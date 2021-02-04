Расист по соседству: карьеру кантри-звезды убило слово на «н», сказанное другу

Скандал вокруг кантри-звезды Моргана Уоллена разгорелся во вторник, 2 февраля, когда издание TMZ опубликовало видео, на котором артист произносит расистское оскорбление. По информации источника, ролик был записан в ночь на 1 февраля у дома 27-летнего музыканта, в момент его возвращения с вечеринки. Исходя из записи, Уоллен, прощаясь с друзьями, позволил себе так называемое n-word (слово на букву «н») — скорее всего, в отношении приятеля. Позднее в соцсетях пришли к мнению, что запрещенное слово он использовал не с целью оскорбления, а чтобы подшутить над товарищем. И тот, как показывает скандальное видео, не отреагировал на действия артиста с негативом (по крайней мере — открытым).

После первой реакции на ролик Уоллен поспешил принести публичные извинения за неподобающее поведение. «Я растерян и очень сожалею за то, что использовал неприемлемые и неуместные расовые оскорбления. Мне бы хотелось взять свои слова назад. Нет никаких оправданий для использования такого лексикона. Хочу искренне извиниться за то, что сделал. Обещаю стать лучше», — заявил он.

Реклама

Однако это, кажется, не спасло карьеру артиста от краха — за считанные дни музыка Уоллена пропала из ротаций всех главных радиосетей США, а его лейбл Big Loud Records объявил о «приостановке на неопределенный срок» контракта с провинившимся. Кроме того, песни Моргана были удалены из всех топов крупнейших стримингов, включая Apple Music и Spotify. Также стало известно, что Уоллен не сможет получить каких-либо наград от американской Академии кантри-музыки — организация объявила о неучастии артиста в грядущей церемонии в связи с его расистским высказыванием.

С критикой в адрес певца выступили многие его коллеги по кантри-индустрии. При этом они заявили, что Уоллен якобы и ранее позволял себе расистские оскорбления. О подобных случаях вспомнили, в частности, Марен Моррис и Микки Гайтон.

Не исключено, что речь идет о ныне удаленном твите почти десятилетней давности, про который в соцсетях вспомнили по случаю нового расистского скандала с музыкантом. Известно, что в 2012 году, когда ему было 18 лет (и когда он был фактически ноунеймом), Уоллен запостил строчку из песни темнокожего рэпера Мик Милла, в которой присутствует слово на «н». В общей сложности трек вмещает десять таких слов.

Согласно западным СМИ, история с Уолленом произошла в «непростое время» для американской кантри-музыки, которую до недавних пор массово обвиняли в расистских настроениях и отсутствии разнообразия. Ситуация с инклюзивностью в индустрии в последнее время стала постепенно улучшаться, однако разгоревшийся скандал, считают эксперты, может приостановить позитивные социальные перемены в жанре — и вернет прежнее отношение к ней как к «расистской музыке».

Уоллен малоизвестен на территории России, но в США он является большой звездой. На момент публикации ролика с расистским оскорблением его последний альбом «Dangerous: The Double Album» три недели кряду находился на вершине чартов — и, не случись громкого инцидента, остался был в лидерах. Столь долгое нахождение на вершине не удавалось кантри-музыкантам с конца 90-х — Уоллен должен был побить рекорд Гарта Брукса. Популярен артист и на YouTube, у него есть несколько клипов, набравших более 100 млн просмотров.