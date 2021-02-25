«Должен был выкарабкаться»: бывшая жена о смерти Грачевского

Бывшая жена Бориса Грачевского Анна назвала кончину экс-супруга нелогичной, объяснив это тем, что он любил жизнь, был позитивным и не хотел умирать. По словам телеведущей, руководитель «Ералаша» каждый день связывался с их восьмилетней дочерью Василисой из больницы и говорил, что скоро поправится.

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«Может быть, прозвучит довольно грубо, но: кто угодно, только не он! Люди возрастные, артисты… Как-то логично они уходили, тот же Джигарханян, — сказала Грачевская «СтарХиту».

— Боря же так сильно любил жизнь, как никто. Он не хотел умирать, не думал о смерти. Это какая-то ошибка, ошибка врачей, уверена. Что-то там такое случилось. Он должен был выкарабкаться 100%, все верили».

Экс-супруга Грачевского призналась, что целые сутки не могла проинформировать дочь Василису о смерти отца. Согласно телеведущей, она сообщила трагическую новость Василисе утром перед школой, чтобы девочка узнала об этом не от посторонних.

«Это был самый тяжелый разговор в моей жизни. Я не могла подобрать слова, всю ночь читала, как правильно преподнести. И в итоге поняла, что нет никакого «правильно», никаких шаблонов — нужно просто взять и сделать так, как чувствуешь, — поделилась Грачевская. — Объяснила: теперь папа не здесь, но всегда останется рядом, как ангел-хранитель. Будет наблюдать за ней, оберегать. А Вася: «Мам, я все понимаю, но меня не устраивает, что я ответ не услышу, если что-то у него спрошу». Говорю, мол, дочка, ты почувствуешь, — не сразу, со временем. Он будет тебя направлять».

Собеседница издания рассказала, что из-за шокирующей новости девочка заплакала и долгое время пребывала в подавленном состоянии. По словам Грачевской, она предупредила классную руководительницу Василисы и родителей одноклассников, чтобы они не задавали ребенку лишних вопросов, но ее послушали не все.

«Когда Вася пришла в школу, ее задергали, даже старшеклассники подходили и спрашивали: «А правда, что твой папа умер?», «А как он умер?». На плечи ребенка лег тяжелый груз.

Василиса вообще любит учиться, такая любопытная, но в тот день пришла домой со словами: «Мам, я туда больше не хочу», — вспоминала Грачевская. — Начала ее расспрашивать и поняла, что нужно срочно сделать паузу, на какое-то время изолировать дочь. Дождаться, пока история немного стихнет… Мы улетели из Москвы на неделю, старалась дочку переключить, и это положительно сыграло».

Также Грачевская высказала уверенность в том, что с новой женой режиссер был счастливее, чем с ней.

«Если бы мы не развелись, не было бы Кати [Екатерины Белоцерковской, новой жены Грачевского — «Газета.Ru»], Филиппа [сына Грачевского, родившегося в 2020 году]. Знаете, бывает, собираешь пазл, а одна деталь, может, конечно, заполнить собой необходимую дырочку, но она не оттуда. Ей надо в другую лунку. Вот это про нас. А в новом браке паззл сошелся полностью, идеально, без всяких шероховатостей — и у Бори, и у меня. С Катей он был максимально счастлив — им никто не мешал, не препятствовал», — обратила внимание Грачевская.

Телеведущая добавила, что в браке с Грачевским ее «постоянно травили», засыпая сообщениями с угрозами с неизвестных номеров. Женщина призналась, что «жила как на минном поле» и постоянно боялась, что с мужем что-то случится. По словам Грачевской, она не стала менять фамилию после развода с режиссером, чтобы не было трудностей при пересечении границы с дочерью.

Борис Грачевский, «отец» «Ералаша», скончался 14 января 2021-го в возрасте 71 года. Незадолго до этого он заразился коронавирусом.