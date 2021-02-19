«Спрашивали, понимаю ли я шутки»: актер-азиат из «Гран Торино» пожаловался на расизм

Телеканал NBC на своем официальном сайте опубликовал статью актера хмонгского происхождения Би Ванга с критикой в адрес фильма Клинта Иствуда «Гран Торино» с его участием. В ней 29-летний артист назвал съемки историческим моментом для хмонгов, однако подчеркнул, что итоговый результат был омрачен антиазиатским юмором, присутствовавшим в ленте.

«Я чувствовал обеспокоенность из-за того, какой смех эти шутки вызывали в кинотеатрах, где сидела в основном белая аудитория. И белые зрители всегда говорили: «Ты что, шуток не понимаешь?» — поделился актер.

По словам Ванга, спустя 10 с лишним лет (драма вышла в 2008-м) расизм в отношении азиатов в США, который «когда-то прикидывался добродушным юмором», раскрыл свою суть на фоне коронавируса. Он напомнил о вспышке насилия против семей азиатского происхождения в Америке на ранних стадиях пандемии.

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«Пандемия выявила вопиющую неспособность принять азиатское сообщество. Это во многом повторяет ошибку тех лет, когда катастрофические войны в Азии (Филиппины, Корея, Вьетнам, Лаос, Афганистан) стали последствием расистских военных амбиций вооруженных сторонников «белого величия», — заявил он.

Актер также уточнил, что Лаос, откуда бежали его родители во время Вьетнамской войны, подвергся ковровым бомбардировкам и атакам с применением химического оружия.

«Гран Торино» мог проигнорировать кризис в Азии, который породил нашу и многие другие диаспоры по всему Тихоокеанскому региону. Куда большую озабоченность вызвало то, что фильм утверждал антиазиатский расизм. Даже вопреки тому, что повышал уровень представленности американцев азиатского происхождения. Направленное против нас орудие смеха вынудило нас уйти в молчаливое подчинение», — признался Би Ванг.

Он добавил, что его до сих пор преследует смех белых зрителей в те моменты, когда персонаж Клинта Иствуда отвешивает оскорбления в адрес его героя.

«Для американцев азиатского происхождения наступило время потребовать признания, не уходить в кокон малодушно смоделированного меньшинства. Никогда не было достаточно просто показывать нашу «американскость». Это обман мультикультурализма», — подчеркнул актер.

По данным телеканала CBS, за 2020 год только в Нью-Йорке количество преступлений на почве ненависти к азиатам выросло на 867%. Серьезную часть среди них составили нападения на пожилых людей.

Президент организации по оказанию правовой помощи американцам азиатского происхождения Джон Янг заявил, что считает одной из причин роста насилия антиазиатскую риторику вокруг пандемии коронавируса. За год, прошедший с февраля 2020 года, организация зафиксировала 3 тыс. случаев насилия на почве антиазиатского расизма.

Возмущение американо-азиатского сообщества, в частности, вызвали высказывания бывшего президента США Дональда Трампа, который называл коронавирус «китайским вирусом». По данным опроса, проведенного участниками по борьбе с антиазиатским расизмом в сентябре 2020 года, восемь из десяти взрослых американо-азиатов считали оскорбительной политику, проводимую властями, и называли расистскими сообщения Трампа в социальных сетях.

Фильм «Гран Торино», в котором Клинт Иствуд исполнил главную роль, а также выступил режиссером, вышел в 2008 году. Лента получила номинации на «Сатурн» и «Золотой глобус», а также выиграла приз премии «Сезар» в категории «Лучшая картина на иностранном языке». В центре сюжета картины — история ветерана Корейской войны, презирающего иммигрантов.