, — заявил он Общественному национальному телевидению. — Группа «Галасы ЗМеста» вошла в историю, и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это «Евровидение».

Несколькими часами ранее, 26 марта, БТРК представила новую песню группы «Галасы ЗМеста». Об этом сообщил сам Эйсмонт.

«Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в EBU», — приводит его слова РИА «Новости». При этом Эйсмонт не стал раскрывать названия и темы композиции.

Решение об отстранении Белоруссии было принято в тот же день.

Группа «Галасы ЗМеста» предложила для «Евровидения» свою песню «Я научу тебя» 10 марта. Изначально страну должен был представлять дуэт VAL, но осенью 2020 года его отстранили из-за «отсутствия совести».

В композиции «Я научу тебя» солист группы Дмитрий Бутаков предлагает научить слушателя «плясать под дудочку», «клевать на удочку» и «ходить по струночке» при условии, что его будут слушаться.

На следующий день EBU признал песню политизированной и отправил письмо, в котором отмечается, что конкурсная песня «в ее нынешнем виде не сможет поучаствовать в мероприятии».

Организаторы дали Белтелерадиокомпании дополнительное время, чтобы представить новую композицию, и предупредили, что в случае повторного нарушения правил конкурса Белоруссия будет отстранена от участия.

Песня «Я научу тебя» вызвала в стране бурную общественную дискуссию. Люди в основной массе не поддержали группу и назвали решение БТРК «политическим». Сами участники группы были не согласны с такими выводами.

«Мы музыканты и делаем музыку в стиле... назовем его как-нибудь по-модному «political pop». А насчет политических решений, ну какие тут решения, если мы ни в каких партиях не состоим», — сказал «Газете.Ru» бас-гитарист Евгений Артюх.

Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Россию на состязании представит певица Manizha с композицией «Russian woman». Она набрала в ходе национального отбора 39,7% голосов, опередив группу Therr Maitz и дуэт #2Маши. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на отмененном из-за пандемии коронавируса мероприятии в прошлом году, отказалась от участия в отборе.