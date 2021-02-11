«Народ против Ларри Флинта»: правда и вымысел в байопике о порномагнате

Американский издатель Ларри Флинт скончался в Лос-Анджелесе 10 февраля. Родственники главы фирмы «Larry Flynt Publications» сообщили изданию TMZ, что причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

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В 1996 году автор картин «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей» и «Вальмон» Милош Форман снял биографический фильм «Народ против Ларри Флинта», который получил «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале. Главную роль в ленте исполнил Вуди Харрельсон. Действие байопика происходит в 1970-1980-е годы и довольно правдиво описывает историю жизни порномагната.

Он родился 1 ноября 1942 года в округе Мэгоффин штата Кентукки. Вернувшись из армии, 22-летний Флинт основал стрип-клуб в Дейтоне штата Огайо (в фильме фигурирует город Цинциннати). За несколько лет он открыл сеть из девяти клубов в нескольких городах.

Первый номер порнографического журнала «Hustler» вышел в июле 1974 года. С помощью небольшого издания Флинт планировал рекламировать свой бизнес. Несмотря на слабый старт журнала, постепенно читатели вошли во вкус, и вскоре тираж «Hustler» достиг 3 млн экземпляров. В 1976 году Флинт основал частную компанию Larry Flynt Publications.

Вскоре противники порнографии и защитники свободы слова в США объявили войну издателю и его сторонникам. В исках против Флинта обвинители использовали трехсторонний тест Миллера, который использовался в судебном процессе «Миллер против штата Калифорния» в 1973 году. Для признания владельца порножурнала виновным в нарушении нормы о нравственности было необходимо установить три факта. К ним относятся способность издания вызывать у среднестатистического американца чувство сексуального возбуждения, наличие в материалах детальных сцен полового акта, а также отсутствие художественной и социальной ценности.

Во время одного из судебных процессов во Флинта выстрелил известный серийный убийца-расист Джозеф Франклин. Двумя выстрелами из винтовки преступник ранил Флинта в район таза и одним выстрелом задел его адвоката Джина Ривза. По словам Франклина, он решил наказать издателя за пропаганду межрасовых сексуальных отношений. Ранение оказалось серьезным, и с тех пор Флинт был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. В байопике ошибочно говорится, что стрелявший так и не был найден. На самом деле через два года после нападения на издателя Франклина задержали. За обвинения в 20 убийствах и шести покушениях на убийства его приговорили к смертной казни.

Вместо всех адвокатов Флинта в фильме используется их собирательный образ в лице юриста Алана Айзекмана, которого сыграл Эдвард Нортон.

Адвокат с этим именем действительно работал с издателем и помог ему выиграть в Верховном суде США историческое дело «Журнал «Hustler» против Джерри Фалуэлла» в 1988 году. За пять лет до слушания издание опубликовало выдуманное интервью влиятельного пастора. В рамках рекламы алкогольного напитка «Кампари» он якобы рассказывал, что в нетрезвом состоянии в первый раз занимался сексом со своей матерью. Этот материал был пародией на реальную рекламную кампанию, в которой знаменитости рассказывали о знакомстве с «Кампари». Под материалом мелким шрифтом сообщалось о сатирическом характере интервью.

Местный суд отклонил иск Фолуэлла о клевете и удовлетворил просьбу о возмещении Флинтом морального вреда в размере $200 тыс. Позднее дело пересмотрели в Верховном суде США, который отменил решение об удовлетворения части иска Фолуэлла. Суд выступил с поддержкой Флинта и постановил, что пастор не имел права ограничивать свободу слова издателя. Скандальный процесс был подробно описан в байопике.

Одной из немногих неточностей в фильме было упоминание только одной супруги Флинта — Алтеи Лейзер (ее сыграла Кортни Лав). До брака с ней у издателя были три жены и родились пятеро детей, о которых в байопике также нет ни слова. При этом трагической истории Алтеи, заразившейся СПИДом и утонувшей в ванной, в сюжете отведена целая линия.