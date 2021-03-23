Трейлеры недели: фантастика с Томом Холландом и номинант на «Оскар»

«Поступь хаоса» («Chaos Walking»), Даг Лайман. Российская премьера — 25 марта

Компания Central Partnership опубликовала официальный русский трейлер научно-фантастического фильма «Поступь хаоса» с Томом Холландом, Дейзи Ридли и Мадсом Миккельсеном. Ожидалось, что он выйдет в российский прокат в январе, однако из-за пандемии премьера была перенесена на конец марта. В недалеком антиутопическом мире, где не осталось женщин, мужчины общаются с помощью телепатического «Шума». Один из них встречает девушку по имени Виола, которой понадобится его помощь, чтобы не пострадать во враждебной для нее реальности.

«Заповедь зла» (The Curse of Audrey Earnshaw»), Томас Роберт Ли. Российская премьера — 8 апреля

Герои хоррора «Заповедь зла» — жители ортодоксальной коммуны. Они не поддерживают связь с современным миром и не пользуются новыми технологиями, из-за чего раз за разом сталкиваются с голодом и болезнями. Чтобы справиться с ними, они обращаются к религиозным ритуалам и молят небо послать им удачу. На фоне общих бедствий ненависть местного сообщества вызывает женщина, которая живет на краю деревни и которую обходят стороной напасти. Решив, что она владеет колдовством, соседи решают разделаться с нечистой силой, однако встречают неожиданный отпор.

«Мой год в Нью-Йорке» («My Salinger Year»), Филипп Фалардо. Российская премьера — 12 апреля

В сети появился российский русскоязычный трейлер фильма «Мой год в Нью-Йорке» с Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли. В его основу легла книга Джоанны Ракофф о работе в литературном агентстве, одним из клиентов которого в 1990-х годах был легендарный писатель-затворник Джером Сэлинджер. Однако главная героиня не знакома с его произведениями. Ее работа сводится к тому, чтобы читать письма поклонников писателя и давать официальные ответы. Со временем ее компетенции расширяются, и она приближается к заветной мечте – издать свою собственную книгу.

«Арло, мальчик-аллигатор» («Arlo the Alligator Boy»). Мировая премьера — 16 апреля

Музыкально-мультипликационный дебют Райана Крего «Арло, мальчик-аллигатор» визуально напоминает одновременно мультсериалы Nickelodeon из девяностых и суперхит «Время приключений». Узнав на свой день рождения о существовании отца, который живет в далеком городе «Нью-Йорке», молодой аллигатор Арло решает отправиться в большое приключение, чтобы отыскать своего родителя. После премьеры самого мультфильма, стриминговый сервис Netflix также представит зрителям 20-серийный анимационный сериал «Я люблю Арло».

«Ася» («Asia»), Рути Прибар. Российская премьера — 22 апреля

Главная героиня израильской драмы «Ася» вместе с маленькой дочерью переехала в Израиль в поисках лучшей жизни после того, как ее семейные отношения дали серьезную трещину. За несколько лет две женщины стали друг другу почти чужими. Пока Ася усердно работает в больнице, безуспешно пытаясь наладить личную жизнь, ее дочь Вика борется за свою независимость с новыми друзьями. Внезапная болезнь снова сводит их вместе, и Асе приходится опять взять на себя роль оберегающей матери.

«Человек, который продал свою кожу» («The Man Who Sold His Skin»), Каутер Бен Ханья. Российская премьера — 13 мая

Фильм постановщицы Каутер Бен Ханьи «Человек, который продал свою кожу» стал одним из пяти претендентов на «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм» в 2021 году. Его главный герой – сирийский беженец, который бежал от войны в Ливан. Чтобы переехать в Европу он разрешает с помощью татуировок превратить свое тело в произведение искусства и выставлять его в музеях. Со временем, он видит, что взамен своего тела приобрел лишь новую несвободу.