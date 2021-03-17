«Никто» Ильи Найшуллера: Боб Оденкерк пускается во все тяжкие, помогают Кристофер Ллойд и RZA

Как-то раз домой к Бобу Оденкерку вломился мужчина в состоянии наркотического опьянения. Актер обнаружил пришельца в подвале, не стал с ним контактировать, а сразу запер и вызвал полицию. Никто не пострадал, однако осадочек остался: на выходе один из полицейских сказал Бобу, что в целом тот все сделал правильно, но будь это его дом и его семья, преступнику бы сильно не поздоровилось. Из этой истории, а точнее последовавших за ней размышлений в духе тропа пауэр-фэнтези, и вырос «Никто» — дебют Оденкерка в экшн-боевиках, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером.

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По сюжету в жилище Хатча Мэнселла (Оденкерк), грустного семьянина с очевидной сединой, забирается парочка грабителей. Хатч решает не возникать, в результате преступники уходят, прихватив с собой жалкие 20 долларов (остальное «на карте»). Из крупных потерь — разве что самолюбие. Хатч понимает, что устал от тихой жизни и погружается в ностальгию по работе «аудитором» (грубо говоря, «чистильщиком») в одной из спецслужб. Вскоре ему под горячую руку попадается буйная компания. В числе пострадавших по итогам этой потасовки оказывается Федя (Александр Паль) — младший брат опасного русского гангстера Юлиана (Алексей Серебряков). Мафиози, стремясь отомстить за пострадавшего родственника, объявляет Хатчу войну. А тот как будто только рад.

close Кадр из фильма «Никто» (2021) Кадр из фильма «Никто» (2021) Odenkirk Provissiero Entertainment

В адрес «Никто» уже стали звучать облегченно-благодарные вздохи — мол, жанровое кино спасено, наконец-то появился «мужской» боевик, прямо как в старые-добрые. Но слухи о смерти прямолинейных экшенов, конечно, несколько преувеличены: жизнь в этом кинематографе поддерживает масса всего — начиная с шумных франшиз вроде «Джона Уика» и «Рейда» и заканчивая лентами с Лиамом Нисоном или очаровательной лабудой, которую регулярно выпускает тот же Netflix (для совсем безнадежных еще существует жанр «какая-то дичь с Николасом Кейджем»). Так что новый фильм Найшуллера едва ли что-то спасает — и уж точно ничего нового в жанре не говорит. Скорее повторяет пройденное (но это не то чтобы проблема).

Порой «Никто» чрезмерно напоминает «Джона Уика», что, в общем, неудивительно: сценарий после долгих мытарств поручили писать Дереку Колстаду, который в свое время и придумал франшизу с Киану Ривзом. (Заметим на полях про постер: слоган «Не стоит его недооценивать» как-то издевательски следует за строчкой про «сценариста «Джона Уика»). Так вот, удержаться от сравнений, конечно, не выходит, и лента Найшуллера тут несколько сдает позиции — все же «Уика» не зря снимали бывшие каскадеры Чад Стахелски и Дэвид Литч. Российскому же режиссеру, допустим, местами недостает изобретательности и изощренности, что становится заметно в отсутствие вау-эффекта субъективной камеры, спасавшего его дебютный «Хардкор».

close Кадр из фильма «Никто» (2021) Кадр из фильма «Никто» (2021) Odenkirk Provissiero Entertainment

Впрочем, как минимум пара роскошных моментов здесь обнаружится, так что, если честно, не очень хочется занудствовать. Пробелы в мастерстве Найшуллер более-менее компенсирует горящими глазами. Плюс исходный текст в чем-то поинтереснее (и, прости господи, глубже) истории про месть за собачку, подаренную покойной женой, — кино, в конце концов, о кризисе среднего возраста и семейных ценностях. При этом «Никто» не пожурить за излишнюю серьезность: про «Хардкор» Найшуллер, может, и говорит слегка виновато, что снимал «для 15-летнего Ильи», но от эйфоричного воплощения фантазий подростка-миллениала, сующего в проигрыватель кассету за кассетой, постановщик по-прежнему не отказывается. Отсюда, например, Кристофер Ллойд, которому, как выясняется, страшно идет дробовик, и лидер Wu-Tang Clan Роберт Диггз, он же RZA (последний, кстати, присутствует в картине в основном в виде голоса, что благополучно уничтожается дублированной дорожкой). Вот они 80-е, вот они 90-е, ностальгируйте.

Наконец, это попросту смешно: смешно, когда Оденкерк, вполне органичный в новом для себя амплуа побитого жизнью омута с чертями, достает из кармана котенка и начинает его кормить под «Don't Let Me Be Misunderstood» Нины Симоне; когда Серебряков давит из себя нарочитую клюкву (а до этого чудовищно поет со сцены песню «Комбинации» «Бухгалтер»); когда Ллойд хитро ухмыляется, передергивая затвор. И да, это ровно то, что принято называть «мужским кино» (на проработку героини Конни Нильсен, изображающей жену Хатча, можно не рассчитывать). Но, пожалуй, воспользуемся рекомендацией с афиши — и не будем его недооценивать.