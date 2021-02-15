Китайский фильм побил рекорд «Мстителей»: что это за кино и при чем здесь пропаганда

Китайский фильм превзошел «Мстителей» по сборам в первые выходные. Почему на это стоит обратить внимание

«Детектив из Чайнатауна 3» стартовал с $398 млн в китайском прокате — ранее ни один фильм не зарабатывал столько в премьерные выходные на одном рынке. Комедийному боевику удалось подвинуть с первой строчки заключительную часть «Мстителей», до сих пор самую кассовую ленту в истории мирового кинематографа (общие сборы — $2,798 млрд). В 2019 году первый уикенд в Северной Америке принес супергеройскому экшну $357 млн.

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Очевидно, что на главное достижение «Мстителей» фильм не может замахнуться даже в теории. Согласно аналитикам, домашняя аудитория принесет картине в общей сложности около $750 млн, а поддержки из-за рубежа ждать бессмысленно — на данный момент комедия, помимо Китая, показывается только в Новой Зеландии, где заработала всего $2,3 тыс. Да и в любом случае «Детектив», как и подавляющее большинство других китайских фильмов, — продукт для внутреннего потребления, не сильно рассчитывающий на заграницу (особенно в условиях пандемии).

Однако недооценивать локальный успех «Детектива» все равно не стоит. По сути это первый полноценный бокс-офисный рекорд, принадлежащий не США.

Да, в прошлом году Китай и вовсе обошел США по общим сборам (естественно, впервые в истории) — $2,7 млрд против $2,3 млрд. Но все это было с неприятной пометкой в виде коронавируса. Если Поднебесной, согласно официальным данным, удалось оперативно справиться с COVID-19 и в короткие сроки возобновить деятельность киноиндустрии, то в США кинотеатральный бизнес и поныне не восстановился даже на треть. Сравнивая тот же уикенд 12-15 февраля: в Китае его общие сборы составили $697 млн, а в Штатах — $11,2 млн.

Иронично, что в 2017-м китайские власти обещали выйти на первое место по сборам как раз в 2020-м, но им мало кто поверил: Поднебесная тогда уже как несколько лет стабильно являлась вторым по величине кинорынком мира, однако до американского ей все же было далеко. Исполнить обещание помогла пандемия, которая по страшному совпадению началась как раз в Китае.

«Детектив из Чайнатауна 3» — что это вообще такое

Разговор о «Детективе из Чайнатауна» нужно начинать с 2015 года, когда вышла первая часть франшизы. По сюжету одаренный юноша Цинь Фэн в исполнении Лю Хаожаня внезапно проваливает вступительный экзамен в полицейскую академию, после чего уезжает в Бангкок на каникулы. Там он планирует понабраться опыта от своего дяди Тан Рена (Ван Баоцян), который вроде как должен быть лучшим детективом местного китайского квартала, однако на деле оказывается обычным прожигателем жизни и шарлатаном. Впоследствии героев втягивают в опасное дело с убийством и пропажей золота, по которому Тан Рен проходит главным подозреваемым. Но по итогам все завершается хорошо: благодаря серии счастливых случайностей и в нужный момент раскрывшемуся детективному гению племянника, который обучался ремеслу по жанровым романам, родственники распутывают дело и зарекомендовывают себя в качестве мастеров сыска.

(Говорят, что трейлер к оригинальному фильму с его чудесным монтажом до сих пор используют в космической программе Китая, проверяя вестибулярный аппарат летчиков на прочность)

Во второй части, премьера которой состоялась в 2018-м, герои оказываются в США. В один из американских чайнатаунов их приглашает местный крестный отец, собирающий лучших сыщиков мира через специальное мобильное приложение, где у каждого из детективов есть своя оценка и место в общем рейтинге (Цинь входит в топ-2). На кону стоит сумма в $5 млн — нужно лишь разобраться, кто жестоко убил внука богатого клиента. В отличие от первого фильма, большинство юмора здесь ожидаемо построено на взаимодействии с американской культурой: персонажи дерутся с человеком в костюме Дональда Дака, летают с «Человеком-пауком» над городом и так далее.

Наконец, действие триквела разворачивается в Токио и являет собой противостояние лучших детективов Азии, одним из которых по-прежнему является Цинь, сопровождаемый его экстравагантным родственником.

