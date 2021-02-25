«Продюсерам это не надо»: почему в России не снимают кукольные мультфильмы

Первой режиссерской работой Романа Качанова стал мультфильм «Старик и журавль», выпущенный в соавторстве с Анатолием Карановичем в 1959-м. Через год они представили картину «Влюбленное облако», отмеченную призами на зарубежных кинофестивалях. Рисованные фильмы Качанова «Тайна третьей планеты», «Последний лепесток» и «Портрет» стали классикой советской мультипликации. Режиссер участвовал в создании более 60 мультфильмов и стал одним из основателей отечественной кукольной анимации. Наиболее знаковыми работами Качанова в этой технике признаны картины «Варежка», «Чебурашка», «Крокодил Гена» и «Старуха Шапокляк».

«Когда был сделан фильм «Варежка», все поняли, что появился новый режиссер очень высокого уровня с новым почерком в кукольной мультипликации, — сказал режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн «Газете.Ru».

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— Я считаю, что данный фильм был переломным в истории этой технологии. Следующие — «Чебурашка», «Крокодил Гена» и «Старуха Шапокляк» — уже стали народными фильмами».

Норштейн попросил упомянуть автора повести «Крокодил Гена и его друзья» Эдуарда Успенского, художника Леонида Шварцмана и мультипликатора Майю Бузинову, которые внесли большой вклад в творчество Качанова. Также он рассказал о своем опыте работы со знаменитым режиссером.

«Он был из числа моих лучших учителей, хоть напрямую я у него и не учился. Но, поскольку я работал у него мультипликатором на нескольких фильмах, это была лучшая учеба, которую можно себе вообразить. Потому что он работал по системе Станиславского и всегда обосновывал свои задачи. Он был настолько остроумным и придумывал буквально на бегу, что вряд ли кто-то мог с ним сравняться по молниеносности выдумки, — поделился Норштейн. — Я до сих пор не могу понять, откуда у Качанова все это, потому что у него не было ни художественного, ни режиссерского образования. Он был самородком, как Ломоносов».

close Режиссер Роман Качанов и артисты, озвучившие роли Чебурашки и крокодила Гены, Клара Румянова и... Режиссер Роман Качанов и артисты, озвучившие роли Чебурашки и крокодила Гены, Клара Румянова и Василий Ливанов, 1974 год Владимир Родионов/РИА «Новости»

Почему забыта техника кукольной анимации

Кукольная анимация — трудоемкая и дорогостоящая техника создания мультфильмов, требующая много времени и сил. В советские годы этот метод использовали Иван Уфимцев («38 попугаев», «Лошарик»), Михаил Каменецкий («Волк и теленок», «Ежик должен быть колючим?», «Федорино горе»), Аида Зябликова («Муми-тролль и комета», «Муми-тролль и другие»), Юрий Трофимов («Вреднюга»), Мария Муат («Влюбчивая ворона»), Вадим Курчевский («Золотой мальчик») и многие другие. С годами мультипликаторы отошли от кукольной анимации в пользу рисованной, а позднее — компьютерной. Одним из немногих фильмов, снятых в кукольной технике за последнее время, является картина «Гофманиада» Станислава Соколова 2018 года.

«Я думаю, что «Гофманиада» Соколова — это разовое кино, — отметил Норштейн. — К сожалению, сегодня все построено по системе бизнеса. И поэтому на авторское кино долгое время никто не обращал внимания. Вот только сейчас, буквально в последние месяцы, были выделены деньги на авторское кино. К сожалению, в искусство мультипликации пришли невежды-чиновники, а на этой почве никогда ничего хорошего выйти не может».

Режиссер-мультипликатор Дмитрий Высоцкий в разговоре с «Газетой.Ru» назвал современную анимацию индустрией, которая требует высокой скорости производства и эффективности.

«Кукольная анимация предполагает намного более громоздкие сроки. На изготовление самих кукол, макетов, декораций уходит много времени. В общем, композиция и свет составляются почти как в кино, только съемка идет по одному кадру. Это намного более трудоемко, чем рисованная анимация, — сказал Высоцкий.

— Грубо говоря, продюсерам это не надо — проще выпустить рисованный сериал или полный метр. У меня ощущение, что все дело в этом — просто «золотой телец» оказывается важнее, чем целая отрасль индустрии».

По словам собеседника издания, развитие технологий стало причиной перехода мультипликаторов к использованию 3D-графики. Новые методы позволяют натуралистично и, главное, быстро изобразить какой-то предмет.

«Соответственно, постепенно трехмерка вытесняет старые методы, — заключил Высоцкий. — Стоит отметить, что за границей эта технология еще не умерла — есть, например, Тим Бертон, который по-прежнему снимает такое кино. Видимо, у нас просто сама индустрия не так развита и нет возможности для обучения, огромных студий, техники».

Режиссер добавил, что начинал свой творческий путь с коротких видеороликов, сделанных с помощью объемной пластилиновой анимации. Он подчеркнул, что как пластилиновая, так и кукольная технологии не самоценны, поскольку в любом фильме превалирует сюжет.

«Если у меня была бы возможность снять кукольный фильм, я бы исходил из материала, — сказал Высоцкий. — Если по истории кино не нуждается в реализации посредством кукольной анимации, то, наверное, я бы не взялся за него просто ради того, чтобы возродить технологию».

close Кадр из мультфильма Тима Бертона «Труп невесты» (2005) Кадр из мультфильма Тима Бертона «Труп невесты» (2005) Warner Bros./Global Look Press

Есть ли шанс на возрождение кукольного кино

По мнению Норштейна, кукольную мультипликацию нельзя назвать более затратной, чем компьютерную. Он отметил, что в титрах «какого-нибудь плевого фильма» указаны десятки человек, которым необходимо платить зарплату.

«Если вы все посчитаете, то придете к выводу, что кукольная мультипликация гораздо менее затратна, — подчеркнул Норштейн. — Здорово, если заинтересованным кинематографистам удастся найти «золотую жилу» — я имею в виду какой-нибудь фильм или сериал, который полюбится зрителям. Ту же трилогию «Чебурашка», «Крокодил Гена» и «Старуха Шапокляк» можно было бы продолжить. Но здесь чиновники должны быть на втором плане, а на первый нужно пустить творческую личность, художника. При таких условиях можно надеяться, что появится что-то хорошее».

Согласно постановщику, если вкладывать в проект «сердце, чувства, талант и мастерство», затраты на его производство должны вернуться.

«Я уже не говорю о том, что затраты в по-настоящему художественном явлении возвращаются в просвещенном поколении. Я считаю, что это самое лучшее вложение денег в искусство, — пояснил он. —

Никакая финансовая прибыль, на которую будут покупать всякую чепуху, не сможет сравниться с замечательным взглядом ребенка или взрослого человека, который посмотрел художественное явление. Что-то с ним этот момент произошло. Что-то сильно и положительное».

С 1981 года постановщик занимается съемками кукольного фильма по повести Николая Гоголя «Шинель». За 40 лет с большими перерывами команде удалось подготовить около получаса материала. Сам Норштейн признался, что не готов комментировать процесс производства ленты.

close Юрий Норштейн у макета к мультфильму «Шинель» в токийском музее мультипликации... Юрий Норштейн у макета к мультфильму «Шинель» в токийском музее мультипликации «Гибли», 2004 год Владимир Солнцев/ТАСС

Размышляя о судьбе кукольной анимации, режиссер Дмитрий Высоцкий выразил надежду на возрождение этого метода. Он объяснил это тем, что некоторые мастера, которые снимали такие фильмы, еще живы и могут передать свои знания преемникам.

«Возможно, однажды появится такой студент, который возьмет все в свои руки и совершит качественный скачок в этом направлении. Такой сумасшедший студент, я считаю. И рядом с ним такой же сумасшедший продюсер. Они вместе рискнут, и что-то получится. Все подумают, что это здорово, свежо, с не корявыми, а обаятельными куклами. Тут уже дело в таланте. Важна не технология сама по себе, а сочетание подходящего сюжета, грамотных рук, талантливой головы и, к сожалению, денег — это дорогостоящее дело», — сказал режиссер.

Также Высоцкий отметил, что благодаря соцсетям продвигать свои идеи стало намного проще. По его мнению, какой-нибудь энтузиаст может увлечься постановкой кукольных роликов, стать известным в TikTok и получить возможность снять полнометражный фильм или сериал в этой технике.

«И это будет совершенная бомба. Опять же — это мое предположение, что появится молодой нахальный режиссер, который всех удивит. Я думаю, что кто-то это уже делает, потому что это просится: нет ничего проще, чем взять и пошевелить на столе предметы, выложить покадрово — это будет своего рода чудо. Наверное, через это метод сможет вернуться», — считает Высоцкий.