«Малкольм и Мари» на Netflix: эмоциональная черно-белая драма режиссера «Эйфории»

Режиссер Малкольм Эллиотт (Джон Дэвид Вашингтон) вместе со своей девушкой Мари Джонс (Зендея) возвращается домой после премьеры дебютного полного метра. Он в приподнятом настроении и собирается праздновать, ее явно что-то беспокоит. Между ними завяжется ссора, в ходе которой будет высказано многое об их отношениях, жизни, фильме Малкольма, кинематографе в целом, обществе и макаронах с сыром.

close Кадр из фильма «Малкольм и Мари» (2021) Кадр из фильма «Малкольм и Мари» (2021) Little Lamb

Считается, что ч/б или пленка, а уж тем более ч/б-пленка — это всегда некая заявка и высказывание, и постановщик Сэм Левинсон, в общем, не стесняется соответствовать стереотипам: «Малкольм и Мари» — действительно заявка, действительно высказывание, скорее успешные, пускай не без огрех и фальшивых нот. Шаг в некотором смысле логичный: что «Эйфория», что полнометражная «Нация убийц» пестрили насыщенными цветами с фиолетовым в фаворе, так что кардинальную смену палитры хочется считать не пижонством, а несколько вынужденным поиском новой формы.

Реклама

И к форме никаких вопросов: оператор Марцель Рев, давно работающий с Левинсоном, снял страшно красивую завязку премиального БДСМ-софт-порно, внезапно растянутую на полтора часа. Интерьеры архитектурного шедевра в Кармел-Вэлли, Калифорния. На ней — эффектное платье и чулки, которые камера чуть ли не поглаживает. На нем — стильный костюм-двойка.

close Кадр из фильма «Малкольм и Мари» (2021) Кадр из фильма «Малкольм и Мари» (2021) Little Lamb

Как известно, все фильмы про разлад в отношениях по ГОСТу необходимо сравнивать с «Брачной историей» Ноа Баумбаха. И «Малкольм и Мари», конечно, никакая не «Брачная история». Хотя бы потому, что речь об очень специальных людях с очень специальной предысторией, и в них зачастую сложно узнавать себя. Зато их эмоции покажутся до боли знакомыми — и местами от этих американских горок будет жутко неуютно.

Уже, кажется, достигнут общественный консенсус, что сценарий (его также написал Левинсон) — слабейшая сторона картины. Пожалуй, это не совсем так. Здешнее повествование устроено все же неплохо — одно постоянно цепляется за другое, продохнуть почти не успеваешь. Цепляется иногда буквально: скажем, на слове «сентиментальный» начинает играть «In a Sentimental Mood» Дюка Эллингтона и Джона Колтрейна (вообще саундтрек, что уж там, примерно гениальный). По эту сторону экрана приходится постоянно перебегать из одной группы поддержки в другую, поскольку совершенно неясно, кто из двоих правее. К финальным титрам ситуация едва ли улучшится.

close Кадр из фильма «Малкольм и Мари» (2021) Кадр из фильма «Малкольм и Мари» (2021) Little Lamb

Основная (и на самом деле не то чтобы значительная) проблема «Малкольма и Мари» — в подкисающей химии между актерами. Зендея на десять с лишним лет младше Вашингтона, и поначалу это сильно бросается в глаза и мешает, учитывая, что она вполне сойдет за 16-летнюю школьницу, а он — за глубоко 40-летнего дядю. Впрочем, в какой-то момент с таким положением вещей смиряешься, и даже когда лента спотыкается о неестественные реплики и интонации, возможность существования этих героев не ставишь под сомнение.

Это, пожалуй, главная заслуга и удача Левинсона, возникшая, по ощущениям, скорее вопреки: после вечера в компании этих напряженно ругающихся людей, наутро выяснится, что они не выветрились со сном из головы, а продолжают о чем-то спорить. Если угодно — жить.