«Сильный ход»: Павел Деревянко оценил решение Макконахи побороться за пост губернатора

Голливудский актер Мэттью Макконахи заявил, что рассматривает возможность принять участие в выборах губернатора штата Техас. Впервые он официально заявил об этом в разговоре с ведущими подкаста The Balanced Voice хьюстонской некоммерческой организации по предотвращению преступлений Crime Stoppers.

«Я раздумываю над тем, в чем заключается моя роль лидера. Мне действительно кажется, что мне есть чем поделиться с людьми», — признался он.

Звезда сериала «Домашний арест» Павел Деревянко в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал слова Макконахи о планах принять участие в губернаторских выборах на фоне увеличения числа представителей шоу-бизнеса в политике.

Реклама

«Каждый случай, наверное, отдельный. Не хочется думать, что это мода, и что Мэттью Макконахи, один из моих самых любимых современных артистов, следует трендам. Я надеюсь, это что-то другое совсем, и он действительно, хочется думать, желает принести какую-то пользу и видит в этом, возможно, какое-то свое предназначение. Но это сильный, конечно, ход», — сказал он.

Деревянко также обратил внимание на то, что политическая деятельность может значительно уменьшить присутствие Макконахи в фильмах и сериалах.

«Если он будет губернатором, понятное дело, на свою профессию если он не совсем забивает полностью, то частично. Может быть, ему надоела уже его работа? Но вряд ли. Он один из блестящих, один из прекраснейших образчиков современного актерского истеблишмента. Интересно, что будет дальше», — добавил Деревянко.

Одновременно с заявлениями Макконахи начал вести свой собственный YouTube-канал. В первом выпуске он обратился к зрителям на фоне американского флага и объявил сбор средств для помощи пострадавшим от крупнейшего за 70 лет снежного шторма в Техасе.

Позднее в разговоре с ведущим шоу «Сегодня вечером» Джимми Фэллоном Макконахи подтвердил, что рассматривает для себя возможность участия в губернаторских выборах в штате Техас.

«Эта тема часто всплывает в последнее время. И я скажу вам то, что уже говорил — это правда, это не уловка, когда я говорю, что рассматриваю такую возможность», — сказал он.

При этом в ноябре 2020 года, отвечая на аналогичный вопрос в шоу Стивена Кольбера, Макконахи говорил об отсутствии подобных планов. По его словам, впервые он «узнал» о собственном желании участвовать в выборах из заголовков газет.

«Прямо сейчас у меня нет планов заниматься этим. Я не понимаю политику. Политика похожа на что-то сломанное, политике необходимо заново определить свое предназначение», — пояснил он.

Однако уже тогда актер отметил, что пытается понять, как мог бы принести пользу обществу в качестве лидера.

«По мере того, как продвигаюсь по жизни, да, я буду думать о лидерских ролях, где я мог бы быть наиболее полезен. Мне бы этого хотелось», — говорил Макконахи.

За последнее время он также часто принимал участие в акциях общественно-политического характера. Помимо сбора денег для пострадавших от снежного шторма в Техасе, он занимался поддержкой пожарных, боровшихся с огнем в лесах Калифорнии, а также призывал жителей Техаса к активному участию в президентских выборах.