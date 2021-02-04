«Начал меня обвинять»: Муцениеце о конфликте с Прилучным из-за детей

Актриса Агата Муцениеце поделилась подробностями внутрисемейных отношений после развода с актером Павлом Прилучным в ходе беседы с соведущими по YouTube-шоу «МамBook». Артистка призналась, что они с бывшим мужем смогли забыть обиды и продолжить общение ради дочери и сына. Однако выяснилось, что дети хорошо помнят о скандалах родителей, невольными участниками которых они нередко становились сами.

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По словам Муцениеце, восьмилетний Тимофей и четырехлетняя Мия без воодушевления реагируют на ее просьбы созвониться папой.

Актриса сообщила, что такое поведение детей вызывает у нее беспокойство, именно поэтому она решила обсудить этот вопрос с коллегами.

«Они видели, как он причинял тебе боль?» — задала вопрос Агате ее соведущая Елена Кукояка и, получив утвердительный ответ, предположила, что причина найдена.

Однако актриса поспешила возразить и заверила, что раньше такого не было, «это пришло только сейчас».

«Ни один из них не хочет звонить. Причем у Павла в мою сторону начинаются обвинения: «Ты настраиваешь детей против меня. Ты ведешь себя так, что они не хотят». Но это неправда! Я каждый день пытаюсь просить детей: «Ребят, пожалуйста, позвоните папе», — посетовала Муцениеце.

При этом она отметила, что такое поведение наследников не стоит расценивать как показатель плохого отношения к отцу. «Я заметила за Тимофеем такую вещь — когда он скучает по человеку, то стремится к общению с ним. На каникулах у отца он, к примеру, не звонил мне. Но сейчас все совершенно иначе. Если они и звонят папе, то закрываются в комнате», — сказала актриса.

Приглашенный психолог Марина Нахалова пояснила знаменитости, что такая ситуация называется «конфликтом лояльности» и случается практически всегда в распавшихся семьях. В такой ситуации дети оказываются более лояльными к тому, кто с ними остался, чем к тому, кто ушел. Эксперт уточнила, что для смягчения детских травм от развода родителям следует изначально все с ними спокойно проговаривать.

«При разводе важно детям рассказать о том, что вы расстались как мужчина и женщина, но как родители вы навсегда вместе», — сказала Нахалова.

Затем Муцениеце призналась, что дети все еще не привыкли к новым обстоятельствам в семье и им тяжело даются переезды от одного родителя к другому.

«Я увидела, что Мию разрывает. У нас летом получилось так, что месяц она проводила то там, то здесь, а потом не хотела возвращаться как из моего дома, так и от отца. Не хотела менять локацию. Ее раздражало, что она только что привыкла к одному месту, а ее уже несут в другое», — поделилась знаменитость.

Психолог на это указала, что будет лучше, если ребенок не будет так часто перемещаться и будет иметь одно определенное место жительство, и уже под эти условия родителям следует подстраиваться. Дети должны понимать, что их не касаются те ссоры, которые были между родителями, отметила специалист. Они не должны выбирать и осуждать двух главных людей в своей жизни.

Актерская семья распалась весной прошлого года. Муцениеце обвинила Прилучного в домашнем насилии, после чего забрала детей и переехала в квартиру из загородного дома, в котором остался Прилучный.

Вскоре после завершения процедуры развода звезда сериала «Мажор» был замечен в компании новой подруги Мирославы Карпович, известной по сериалу «Папины дочки».