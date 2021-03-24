Домашний прокат: феминизм для чайниц, протест для чайников, карт-бланш для детей

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Новые фильмы онлайн: «Бунтарка», «Просто черный», «К счастью», «День «Да»

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Кадр из фильма «Бунтарка» (2021) Кадр из фильма «Бунтарка» (2021)
Кадр из фильма «Бунтарка» (2021)

Кадр из фильма «Бунтарка» (2021)

Paper Kite Productions
Для нового выпуска рубрики об онлайн-премьерах кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел две комедии о протесте: драмеди «Бунтарка» про фем-революцию в средней школе и французское мокьюментари «Просто черный», где непутевый активист пытается организовать марш за права темнокожих. А также — чернокомедийный триллер «К счастью» (там раздражающе счастливая пара продолжает заниматься сексом после 14 лет в браке) и семейный фильм «День «Да» про то, как воспитывать детей в XXI веке и давать им воспитывать себя.
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«Бунтарка» («Moxie»), Эми Полер

Милая драмеди про школьницу Вивиан, которая проникается феминистскими идеями, вдохновившись активистским прошлым матери, и начинает собственный герл-пауэр-журнал. Так в учебном заведении начинается локальная фем-революция, в ходе которой заметно пошатнется привилегированное положение мальчишек из футбольной команды (да и всех остальных мальчишек тоже). Экранизацией одноименной книги Дженнифер Матье занималась кинематографистка Эми Полер, давнишняя выпускница «Saturday Night Live», а также сценаристки Тамара Честна («После») и Дилан Мейер (последняя, помимо прочего, состоит в отношениях с актрисой Кристен Стюарт). Главную роль исполнила Хэдли Робинсон, игравшая в американском ремейке сериала «Утопия».

«Бунтарка» — вещь непритязательная, но для своих аппетитов в общем-то идеальная. Если уж придираться, то странно, что американская тинейджерка образца двадцатых буквально ничего не смыслит в женской эмансипации, но эта условность вполне простительна (особенно если смотреть фильм из России). В остальном ровно так и должна выглядеть подростковая драмеди про феминизм — и ровно это кино стоит показывать ребенку, который начинает задавать вопросы об окружающей действительности. Больше всего «Бунтарка» утешает изображением того, как ломаются системы угнетения: не так стремительно, как хотелось бы, но и не так медленно, как может показаться.

Где смотреть: Netflix

«Просто черный» («Tout simplement noir»), Джон Вакс и Жан-Паскаль Зади

Еще один фильм на тему протеста — правда, уже менее воодушевляющий. «Просто черный» — издевательское мокьюментари, где афрофранцузский активист (уморительная роль актера и режиссера Жан-Паскаля Зади) пытается организовать марш за права темнокожих. Выходит довольно нелепо. Из звезд удается подключить разве что комика Фари (самих себя в фильме также пародируют Омар Си, рэперы Сопрано и Джоистарр, футболист Викаш Дорасо, участники движения «Антинегрофобная бригада» и другие). Фари недавно снялся для спорной рекламы в футболке с принтом «Любитель бананов» и теперь ищет способ поправить репутацию. С остальными же селебрити и общественными деятелями у Жан-Паскаля как-то не клеится: во-первых, мешает чувство собственного величия, во-вторых, он никак не может определиться с конкретным месседжем и все время скатывается в популизм (или просто несет чушь).

У самой ленты, прямо скажем, месседж тоже неоднозначный — вроде бы сейчас не самое подходящее время, чтобы подтрунивать над борцами за социальную справедливость. Однако и спорить с тем, что в каждой шутке здесь есть доля правды, не выходит. Метод, словом, примерно тот же, что у Саши Барона Коэна в «Борате»: действительно важные проблемы подсвечиваются с помощью дуракаваляния, граничащего с оскорбительностью. В самые жуткие моменты (героя, например, несколько раз агрессивно крутят полицейские) «Просто черный» как будто перестает смеяться, и такое находчивое обращение с контрастами — пожалуй, лучшее, что есть в этой картине. А трогательный финал в некотором смысле искупает все спорные мысли, встречающиеся по дороге.

Где смотреть: Netflix

«К счастью» («Happily»), БенДэвид Грабински

Безумный чернокомедийный триллер про пару (Джоэл Макхейл из «Сообщества» и Керри Бише из «Остановись и гори»), которая всех бесит своей идиллией: после 14 лет в браке они до сих пор каждый день занимаются страстным сексом, всегда поддерживают друг друга — и в целом олицетворяют известную пословицу про «одну сатану». Однажды у них на пороге возникает таинственный человек (Стивен Рут) с чемоданчиком в руках. По словам незнакомца, Том и Джанет — бракованные люди, а вакцина из этого чемоданчика может вернуть их к нормальному состоянию. По итогам этого неприятного разговора в гостиной образуется труп. Избавившись от тела, герои решают выяснить, что это вообще было: жестокий розыгрыш друзей или всамделишная научная фантастика. Ради этого они принимают приглашение своих приятелей и отправляются на уикенд «для парочек», который развернется на роскошной загородной вилле. Тусовка закончится самым непредсказуемым образом для всех участников.

«К счастью» — фильм, конечно, не великий, однако смотреть его одно удовольствие, не столько из-за чудесного ансамбля и отличного саундтрека, сколько из-за изворотливого подведения к основной мысли: никто из нас не идеален, поскольку это штука несуществующая, а наша главная сила — в прощении и умении принимать друг друга со всеми недостатками (в пределах разумного, конечно). От ленты не приходится ждать особой триллерной ядрености, хотя в небольших дозах она, пожалуй, и не помешала бы, зато здесь имеется пара любопытных твистов, слегка подпиливающих жанровые рамки. В любом случае — за одну из ранних вещей Public Image Ltd. в треклисте можно многое простить.

Где смотреть: Amazon*, iTunes*

«День «Да» («Yes Day»), Мигель Артета

Если «Бунтарка» — идеальное кино про азы феминизма, то «День «Да» — в известной степени образцовая травоядная драмеди про родительство в XXI веке. По сюжету Эллисон (Дженнифер Гарнер) и Маркос (Эдгар Рамирес), некогда полные оторвы, а теперь строгие родители трех детей, решаются на эксперимент, поскольку постоянное давление на отпрысков совсем уж заметно сказывается на душевном состоянии последних. Задумка такая: в течение целого дня соглашаться на все затеи ребят, даже самые безумные — выполнять все то, что в обычные будни было бы категорически запрещено (парочка правил, предотвращающих полную анархию, все же имеется). Поначалу затея протекает как по маслу, однако в какой-то момент все, естественно, выходит из-под контроля.

Пуэрториканец Мигель Артета раньше снимал инди-комедии и драмы (вроде «Бунтующей юности»), а в последнее время переключился на совсем гладкую коммерцию. От присущего его работам очарования это, впрочем, не избавило: «День «Да» способен умилить и растрогать кого угодно, даже оставаясь в рамках возрастной категории «6+». Как и любое семейное кино последних лет, здесь все сводится к необходимости обеих сторон — и родителей, и детей — друг у друга учиться, так что оригинальной картину назвать сложно, но в этом месяце она, пожалуй, будет идеальным вариантом для совместного вечера на диване.

Где смотреть: Netflix

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