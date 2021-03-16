«Хочу быть тем, кто я есть»: звезда «Джуно» и «Людей Икс» рассказала об удалении груди

Актер Эллиот Пейдж стал первым мужчиной-трансгендером, который появился на обложке журнала Time. В разговоре с журналистами он рассказал о решении совершить каминг-аут и об операции по удалению груди, которую он перенес в конце 2020 года. Он подчеркнул, что операционное вмешательство — не единственное, что определяет транс-персону. По словам Пейджа, многие не считают это обязательным, а кто-то просто не может позволить себе стоимость такой операции.

Актер обратил внимание на то, что чрезмерное внимание СМИ придало этой части жизни транс-персон скандальный оттенок и вызвало множество лишних и неуместных вопросов.

Он рассказал, что операция позволила ему окончательно признать себя. В начале декабря он приходил в себя в одной из клиник Торонто. Тогда же Пейдж сделал объявление в своем Instagram, где назвал себя транс-персоной. Свое решение провести операцию он назвал «в каком-то смысле эгоистичным».

Реклама

«Это для меня. Я хочу жить и быть тем, кто я есть», — пояснил он.

По его словам, операция не только изменила, но и спасла его. Важную роль в его жизни стал играть активизм, в рамках которого Пейдж просвещает людей о жизни транс-персон, о необходимости медицинской помощи и как трудно ее получить.

«Мы знаем, кто мы. Люди цепляются за эти консервативные идеи, потому что они позволяют им чувствовать себя безопасно. Но если бы мы могли принимать все разнообразие людей, мир был бы намного лучше», — заявил он.

Большой успех пришел к Пейджу после главной роли в фильме Джуно. На тот момент Эллен была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Британской киноакадемии. Внимание прессы и общества обострило конфликт между публичным образом и ее внутренним самоощущением.

«Я просто никогда не узнавал себя. Долгое время я не мог даже смотреть на свои фотографии», — признался Пейдж.

Его подруга, актриса Алия Шокат, назвала испытание популярностью травматичным опытом. По ее словам, ему пришлось столкнуться с жесткими требованиями к своему внешнему виду и одежде, которые шли вразрез с ожиданиями.

По словам самого актера, к моменту съемок в таких блокбастерах как «Люди Икс: Последняя битва» и «Начало» он испытывал депрессию и панические атаки.

«Как объяснить людям, что необходимость носить женскую футболку заставляла меня чувствовать дискомфорт?» — спросил он.

К 2014 году скопилась усталость от необходимости скрывать свои предпочтения, и Пейдж совершил каминг-аут и заявил о своей гомосексуальности. Он начал носить мужские костюмы на официальные встречи и презентации фильмов, а в 2018 году вступил в брак с хореографисткой Эммой Портнер.

«Разница с тем, как я себя чувствовал до того, как совершил каминг-аут, была огромной. Но ушел ли дискомфорт из моего тела? Нет, нет и нет», — рассказал он.

Во многом вызванная пандемией коронавируса изоляция стала причиной, по которой актер стал действовать дальше. Его вдохновили примеры транс-активисток, писательницы Джанет Мокк и актрисы Лаверны Кокс, которые добились успеха, не скрывая своего образа жизни. Одним из решений, которые принял Пейдж, стало провести операцию по удалению груди.

«У меня было много свободного времени, чтобы по-настоящему сконцентрироваться на вещах, которых я во многом избегал подсознательно», — признался Пейдж.

Пейдж и Портнер разошлись летом 2020 года. Документы на развод пара подала в январе этого года.

Сейчас Эллиот Пейдж снимается в сериале Netflix «Академя Амбрелла». В ноябре прошлого года шоу было продлено на третий сезон. Дата премьеры сезона пока неизвестна.