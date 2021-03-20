Оперный певец Евгений Нестеренко скончался после COVID-19

Евгений Нестеренко скончался после госпитализации с COVID-19. Об этом ТАСС сообщила гендиректор «Фонда Елены Образцовой» Наталья Игнатенко, получившая электронное письмо от семьи народного артиста СССР. Из-за пандемии близкие Нестеренко отказались от публичной церемонии и встреч на ближайшее время.

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«В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время», — говорится в письме.

Прах Нестеренко будет захоронен в России в соответствии с его последней волей.

Свои соболезнования в связи с кончиной оперного певца выразил журналист и телеведущий Виталий Третьяков.

«Умер Евгений Нестеренко, выдающийся певец, бас. Это знают все. Но еще и прелестный в общении: я имел счастье быть с ним знакомым. Человек умный, начитанный, интеллигентный, обходительный и какой-то изящный, с особой статью. Светлая память», — написал Третьяков.

Посол России в Вене Дмитрий Любинский также принес соболезнования близким и ученикам Нестеренко, отметив огромное наследие этого «настоящего и очень тонкого человека».

«Глубоко опечалены известием, что в Вене не стало Евгения Евгеньевича Нестеренко, великого советского и российского оперного певца, солиста Большого театра, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, Каммерзенгера Австрии, педагога и публициста, общественного деятеля. Ушел из жизни потрясающий, настоящий и очень тонкий человек. Знали, очень ценили и любили Евгения Евгеньевича многие годы. В памяти останутся удивительные встречи и огромное музыкальное наследие Нестеренко, а с нами — его ученики», — написал Любинский в Facebook.

Евгений Нестеренко родился в Москве, окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова.

В интервью артист рассказывал, что впервые запел в пионерском лагере. Поступив на учебу в технический институт, Нестеренко выступал в хоре, а также брал уроки у оперной певицы Марии Матвеевой.

«Я часто вспоминаю историю бравого солдата Швейка, который шел в противоположную сторону, но в конце концов приходил, куда нужно. Так получилось и у меня. Я получал уроки фортепьяно, но бросил — не любил играть гаммы. Правда, сам потом разучивал разные произведения», — сказал оперный певец в интервью «Новому венскому журналу».

С 1971 по 2000 год он был солистом «Большого театра». За свою карьеру артист выступал на сцене «Метрополитен-Оперы», «Ла Скала», «Ковент-Гардена», Немецкой оперы в Берлине, Королевской оперы Стокгольма и других мировых площадках. Всего он спел более 50 ведущих партий. В их числе главные партии в операх Глинки, Мусоргского, Чайковского, Бородина, Даргомыжского, Верди и других композиторов.

Нестеренко записал около 70 пластинок и дисков в отечественных и зарубежных студиях грамзаписи, в том числе 20 опер, арий, романсов, народных песен. Артист пел на 12 языках, включая финский, эстонский и японский. В последние годы Нестеренко жил в Вене и Москве.