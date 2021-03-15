Убийство, ДТП, инсульт: как погибали участники «Ласкового мая»

Михаил Сухомлинов, погиб в 19 лет

Осенью 1993 года рядом с домом Юрия Шатунова убили бывшего клавишника «Ласкового мая» Михаила Сухомлинова. К тому моменту он уже покинул группу и успешно продвигал свой бизнес, но продолжал отдыхать в компании музыкантов. В день трагедии Сухомлинов ночевал у Шатунова.

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«Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера», — рассказал Шатунов в эфире телеканала «Россия 1».

По словам певца, он выбежал во двор и увидел окровавленное тело Сухомлинова.

«Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь», — рассказал артист.

Музыкант добавил, что друг, которому было всего 19 лет, умирал у него на руках. Убийца Сухомлинова не найден до сих пор.

Игорь Игошин, погиб в 19 лет

В 1989 году продюсер Андрей Разин нашел бас-гитариста Игоря Игошина в детском доме Оренбургской области. Музыкант недолго играл в «Ласковом мае», перешел в другую группу и вскоре отправился в армию. Когда Игошин вернулся в Москву, его девушка выходила замуж за другого. 29 февраля 1992 года он пришел на свадьбу, где ввязался в драку с друзьями жениха, после чего его срочно увезли домой. Буквально через час музыканта нашли на козырьке подъезда. Его быстро доставили в реанимацию, однако врачи не смогли спасти жизнь Игошина. Что касается причины смерти, то, по официальной версии, музыкант случайно выпал из окна. Однако многие знакомые утверждали, что его кто-то столкнул. Андрей Разин придерживается первой версии. В комментарии сайту kp.ru он заявил, что Игошин потянулся за рыбой, висевшей в пакете за окном, случайно сломал раму и упал.

Юрий Барабаш, погиб в 22 года

close Юрий Барабаш (псевдоним — Петлюра) Юрий Барабаш (псевдоним — Петлюра) Wikimedia Commons

По словам Разина, он нашел Барабаша в одном из общежитий Ставрополя. Музыкант играл на гитаре и обладал схожим с Шатуновым голосом. За свои проделки сложный подросток носил прозвище Петлюра (с отсылкой к украинскому политическому деятелю времен Гражданской войны Симону Петлюре). В течение нескольких месяцев Барабаш пел в «Ласковом мае», а его мама была бухгалтером группы. Затем он решил заняться сольным творчеством и записывал шансон под псевдонимом Петлюра. В ночь на 28 августа 1996 года музыкант, будучи единственным трезвым в компании, повез нескольких друзей за пивом на новой машине. На тот момент его водительский стаж составлял несколько дней. В итоге Барабаш попал в ДТП на Севастопольском проспекте и погиб. Его приятели выжили.

Арвид Юргайтис, погиб в 35 лет

Клавишник-статист Арвид Юргайтис выступал в «Ласковом мае» с 1988-го по 1992 год. Разин увидел его на вечеринке Бауманского института и пригласил в группу. После распада коллектива Юргайтис поддерживал общение с бывшими коллегами, но вскоре потерял в ними связь. Позднее он столкнулся с проблемами со здоровьем из-за пристрастия к курению и алкоголю. Музыкант погиб при пожаре на своей даче 1 июня 2004 года. Он забыл потушить сигарету и задремал. Увидев возгорание, Юргайтис бросился спасать вещи и схватил телевизор «Горизонт», который взорвался в его руках. Из-за полученных травм мужчина не смог выбраться из дома и отравился угарным газом.

Вячеслав Пономарев, умер в 37 лет

Бас-гитарист Вячеслав Пономарев ушел из «Ласкового мая» за год до распада группы. Он был самым старшим в коллективе и познакомился с Шатуновым, когда тот был в детдоме. После ухода из «Ласкового мая» Пономарев предпринимал неудачные попытки выступлений в других коллективах, вследствие чего начал злоупотреблять алкоголем. В 2007 году он скончался от туберкулеза.

Алексей Бурда, умер в 38 лет

Тело экс-клавишника и продюсера «Ласкового мая» Алексея Бурды нашли утром 2 июня 2012 года у Перловского кладбища на северо-востоке Москвы. Он отправлялся на премию МУЗ-ТВ, но по неизвестным причинам оказался в другом районе. Причиной смерти Бурды медики назвали алкогольную интоксикацию.

Юрий Гуров, погиб в 41 год

Один из первых солистов «Ласкового мая» Юрий Гуров после распада группы вернулся в родной Ставропольский край и занялся бизнесом — продавал зерно. Он погиб в страшной автокатастрофе 25 августа 2012 года. Об этом Разин рассказал РИА «Новости».

«Юрий Гуров разбился насмерть. Он был первым основным солистом группы «Ласковый май». Машина залетела под КамАЗ, произошло лобовое столкновение. Юра не был за рулем... машиной управлял не он, а его друг — житель села Красногвардейское», — сказал Разин.

Игорь Анисимов, погиб в 40 лет

Бывший клавишник из первого состава «Ласкового мая» Игорь Анисимов погиб 20 февраля 2013 года в пьяной драке. В частном доме под Звенигородом собутыльник музыканта нанес ему несколько ножевых ранений, не совместимых с жизнью.

Рашид Дайрабаев, умер в 46 лет

Администратор и первый концертный директор «Ласкового мая» Рашид Дайрабаев умер в реанимации 28 февраля 2013 года от обширного инфаркта и отека головного мозга. Его близкие рассказывали о переживании мужчины из-за смертей Гурова и Анисимова.

Александр Прико, умер в 46 лет

close Александр Прико Александр Прико sashapriko/vk.com

В июле 2020 года бывший солист группы Александр Прико попал в больницу с подозрением на коронавирус и прошел два курса лечения от пневмонии. Однако после тщательного обследования у него нашли раковую опухоль. Жена Прико рассказала сайту kp.ru, что после откачки жидкости из легких мужчину отправили домой, но несколько дней спустя его снова пришлось госпитализировать.

«Он пластом лежит. Это просто скелет, обтянутый кожей. В больнице ему еще раз откачали жидкость из легких. Я его сейчас забрала домой, взяла ему пятилитровый аппарат с кислородом. Сейчас буду пытаться кормить, не знаю, получится ли у Саши поесть», — сказала супруга Прико 21 августа. 2 сентября музыканта не стало.

Владимир Бойко, умер в 60 лет

Автор хитов «Ласкового мая» Владимир Бойко умер после тяжелой болезни в результате кровоизлияния в мозг. О смерти композитора, написавшего около 25 песен для группы, Разин сообщил в своем Instagram.

«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая в возрасте 60 лет после продолжительной болезни в результате инсульта ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко», — написал Разин.

Он отметил, что своевременной госпитализации Бойко помешала ситуация в больницах, связанная с пандемией коронавируса.

Евгений Закулаев, умер в 49 лет

Заместитель генерального директора центра творческой группы для одаренных детей-сирот «Ласковый май» Евгений Закулаев умер в 2013 году от болезни. Об этом РИА «Новости» сообщил Разин.

«Женя Закулаев проработал в группе 25 лет, он был заместителем генерального директора. Под его началом выходили и солист группы Юрий Шатунов, и Сергей Серков (барабанщик). У него осталось двое несовершеннолетних детей, сын, около 15 лет, и двухлетняя дочь», — сказал продюсер.