Избиение матери, драка с отцом: брат подал в суд на Мэрайю Кэри за клевету

По словам Моргана Кэри, знаменитая сестра, с которой они давно перестали общаться, ложно обвинила его в жестокости в своих мемуарах, пишет TMZ. Согласно иску, обладательница пяти премий «Грэмми» нанесла серьезный ущерб репутации брата, описав драку, которую он якобы затеял с их отцом, а также предполагаемое нападение Моргана на их мать.

Судя по всему, речь идет о следующем отрывке из книги Кэри: «Потребовалось двенадцать полицейских, чтобы разнять моего брата и отца. Большие сплетенные тела людей, с шумом, как ураган, врезались в гостиную. Я была маленькой девочкой, у которой очень мало воспоминаний о старшем брате как о защитнике. Чаще я чувствовала, что мне следует самой защищаться от него, а иногда осознавала, что защищаю еще и свою мать от него».

По словам Моргана, в своих мемуарах сестра демонизировала его образ, выставив жестоким человеком, каковым он на самом деле не является. Брат поп-звезды утверждает, что у него не было настоящих драк с отцом, когда Мэрайя была ребенком. Он также подчеркнул абсурдность утверждения, что на сообщение о домашнем насилии отреагировали двенадцать полицейских.

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Как следует из иска, в книге популярной исполнительницы Моргана возмутил и следующий отрывок: «Внезапно раздался громкий, резкий звук, похожий на настоящий выстрел. Мой брат толкнул мать с такой силой, что ее тело врезалось в стену, издав громкий треск»

Истец утверждает, что это очередная ложь младшей сестры. По его словам, есть огромное количество свидетелей «глубокой привязанности» между ним и его матерью. Он также подчеркнул, что Мэрайя противоречит сама себе в книге, вспоминая, как ее мать однажды сказала: «Морган — единственный, кого я люблю».

Обращаясь в суд, мужчина намерен наказать сестру за клевету и умышленное причинение эмоционального стресса, ожидая денежной компенсации. Представители певицы и она сама на момент написания материала никак не комментировали ситуацию.

Месяцем ранее с аналогичным обвинением в суд обратилась старшая сестра звезды Элисон Кэри, оценив свой «эмоциональный стресс» в $1,25 млн.

В иске, поданном в суд Нью-Йорка 1 февраля, Элисон назвала младшую сестру бессердечной, злобной и мстительной. По словам сестры, с момента публикации книги в сентябре 2020 года, она находится в подавленном состоянии и вновь стала злоупотреблять алкоголем. Это произошло из-за того, что воспоминания знаменитой родственницы «унизили ее достоинство» и у нее не было возможности публично их опровергнуть.

Речь идет об отрывке, в котором певица вспомнила случай, когда старшая сестра ради веселья бросила в нее чашку с горячим чаем. Согласно Элисон, это лишь голословная ложь ради привлечения к себе внимания.

Известно, что адвокатам певицы было отправлено предложение об урегулировании конфликта без вмешательства суда, которое те оставили без ответа.

При этом в августе прошлого года Элисон также подала в суд на их мать Патрисию Хики — за сексуальное насилие в детстве. Женщина утверждала, что с десяти лет ее принуждали участвовать в сатанинских служениях, на которых совершались ритуальные жертвоприношения, оргии и насилие над детьми.