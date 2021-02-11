«Трансфобка, антисемитка и ковид-диссидентка»: Джину Карано выгнали из «Мандалорца»

Студия Lucasfilm расторгла контракт с Джиной Карано, сыгравшей Кару Дюн в сериале «Мандалорец». Как сообщает Variety, из-за сравнения США с Третьим рейхом 38-летняя актриса не сможет сниматься в будущих проектах франшизы «Звездные войны». Представлявшее звезду агентство UTA также отказалось с ней работать.

«Джина Карано в настоящее время не сотрудничает с Lucasfilm, и нет никаких планов относительно ее работы в будущем, — говорится в заявлении представителя студии. — Ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы».

Речь идет о сторис в Instagram и постах в TikTok Карано, в которых она сравнила нынешнюю политическую ситуацию в США с нацистской Германией. Также актриса отметила, что ненависть к республиканцам похожа на ненависть к евреям. По ее словам, «быть республиканцем сегодня — все равно, что быть евреем во время Холокоста».

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«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи и даже дети. Так как историю редактируют, большая часть людей сегодня не осознает, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко провести облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому‑то из-за их политических взглядов?» — заявила Карано вечером 9 февраля.

На следующий день актриса удалила это сообщение, но пользователи успели растиражировать его в Twitter. Американцы запустили в соцсети хэштег #FireGinaCarano («Увольте Джину Карано»). Постов с отметкой #weloveginacarano (Мы любим Джину Карано) оказалось намного меньше.

«То чувство, когда трансфоб, антисемит, подхалим полиции, ковид-диссидент и сторонник Трампа играет персонажа, который всю свою жизнь боролся против угнетения и тирании. Lucasfilm, вам должно быть стыдно. Увольте ее», — говорится в одном из сообщений.

Актрисе не привыкать к спорам в социальных сетях: прошлым летом ее раскритиковали за блокировку аккаунтов, поддерживающих движение Black Lives Matter. Также пользователи неоднократно замечали ее лайки под постами против BLM. В ноябре знаменитость обвинили в трансфобии из-за высмеивания людей, которые размещали в соцсетях предпочтительные местоимения. На своей странице в Twitter Карано указала в качестве таких местоимений «beep/bop/boop», но вскоре их удалила. Актриса объяснила, что ее коллега по «Мандалорцу» Педро Паскаль подробно рассказал ей о причинах подобной самоидентификации людей.

«Он помог мне понять, почему люди размещают такие просьбы в свои биографии. Раньше я ничего не знала об этом, но сейчас понимаю. Я больше не буду размещать такую просьбу в своей биографии, но любой, кто захочет, может это сделать. Я выступаю против издевательств, особенно над самыми уязвимыми людьми, и поддерживаю свободу выбора», — написала Карано.

Кроме того, она скептически отзывалась о необходимости носить маски для защиты от коронавируса, выступала против вакцинации и заявляла о «мошенничестве» на выборах президента США осенью 2020 года.

О том, кто заменит Карано в предстоящих проектах франшизы «Звездные войны», Lucasfilm пока не сообщает. В декабре студия анонсировала продолжение «Мандалорца» под названием «Рейнджеры Новой Республики», в котором должна появиться героиня актрисы Кара Дюн. В сериале бывшая соратница повстанцев станет маршалом Новой Республики.