Успех к франшизе, что примечательно, пришел не сразу. Дебютная лента (которая и внешне выглядит очень дешево — хотя стоила $15 млн) собрала в общей сумме добротные, но не сумасшедшие $125,8 млн. А вот уже сиквел взорвал: $544,2 млн при бюджете в $63 млн, на данный момент это шестое место в списке самых кассовых фильмов китайского проката. Что касается третьей части, то в нее было вложено, по данным СМИ, $116,6 млн. Сняли картину еще до пандемии и планировали выпустить к китайскому Новому году — 2020, однако из-за коронавируса премьера была отложена до нынешнего февраля. Кстати, рейтинги франшизы на Imdb неизменно падают — с 6,6 до 5,5.

Так ли популярны в Китае подобные комедии — и как успех «Детектива» связан с пропагандой

«Детективная» франшиза может вызвать приступ ностальгии у взрослого российского зрителя. Подобные фильмы, отличавшиеся максимально простым сюжетом, по-хорошему плоским юмором, легкостью, а также обилием бодрых экшн-сцен, были популярны в нашей стране десятилетия назад, и во многих из них снимался великий Джеки Чан. Его, правда, не совсем верно называть китайским актером — звезда «Часа пик» родился в Гонконге, когда тот еще был британской территорией, а в детстве переехал в Австралию.

Несмотря на успех второго и третьего «Детективов», нельзя сказать, что жанр «комедийного боевика из 90-х» так уж популярен в Китае. Если взять к рассмотрению топ-10 самых кассовых фильмов китайского проката, то там будет ровно один подобный фильм — как раз-таки сиквел истории о приключениях гениального и нерадивого сыщиков-родственников. Что касается остальных лидеров, то здесь немало патриотического кино. Так, на четвертой строчке с результатом $575,9 млн красуется основанный на реальных событиях боевик «Операция в Красном море», история о том, как во время гражданской войны в Йемене в 2015-м китайские солдаты занимались эвакуацией из страны соотечественников, а также иностранцев. Восьмое место занимает драматический военный боевик «Восемь сотен» ($460 млн), действие которого разворачивается в 1937 году, во времена Японо-китайской войны. А замыкает десятку историческая драма «Я и моя родина» ($402 млн) — набор новелл-напоминаний о величии КНР и китайского народа.

Лидером топа на данный момент является классический боевик «Война волков 2» ($854,2), немного смахивающий на условного «Рэмбо»: 10 процентов диалогов и сюжета здесь щедро залили стрельбой и взрывами, после чего немного смешали. Среди оставшихся членов первой десятки — анимация «Нэчжа», фантастическая драма «Блуждающая земля», «Мстители» (единственный фильм в топ-10 не из Китая), фэнтезийная мелодрама «Русалка» и драма «Умираю, как хочу жить». Из интересного — абсолютно все лидеры китайского проката вышли не раньше 2016 года. Более того, даже в топ-50 нет фильма старше 2014-го (к тому же это западные «Трансформеры»).

Совсем скоро в топ-10 окажется и третья часть «Детектива из Чайнатауна» — ей прочат второе итоговое место. Причин успеха фильма, естественно, несколько — это и хорошие отзывы на старте, и отсутствие реальной конкуренции в прокате, и мощная реклама. Однако в ряду очевидных факторов есть и один действительно любопытный: триумф комедии связан с китайской пропагандистской машиной, которая оказывает большое влияние на местную киноиндустрию.

Несколько лет назад на территории Поднебесной был принят закон, запрещающий снимать и показывать фильмы, пагубные для «величия, славы и интересов» КНР. А в идеале все новые ленты должны и вовсе пропагандировать среди народа социалистические ценности. Вступил в силу он как раз между выходом первой и второй части «Детектива», поспособствовав рывку франшизы. Все дело в том, что закон нанес особый урон именно по комедийному жанру: теперь нельзя было иронизировать, например, над ленью или халатностью местного служителя правопорядка или чиновника, ведь это бы подпортило благоприятный патриотический дух граждан.

В сложившейся ситуации сама задумка комедии о сыщиках оказалась поистине визионерской (хотя подобные ограничения, вероятно, многие предсказали заранее) — взбалмошный и глупый дядя главного героя (который поначалу тоже неудачник) живет не в Пекине, а Бангкоке, да и с преступниками они борются не в КНР, не столь «пригодной» для обитания экранной мафии, а на территории других государств. Запретов на подобное китайская власть не вводила — вкупе с неплохим легким юмором, а также сохранившейся ориентацией на китайский рынок (благодаря чайнатаунам) серия фильмов оказалась там, где она сейчас.