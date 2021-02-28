«Обезопасить неокрепшие души»: зачем Певцову нужна цензура на ТВ

Народный артист России Дмитрий Певцов заявил о необходимости оградить россиян от скандальных ток-шоу, которые бьют рейтинги федеральных телеканалов. О состоянии современной массовой культуры он высказался после премьерного показа спектакля «Недотепы» Ольги Дроздовой. Он отметил, что авангард проникает на театральную сцену из-за того, что режиссерам становится нечего сказать.

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«Понимаете, эти художники, в кавычках, занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы, — приводит слова Певцова портал «Слово и дело».

— Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду».

По мнению артиста, телевидение кино, театр, выставки и прочие элементы массовой культуры необходимо подвергать цензуре. Для этого он предложил сформировать специальную комиссию.

«В этой комиссии могут быть представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий, и таким триумвиратом они решат, что важно и нужно людям. Как обезопасить неокрепшие души от масс-культа», — считает Певцов.

При этом он подчеркнул, что многое зависит от образованности конкретного человека, его восприятия окружающей действительности и передачи опыта своим детям.

«И знаете, нам надо иначе смотреть на свою жизнь. Если все свои помыслы, желания, стремления направить не на то, чего у нас нет, а на то, что есть, жизнь будет восприниматься по-другому, мы будем ее ценить», — добавил собеседник.

Также Певцов посоветовал помогать нуждающимся, чтобы почувствовать свою значимость в этом мире. Позднее он прокомментировал свое высказывание, отметив, что скандальные программы вызывают у людей агрессию.

«Вы знаете, необходимо показывать то, что несет добро, любовь, радость, надежду. То, что не возбуждает низкого человеческого любопытства, низменных инстинктов и агрессии, — цитирует Певцова ФАН. — Нужно показывать то, что мы видели в советские времена. Советская идеология и цензура основаны на христианстве, но без Бога. Собственно говоря, я с детства помню такую пословицу: «Сам погибай, а товарища выручай», что такое любовь к Родине.

Сейчас идеология отсутствует, поэтому все можно, в том числе и на телевидении, в газетах, журналах. Про интернет я вообще не говорю. Это все смотрят наши дети, а потом мы удивляемся, что с ними что-то не то происходит».

Блогер и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян поддержал позицию Певцова. Он отметил, что в скандальных шоу есть «определенные перегибы и перекосы», которые нужно регулировать.

«Думаю, что в какой-то мере цензура на федеральных СМИ должна выходить на передний план. Для этого не нужно вводить ее в масштабах всей страны. Каждое СМИ должно задуматься над тем, какой контент оно распространяет на всю территорию государства. Руководству федеральных телеканалов необходимо задуматься о закрытии шоу, которые уродуют эфиры», — сказал Манукян ФАН.

Телеведущий Владимир Познер назвал точку зрения Певцова «глупостью» и отказался ее комментировать. Он считает, что люди «пошумят и забудут» высказывание актера. Представители Андрея Малахова также воздержались от комментариев.