«За час до рассвета» с Хабенским и Бурковским: место встречи — улицы разбитых козырьков

Осенью 1946 года капитан Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается с фронта в родной городок и поступает на службу в отдел по борьбе с бандитизмом местного уголовного розыска, которым руководит язвительный майор Сергей Шумейко по прозвищу Сатана (Константин Хабенский). Тот уже полгода безуспешно гоняется за бандой некоего Клеща, «Гитлера среди уголовников». Когда большинство сотрудников отдела погибает в ходе спланированной атаки, Журавлев предлагает свою кандидатуру для внедрения в банду, и Шумейко нехотя соглашается. Однако операция почти с самого начала идет не по плану.

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«За час до рассвета» заявлялся как российский ответ «Острым козырькам», после первых подробностей о сюжете стало понятно, что речь идет о ремейке «Место встречи изменить нельзя», на деле же выясняется, что это в первую очередь криминальный сериал НТВ: чувствуется, так скажем, рука мастеров. При том и «Козырьки», и «Место встречи» в определенной степени тут есть, но это скорее в рамках паясничанья, нежели полноправное преемничество.

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Для составления альтернативы британскому хиту «За час до рассвета» жутко не хватает стиля и шарма. Там, где лейтмотивом шла «Red Right Hand» Ника Кейва, звучит какой-то рэп; оригинальный саундтрек Райана Оттера («Метод») в меру сил пытается выдавать происходящее за бойкий вестерн; щепетильный подход к картинке в российском изводе превратился в куцое подражание цветовой палитре. А для ребута советского слоубернера сериал слишком дурашлив: здесь не чураются, например, совершенно нелепых стоп-кадров в экшн-сценах и мультяшных сплит-скринов, а еще любят заставлять героев целиться друг в друга из оружия без особых на то причин.

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Впрочем, у шоу есть свое стыдное очарование, и где-то вблизи второй серии даже пробуждается некоторый интерес — особенно когда становится очевидно, что следить за персонажами Бурковского и Хабенского смысла немного, и люди они, мягко говоря, не очень, а главная в сериале — Алена Михайлова («Чики», «Водоворот»). Ее Оля поначалу выполняет в отделе угрозыска функцию «женщины»: пришить пуговицу, сделать чай, мягко сообщить родственникам о смерти сотрудника. Но затем эта патриархальщина начинает давать трещины, Оля все чаще достает из-под подушки пистолет — и в целом производит впечатление единственного компетентного человека во всей организации.

Вообще в этом вопиющем несоответствии занимаемым должностям состоит главное отличие героев «За час до рассвета» от «Место встречи изменить нельзя». В многосерийной ленте Станислава Говорухина вопросы вызывал не профессионализм того же капитана Жеглова, а его этика и методы. Здесь же Журавлев и Шумейко попросту многовато о себе думают: их самомнение и самоуверенность неоднократно приводят к гибели людей, а преступники, не бог весть какие смышленые, продолжают гулять на свободе. И само по себе это не проблема — из такого положения вещей легко было бы выжать довольно внушительную драму. Но вместо этого сериал предпочитает отшучиваться, напоминать о своей комиксовой несерьезности и оставаться в парадигме условных «Улиц разбитых фонарей». Вероятно, это место встречи действительно изменить нельзя. Во всяком случае, пока.