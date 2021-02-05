Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Плейлист недели: Zavet, Карди Би и клип Сержа Танкяна с Сашей Бортич

Что послушать: 7 лучших песен и клипов недели по версии «Газеты.Ru»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Актриса Саша Бортич. Кадр из клипа «Elasticity» Сержа Танкяна Актриса Саша Бортич. Кадр из клипа «Elasticity» Сержа Танкяна
Актриса Саша Бортич. Кадр из клипа «Elasticity» Сержа Танкяна

Актриса Саша Бортич. Кадр из клипа «Elasticity» Сержа Танкяна

serjtankian/YouTube
Альбом-прелюдия рэпера Zavet, ScHoolboy Q на фите у Фредди Гиббса, клип Сержа Танкяна с Сашей Бортич в главной роли, возвращение Карди Би и поэтический альбом Леонида Федорова и Игорь Крутоголова: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях недели.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Zavet — «Ополчение 2 dark»

У рэпера Zavet (Дмитрий Ицков) вышел мини-альбом «nights before gotika». Это 11-минутная мрачная и очень громкая прелюдия к предстоящей пластинке артиста под названием «Готика», которая выйдет в 2021 году. Последний релиз Zavet «Velvet Heaven» вышел летом прошлого года.

Фредди Гиббс и ScHoolboy Q — «Gang Signs»

Рэперы Фредди Гиббс и ScHoolboy Q записали совместный трек «Gang Signs» — это оммаж группам Bone Thugs-n-Harmony и Do or Die. Вместе с синглом вышел сюрреалистический клип, в котором Гиббс сыграл кролика, а ScHoolboy Q — черепаху.

Серж Танкян — «Elasticity»

Лидер System of a Down Серж Танкян показал клип на песню «Elasticity», главную роль в котором исполнила актриса Саша Бортич. Спродюсировал видео режиссер и музыкант Илья Найшуллер. Он снял клипы The Weeknd («False Alarm») и группе «Ленинград». «Elasticity» войдет в мини-альбом Танкяна, релиз которого запланирован на 19 марта.

Карди Би — «Up»

Карди Би вернулась с новой песней «Up» и клипом к ней. В начале видео певица стоит у надгробия с надписью «RIP 2020». Она также анонсировала выход нового альбома в 2021 году, для которого записала около 50 песен. «Но я все еще недовольна», — рассказала звезда в интервью Зейну Лоу. Дебютник Карди «Invasion Of Privacy» вышел в 2018 году и был удостоен «Грэмми» как лучший рэп-альбом.

«Лауд» — «Красный закат»

Группа «Лауд» пообещала выпустить в этом году альбом «Красный закат». На фитах много громких имен — VAC1O, Cream Soda, Gone.Fludd, Thomas Mraz, Lurmish и Tapenight. Пока можно послушать одноименный сингл оттуда и посмотреть тизер клипа на него.

«Базар» — «В этой смертной тоске»

Дуэт «Базар», состоящий из Дмитрия Милаева и Дмитрия Неустроева, поделился новой композицией «В этой смертной тоске» с их предстоящего альбома. В своем творчестве музыканты соединяют хип-хоп и этнические мотивы. На их счету уже два лонгплея, последний — «Плохой альбом» — вышел в октябре 2020 года.

Леонид Федоров и Игорь Крутоголов — «Ерусалим»

Леонид Федоров («АукцЫон) и Игорь Крутоголов («Крузенштерн и пароход») записали на карантине альбом на стихи английского поэта-визионера Уильяма Блейка. Ранее Федоров уже обращался к творчеству Джеймса Джойса, Даниила Хармса, Александра Введенского и Александра Пушкина.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку