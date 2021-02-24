«Рад, что поспособствовал»: Милош Бикович получил российское гражданство

Сербский актер Милош Бикович, исполнивший главную роль в самом кассовом российском фильме «Холоп», получил российское гражданство в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии», — говорится в тексте документа.

Режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что не считает свой фильм главной причиной того, что Бикович стал гражданином России.

Реклама

«Я не думаю, что он благодаря мне его получил, а все-таки благодаря указу президента. Но если так, то я рад, что поспособствовал тому, что Милош Бикович теперь российский гражданин», — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко поздравил Биковича с тем, что он «стал гражданином великой страны».

«По конституции, любой человек может рассчитывать на российское гражданство. Другое дело — дадут ему или нет. Но, в принципе, любой человек может попросить гражданство и получить его, почему нет? А если он сыграл и сыграл хорошо, насколько я понимаю, то тем более — и ему хорошо, и нам. Мы приобрели не просто еще одного гражданина, а гражданина, которого знают все и любят», — отметил он.

Милош Бикович начал актерскую карьеру в 2004 году в сербском телесериале «Доллары идут». В 2014 году он впервые снялся в российском фильме – им стала экранизация произведений Бунина «Солнечный удар» режиссера Никиты Михалкова.

По словам самого актера, он познакомился с российским постановщиком на Московском кинофестивале, где представлял фильм «Монтевидео: Божественное видение».

К слову, во время съемок второй части «Монтевидео» режиссер фильма пошутил, что Бикович получил в Москве приз за лучшую мужскую роль, чему актер легко поверил. Однако розыгрыш вскоре раскрылся. Поэтому через полгода Бикович не сразу поверил, когда ему позвонил личный ассистент Михалкова с предложением сняться в новом фильме.

«Я-то думаю, что это режиссер «Монтевидео» опять надо мной подшучивает. Я со всем соглашаюсь, а сам жду, когда там начнут уже смеяться или по-другому себя выдадут. Но разговор закончился, и мне даже прислали сценарий. Я открыл его и понял, что даже наш режиссер-шутник не стал бы так далеко заходить, ему бы не хватило терпения. Вот тогда до меня и дошло, что на самом деле происходит», — признавался он.

За «Солнечным ударом» последовали роли в сериале «Отель «Элеон», а также фильмах «Духless 2», «Гранд» и «Лед». Однако наибольшего успеха добился фильм «Холоп», ставший самым кассовым проектом в российском кинематографе.

Говоря о причинах своей популярности в России, Бикович предположил, что причиной стала большая толерантность российских зрителей по сравнению с западными.

«Думаю, да, [зрители] толерантнее. Когда был железный занавес, Голливуд забрал кинорынок и до сих пор держит его как канал влияния. Но мир меняется. Появляются интернет-платформы. Голливуд теперь не единственная точка притяжения. И вот в России серб играет главные роли, при этом русских, и не просто русских, а породистых офицеров или типичных героев времени. Или Муслима Магомаева!» — сказал он в интервью «Русскому радио».

Бикович также выразил надежду на то, что в будущем Россия станет мировым центром кинобизнеса за счет привлечения европейских актеров.

«Рынок огромный. Надо развить систему, которая принесет монетизацию. Тогда все остальные будут вкладываться в русский контент», — говорил он.