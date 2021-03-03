Премьеры недели: Бурунов из будущего, ирландский рок-н-ролл и сказочный Бали

«Пара из будущего»; Алексей Нужный

После успеха комедий «Громкая связь» и «Обратная связь» (а также фильма-катастрофы «Огонь») режиссер Алексей Нужный представляет новую работу — «Пара из будущего», где главные роли сыграли Сергей Бурунов и Мария Аронова. Их герои – семейная пара из России 2040 года, прожившая вместе 20 лет. За годы совместного быта отношения угасли, а на смену любовному интересу пришли раздражение и усталость. Проще всего было бы развестись – однако цена этой услуги в будущем оказывается слишком дорогой. По воле судьбы супруги переносятся в прошлое и получают невероятный шанс — расстроить свою свадьбу. Но молодые влюбленные не собираются без боя сдаваться и готовы дать отпор своим версиям из будущего.

Сюжет ирландского фильма «Рок-н-рольщики» от режиссера Джона Карни разворачивается во времена Маргарет Тэтчер, Моррисси и New Order. Из-за финансового кризиса 1980-х дублинская семья оказывается вынуждена перевести младшего сына из обычной школы в церковное учебное заведение. На новом месте ему приходится столкнуться с местными хулиганами и требованиями устава. Однако все его внимание оказывается сконцентрировано на девушке, которую он постоянно видит у дома напротив. Чтобы добиться ее внимания, герой решает создать свою рок-группу из музыкантов-единомышленников и завоевать успех.

«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»; Роман Каримов

Режиссер Роман Каримов снял сиквел своей успешной комедии 2017 года «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», в котором зрители вновь увидят приключения героев из первой части в исполнении Любови Аксеновой, Бориса Дергачева, Ефима Петрунина, Веры Кинчевой и других. На этот раз они окажутся на тропическом острове, где смогут переиграть события четырехлетней давности. Как обещают создатели фильма, зрителей будут ждать погони, бои без правил и другие обязательные составляющие экшн-комедии.

Жора Крыжовников выступил в качестве сценариста и продюсера комедийной мелодрамы «Рашн Юг», главные роли в которой исполнили Семен Трескунов, Стася Милославская и Риналь Мухаметов. Узнав, что его возлюбленная Ксения собирается отдохнуть на одном из черноморских курортов, студент Артем решает отправиться следом, чтобы завоевать ее сердце. Однако на месте выясняется, что за сердце Ксении уже объявили сражение курсант военно-морского училища и полицейский, справиться с которыми будет непросто.

Главная героиня нового фильма Николая Хомерики «Белый снег» — лыжница Елена Вяльбе, чье имя было увековечено в книге рекордов Гиннесса за наибольшее число побед на Олимпиадах и чемпионатах мира в ХХ веке. Центральное событие ленты — соревнование в Норвегии в 1997 году, где спортсменке из Магадана удалось стать чемпионкой мира в пяти видах женской лыжной программы, а также первой лыжницей в истории, завоевавшей в этом состязании пять золотых медалей из пяти возможных.

«Беги, прячься, бей» («Run Hide Fight»); Кайл Ранкин

Режиссер Кайл Ранкин представил триллер о захвате школы «Беги, прячься, бей». Его главная героиня, потерявшая мать старшеклассница Зои, с трудом находит язык с окружающим миром, презирает романтику и любит охоту. В ее школу вламываются вооруженные подростки, которые берут в заложники учеников и заставляют их вести онлайн-трансляцию происходящего. Сначала Зои пытается только спасти других подростков, однако ее героическое поведение замечает лидер террористов, который вступает с ней в личное противостояние.