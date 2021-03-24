Премьеры недели: «Годзилла против Конга», «Поступь хаоса» и «Слепок» с балериной Вишневой

«Годзилла против Конга» («Godzilla vs. Kong»); Адам Вингард

В новой части перезапуска франшизы о двух гигантских монстрах «Годзилла против Конга» главные роли исполнили Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл. Конг и его защитники хотят вернуться домой, но на их пути в этом опасном путешествии оказывается разбуженный от спячки Годзилла. Конгу придется приложить все усилия, чтобы одержать верх в этой схватке и защитить человеческого ребенка, с которым у него установилась эмоциональная связь.

Действие фильма, снятого по мотивам одноименной книги, происходит в антиутопическом мире без женщин, где все живые существа могут слышать мысли друг друга в потоке изображений, слов и звуков, называемых шумом. Однажды юноша Тодд Хьюитт (Том Холланд), живущий с приемными отцами, встречает загадочную девушку Виолу (Дейзи Ридли). Ей понадобится его помощь, чтобы выжить в новом мире. Также в фильме снялись Мадс Миккельсен, Рэй Маккиннон и Ник Джонас.

«Гипосомния» («Cortex»); Мориц Бляйбтрой

Герой Морица Бляйбтроя — Хаген — работает охранником в супермаркете. Из-за проблем со сном ему становится сложно поддерживать нормальные отношения со своей женой Каролиной. Границы между сном и реальностью постепенно стираются. На работе внимание Хагена привлекает мелкий хулиган Нико (Яннис Нивенер) — оказывается, сны Хагена служат порталом в мир незнакомца, который знакомится с Каролиной, когда навещает ее в клинике. «Гипосомния» — режиссерский дебют Бляйбтроя и, по его собственному признанию, трибьют «Началу» Кристофера Нолана.

«Дочь волка» («Daughter of the Wolf»); Дэвид Хэкл

«Дочь волка» — криминальный боевик, в котором бывшая военная Клэр пытается спасти своего похищенного главарем банды ребенка. Выкуп не помогает, поэтому героиня открывает настоящую охоту за преступным авторитетом по кличке Отец.

«Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» («Love, Weddings & Other Disasters»); Деннис Дуган

Режиссер Деннис Дуган («Счастливчик Гилмор», «Одноклассники») обратился к жанру возрастной семейной комедии, главные роли в которой исполнили Дайана Китон и Джереми Айронс. По сюжету пара, которая уже много лет ведет свадебный бизнес, столкнется с угрозой собственному браку в лице Мэгги Грейс и Эндрю Бэчелора.

Главной героиней фильма «Слепок» стала Диана Вишнева, которая выступает проводником между эпохами и стилистическими направлениями современного танца. Местом действия стали залы Пушкинского музея. В «Слепке» звучат произведения российских композиторов Марка Булошникова, Александра Хубеева и Дарьи Звездиной.

«Ая и ведьма» («Aya to majo»); Горо Миядзаки

«Ая и ведьма» — первый полнометражный CG-проекта студии Миядзаки «Гибли». Сюжет картины основан на книге британской писательницы Дианы Уинн Джонс о девочке, которую удочерили таинственные Мандрейк и Белла Яга. Спустя время Ая понимает, что ее приемная мать на самом деле является злой ведьмой, и готовит побег в компании говорящего кота.