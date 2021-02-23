Дело вновь открыто: Депардье предъявили обвинения в изнасиловании

Французские правоохранители предъявили актеру Жерару Депардье обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщило во вторник, 23 февраля, издание Le Parisien. По информации источника, 72-летний исполнитель роли Обеликса был обвинен еще в декабре прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас.

Адвокат актера уже выразил сожаление «по поводу обнародования данных сведений». Сам Депардье, который остается на свободе — в его отношении на данный момент не принято никаких мер, — «полностью оспаривает обвинение», добавил его защитник.

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Преступления, которые вменяются уроженцу Франции, он предположительно совершил летом 2018 года, жертвой стала молодая актриса, пожелавшая остаться неизвестной. Впервые она обвинила обладателя российского гражданства в 2018 году. Тогда же французской полицией было начато предварительное расследование по статье о сексуальных домогательствах против лауреата «Золотого глобуса». Согласно СМИ, домогательства и сексуальное насилие в отношении 20-летней девушки Депардье позволил себе, когда она дважды приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы».

Сам артист с самого начала расследования всячески отрицал обвинения, при этом подтверждая, что знаком с потенциальной пострадавшей. Впоследствии также стало известно, что Депардье является другом отца актрисы и обещал оказать ей помощь, дав несколько консультаций по поводу карьеры. Летом 2019 года дело было прекращено — прокуратура приняла решение, что состав преступления здесь отсутствует.

Однако уже летом 2020 года дело вновь открыли: французские прокуроры тогда направили судье запрос о возобновлении расследования против Депардье. Инсайдеры утверждали, что это было сделано по требованию все той же девушки, которая обратилась в надлежащие органы с гражданским иском. Спустя несколько месяцев суд заявил о возобновлении следствия в отношении артиста.

«Я уверен, что после проведения расследования с моего подзащитного будут сняты все обвинения, — комментировал тогда ситуацию представитель актера. — После долгого разговора с господином Депардье я убежден, что он невиновен. Эти обвинения полностью противоречат тому, кем является Депардье».

Уже после возобновления дела по поводу возможного насилия в адрес молодой актрисы Депардье принял православие — церемония состоялась минувшей осенью в парижском соборе Святого Александра Невского. Примечательно, что до этого француз долгое время пребывал в духовных исканиях: много лет назад он принял ислам, затем переключился на буддизм.

Что касается истории отношений Депардье с Россией, то гражданином страны он стал в 2013 году, после чего переехал жить в Саранск: это случилось на фоне планов французских властей ввести налог в 75% на доходы более €1 млн в год.

Как актер Жерар Депардье наиболее известен по ролям в таких проектах, как «Беглецы», «Невезучие», «Двадцатый век», «Отверженные», «Простая формальность», «Сирано де Бержерак», «Граф Монте-Кристо», «Между ангелом и бесом», «Мой американский дядюшка» и «Распутин».