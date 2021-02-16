«Угрозы жизни и здоровью нет»: Пригожина не будут судить по жалобе Шнурова

Адвокат Сергей Жорин рассказал об отказе полиции в возбуждении уголовного дела против Иосифа Пригожина. В конце января Сергей Шнуров пожаловался правоохранителям на угрозы со стороны продюсера. Речь идет о фразе, произнесенной супругом певицы Валерии в одном из недавних интервью.

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«Поскольку мы находимся в публичном пространстве, прийти и в морду дать — сложно, он тут же напишет заявление. Но когда он задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично», — сказал Пригожин «Стархиту».

По словам Жорина, в этом высказывании не обнаружили реальных угроз убийства или нанесения тяжкого вреда здоровью.

«Действительно, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, чего и следовало ожидать, — сказал адвокат «Газете.Ru». — И мы надеемся, что полиция также проверит это заявление на состав заведомо ложного доноса.

Потому что, на мой взгляд, при написании заявления Шнуров прекрасно понимал, что никакой угрозы жизни и здоровью от Пригожина в его адрес не исходит».

Юрист предположил, что Шнуров «мог быть не очень трезвым» при принятии решения подать заявление. Это действие он назвал «абсолютно утопичным» из-за отсутствия состава преступления.

«Но что меня больше удивляет — это противоречие тому образу, который Шнур создавал себе долгие годы, — добавил адвокат. — Такого уличного хулигана, правдоруба и так далее. Эта череда его странных действий — неоднозначный вопрос на пресс-конференции, заявления в полицию на Пригожина... Но, может быть, это и есть настоящий Шнур, а все, что он показывал нам раньше, было обманом».

Комментируя жалобу музыканта, Пригожин заявил, что тот его «оклеветал, все выдернул из контекста, не взял трубку и не поговорил, как мужчина».

«Он со мной на ровном месте начал конфликтовать в апреле 2020 года. Что случилось, что пока я лежу в реанимации с ковидом в тяжелом состоянии, и неизвестно, выйду ли я оттуда вообще, он пишет это заявление? — сказал Пригожин «Газете.Ru».

— После изучения дела, в котором нет никакого состава, и анализа всей ситуации, они сегодня получили отказ в подобном заявлении. Сами посудите, можно ли в здравом уме подобные вещи делать?»

Продюсер рассказал, что на всякий случай подготовил бумаги для подачи встречного иска к Шнурову.

«Дело в том, что я не хочу давать никакого повода Шнурову, но, в принципе, у меня готовы документы о защите чести и достоинства, о клевете. У меня армия адвокатов, — сообщил Пригожин.

— Если он доведет меня до печенок, я пойду в суд и буду драться до конца. Он меня плохо знает. Мы, парни из Махачкалы, очень аварийные, нас лучше не трогать».

Кроме того, Пригожин раскритиковал оппонента за публичное использование мата. Он заявил, что Шнуров подает плохой пример молодежи и дискредитирует себя как политика.

«Я не против мата, но надо знать, с кем и когда его употреблять. На премии «Виктория», где были мои земляки из Дагестана и Чечни с детьми, он вышел и начал говорить матом. Там, где начинается свобода одного, заканчивается свобода другого», — заключил продюсер.

Конфликт между Пригожиным и Шнуровым начался весной прошлого года, когда продюсер заявил о бедственном положении артистов во время пандемии, а музыкант отреагировал на это высказывание едким стихотворением в Instagram и просьбой скинуться звездной семье на еду. В ответном видеообращении Пригожин заявил, что певец вырвал слова из контекста. По словам продюсера, он имел в виду не свою семью и других знаменитостей, но начинающих артистов, актеров массовых сцен, циркачей, танцоров и других.

27 января этого года Шнуров написал заявление в полицию, в котором обвинил Пригожина в угрозах.