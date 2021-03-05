«Волк в цирке не выступает»: как русский рэп работал на государство

Согласно официальному сайту Федерального казначейства, рэп-фестиваль, даты которого еще не определены, планируется провести в три этапа: за региональными отборочными конкурсами в субъектах России последуют финальные конкурсы в округах, а завершится все гала-концертом в рамках молодежного форума «Таврида-Арт». Мероприятие, как гласит пресс-релиз, будет направлено «на укрепление духовно-нравственных ценностей и совершенствование патриотического воспитания молодежи». Куратор конкурса Анастасия Мехедова уточнила в комментарии «Подъему», что участие в рэп-фестивале могут принять и популярные хип-хоп-исполнители.

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«В жюри будет руководство центрального аппарата Федерального казначейства и приглашенные артисты, возможно, будут рэп-исполнители. Точный состав пока не утвержден. В том году у нас был конкурс патриотической песни, но из-за пандемии его не смогли до конца провести, и вот решили в этом году сделать патриотический рэп», — сказала она.

Комментируя в разговоре с «Газетой.Ru» инициативу казначейства, российский рэпер Карандаш (Денис Григорьев) выразил скепсис относительно самой идеи воспитывать патриотизм через хип-хоп-музыку.

«К такому мероприятию я отношусь спокойно — как к дождю, идущему за окном, или прохожему, упавшему в лужу. Мне кажется, на второе этот фестиваль похож больше. Потому что патриотизм надо воспитывать созданием новых школ, зарплатами учителей, врачей и так далее, а не использованием уличной культуры, — подчеркнул он. — Патриотизм — это, прежде всего, любовь к родине и гордость за нее, а не нарочитые нравоучения из уст рэперов. Рэп у нас станет патриотическим, когда для него появится классный фундамент. Более того, не надо забывать, что рэп — это птица вольная. Волк в цирке не выступает, поэтому в патриотический рэп я не верю».

close Рэпер Карандаш (Денис Григорьев) Рэпер Карандаш (Денис Григорьев) karandash_pro/instagran.com

Русский рэп хоть и обзавелся с годами многими атрибутами настоящей поп-музыки (будь то оборот денег в индустрии, попадание в телевизор и успех среди молодежи), все равно во многом остается протестным. Топовые артисты нередко высказываются против некоторых решений государства, поддерживают друг друга в разгар конфликтов с властями, участвуют в акциях — и проговаривают это все в своем творчестве, ретранслируя позицию на широкую аудиторию. Однако происходят также исключения из правил, когда хип-хоп-исполнители становятся проводниками государственной политики, рискуя так называемым «стрит-кредибилити» — авторитетом улиц.

Один из первых примеров партнерства рэперов и государства связан со знаменитой предвыборной кампанией Бориса Ельцина «Голосуй, или проиграешь», с помощью которой на тот момент действующий президент пытался повысить свою популярность среди молодежи. Помимо прочего, стратегия включала в себя масштабный музыкальный шоу-тур по всей стране и два альбома. В числе звездных артистов в кампании, оставившей Ельцина на второй срок, поучаствовали Богдан Титомир и группа «Мальчишник». В состав коллектива тогда входил Дельфин (Андрей Лысиков).

Трек «Мальчишника» в поддержку Ельцина содержал следующие строки: «Эй ты, проснись, давно пора вставать, /// Настало время тебе и другим выбирать. /// Настало время разобраться, кто хорош, а кто плох, /// И кто действительно крут, а кто конченый лох. /// Настало время решить судьбу великой страны, И это должен сделать каждый, это должен сделать ты. /// Подумай, что для себя ты выбираешь, /// Голосуй, или ты проиграешь».

Сам Дельфин много позднее признавался, что в 1996 году мог выступить и в поддержку конкурента Ельцина на выборах — Геннадия Зюганова, если бы тот заплатил ему больше.

«Насколько я помню, тогда речь шла о том, будет президентом России Зюганов или Ельцин, поэтому особенно выбирать не было из кого. Нам всем хотелось, чтобы был Ельцин, так как это было более для нас органично. Для молодых людей того времени. За эту акцию, которую мы проводили, платили неплохие деньги — это сыграло большую роль. Это было даже важнее, нежели сам Ельцин, — говорил Лысиков. — У меня тогда были совсем другие ценности, а необходимость в деньгах была намного выше. Из-за того, что я спел бы песню про Ельцина или Зюганова, мало бы что изменилось».

close Кадр из клипа группы «Мальчишник» и DJ Грува «Голосуй или проиграешь» Кадр из клипа группы «Мальчишник» и DJ Грува «Голосуй или проиграешь» ТВ6

Во второй половине 2000-х на «МУЗ-ТВ» выходила «Битва за респект» — некий аналог сегодняшних интернет-баттлов, в которых участвовали околотоповые рэперы того времени (СТ, Джиган, Ди Маста, L'One, Nel и другие). Первые два сезона вопросов у хип-хоп-аудитории не вызвали — все было сделано близко к канонам «тру-рэпа». А вот третий заход проекта получился противоречивым. Перед стартом организаторы провели масштабный ребрендинг, который визуализировал новый слоган — «Начни сегодня». Это фактически сузило спектр тем до одной: здорового рэпа и образа жизни в целом. В финале проекта сошлись рэпер с никнеймом Дуня и Рома Жиган, который и одержал верх. Приз он получил из рук президента Владимира Путина, присутствовавшего на съемках финального выпуска.

Спустя пару лет Жиган вместе с группой вооруженных людей ворвется в квартиру Oxxxymiron и в грубой форме заставит его извиняться. В 2014-м музыкант, имевший проблемы с законом и ранее, будет осужден на один год по статье «Разбой». А уже в 2018-м Роман примет участие в круглом столе Молодежного парламента при Госдуме. «Битва за респект» же после третьего сезона закрылась.

close Кадр из программы «Битва за респект» Кадр из программы «Битва за респект» Муз-ТВ

Случались в истории отечественного рэпа и настоящие прогосударственные хип-хоп-фестивали. Такой, в частности, состоялся в 2019 году в Крыму. Участие в Rap Koktebel Party приняли Гуф, Кравц, Мот и западные звезды Onyx. Инициатором мероприятия, которое прошло в примерно таком же лайн-апе и уже после начала пандемии, летом 2020-го, выступил Дмитрий Киселев. Позднее журналист признавался, что доволен результатом.

«Я счастлив просто, да. У нас здесь атмосфера. Самое главное, что у нас есть чувство свободы у публики. У нас есть продолжение Коктебеля как центра молодежной неформальной культуры, которое было на протяжении всего 20-го века. И я рад, что люди здесь чувствуют себя свободными без каких-либо либо ненужных ограничений», — цитирует его РИА «Новости».

close Onyx на фестивале Rap Koktebel в Крыму, 2019 год Onyx на фестивале Rap Koktebel в Крыму, 2019 год Алексей Куденко/РИА «Новости»

Взаимодействовал с властями и Тимати. За свою карьеру артист выпустил немало политических треков, среди них выделяются знаменитое признание в любви столице, записанное вместе с Гуфом и набравшее рекордное количество дизлайков, а также вирусная композиция «Лучший друг — это президент Путин». Хотя в свое время рэпер выпускал оппозиционные «Вопросы».

Также в 2019 году Тимати представил модную одежду в стиле милитари — коллаб с российской армией.