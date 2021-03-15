«Не место в стенах академии»: в Петербурге случился скандал из-за выставки Васильевой

Почти 350 студентов и 30 преподавателей Петербургской академии художеств призвали ректора Семена Михайловского и директора музея Алексея Мудрова убрать из Научно-исследовательского музея произведения художницы Евгении Васильевой. Об этом сообщает газета «Фонтанка».

«Подобному акту вандализма не место в стенах академии!» — считают подписавшие заявление студенты и преподаватели.

Выставка картин и скульптур бывшей главы департамента Минобороны РФ должна открыть двери для посетителей 16 марта. На ней организаторы намереваются представить публике живопись, скульптуру, и цифровой фотоколлаж Васильевой.

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Противники выставки также устроили флешмоб в залах академического музея. Они сфотографировались с портретами великих художников, чтобы «напомнить, кто на самом деле живописец».

«Я не против современного искусства, не против лично Васильевой, но я против ее PR-акции в Академии художеств. Есть много других площадок, которые с восторгом примут выставку Васильевой», — заявил один из подписантов.

Ректор Петербургской академии художеств Семен Михайловский считает, что выставка Васильевой дискредитирует современное искусство.

«Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции. Это, конечно, безобразие», — подчеркнул он.

По мнению ректора, ситуация напоминает исторический анекдот с конем, которого римский император Калигула ввел в сенат.

Напомним, в 2012 году глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева была задержана по обвинению в коррупции. Спустя три года ее осудили за мошенничество и легализацию средств. Деньги для отмывания были получены от продажи имущества предприятия «Оборонсервис». Васильеву приговорили к 5 годам колонии, но условно-досрочно освободили через месяц с небольшим. В октябре прошлого года Евгения Васильева стала почетным членом Российской академии художеств.

На сайте РАХ сообщается, что Васильева занимается творчеством под псевдонимом EVA с 2014 года. За семь лет в России, Франции и Италии прошло более более 10 персональных выставок экс-чиновницы.

Среди прочих, СМИ выделяют ее работы под названиями «Правда во лжи», «Русь» и «Цветы из неволи».

Как сообщала «Газета.Ru» в 2017 году, «по данным базы «Контур.Фокус», Васильевой принадлежат компании «Константа», «Ваш Выбор», «Аргумент», «Приоритет», «СтройПартнер» и «Результат»». Впрочем, компания «Результат» — убыточная. В 2014 году выручка фирмы составила 48 млн рублей, а убытки — 17 млн.

По сообщениям СМИ, Евгении Васильевой доход приносит в большей степени недвижимость. К примеру, издание «Собеседник» в 2016 году сообщало, что бывшей чиновнице якобы принадлежит помещение на Арбате площадью 642,7 кв. м.

Напомним, что сотрудницей министерства обороны Васильева стала в 2010 году – через несколько лет после того, как в 2007-м ведомство возглавил Анатолий Сердюков. «Начиная с этого времени и вплоть до конца 2012 года, она стала главной его женщиной как на работе, так и в личной жизни», — писало позже издание MK.

Анатолий Сердюков, напомним, из-за дела о хищениях в конце 2012 года потерял пост министра обороны Российской Федерации, а в конце 2013-го стал фигурантом уголовного дела по статье «Халатность». Дело в отношении Сердюкова было прекращено в феврале 2014 года — он попал под амнистию к 20-летию Конституции Российской Федерации.