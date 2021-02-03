От Финчера до «Хода королевы»: кого номинировали на «Золотой глобус — 2021»

Номинанты «Золотого глобуса — 2021» по причине пандемии были объявлены виртуально — это первый подобный случай в многолетней истории премии, недавно отметившей 75-летний юбилей. Сама церемония состоится в этом году 28 февраля (в ночь на 1 марта по московскому времени), то есть почти на два месяца позднее традиционной даты: например, в 2020-м мероприятие прошло в новогодние праздники. Помимо «Золотого глобуса», перенесена была и церемония вручения «Оскаров», которая, как правило, радует киноманов как раз в феврале. Лауреаты премии Американской киноакадемии станут известны 25 апреля.

Реклама

Что касается формата проведения «Золотого глобуса — 2021», то он будет полувиртуальным. Ведущим церемонии — Тине Фей и Эми Полер — предстоит работать в прямом эфире соответственно из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз, тогда как номинанты будут выходить на связь из разных точек по всему миру.

Теперь к самим претендентам. Лидером по числу упоминаний в шорт-листах стал биографический фильм Дэвида Финчера «Манк». Черно-белая драма с Гэри Олдменом в главной роли представлена сразу в шести категориях, включая «Лучший драматический фильм», «Лучший актер в драматическом фильме» (Олдмен), Лучшая актриса второго плана (Аманда Сайфред), «Лучший режиссер» (Финчер), «Лучший сценарий» и «Лучшая оригинальная музыка». Лента рассказывает о том, как сценарист Герман Манкевич писал текст «Гражданина Кейна» — дебютного фильма Орсона Уэллса.

В главной категории также оказались «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина (второе после «Манка» число номинаций — пять), «Девушка, подающая надежды», «Отец», главные роли в котором исполнили Оливия Колман и Энтони Хопкинс, а также «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд, лауреат Венецианского кинофестиваля. По мнению букмекеров, наибольшие шансы на победы (как и на «Оскаре») здесь имеет именно лента с Макдорманд — она о безработной пожилой женщине, теряющей работу и присоединяющейся к племени современных кочевников.

В номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» в этом году представлены сиквел «Бората», милая комедийная мелодрама «Зависнуть в Палм-Спрингс» с Энди Сэмбергом, Кристин Милиоти и Дж. К. Симмонсом в главных ролях, картина о первом министре финансов США «Гамильтон», «Мьюзик», созданный известной певицей Сией, и «Выпускной» Райана Мерфи, в котором сыграли Мэрил Стрип и Николь Кидман. Согласно экспертам, именно «Выпускной» имеет наивысшие шансы на успех в данной номинации.

На звание лучшего режиссера года по версии голливудских журналистов претендуют уже упомянутые Финчер и Соркин, а также Хлоя Цжао («Земля кочевников»), которую считают фаворитом, Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды») и Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»). В шорт-лист здесь попали сразу три женщины — это рекорд «Золотого глобуса».

За «Лучшего актера в драматическом фильме» поборются Олдман, Хопкинс, Риз Ахмед («Звуки металла»), Тахар Рахим («Мавританец») и звезда «Черной пантеры» Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), скончавшийся от рака в прошлом году. В комедийно-музыкальной категории у мужчин столкнутся Сэмберг, Саша Барон Коэн («Борат 2»), Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»), Дев Патель («История Дэвида Копперфилда») и Джеймс Корден («Выпускной»). Среди женщин в «драматическом фильме» представлены Макдорманд, Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза») и Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), а в «комедии или мюзикле» — Кейт Хадсон («Мьюзик»), Мария Бакалова («Борат 2»), Мишель Пфайффер («Уйти не прощаясь»), Розамунд Пайк («Аферистка») и Аня Тейлор-Джой («Эмма.»).

Наконец, за роли второго плана могут быть награждены соответственно Саша Барон Коэн (уже не «Борат», а «Суд на чикагской семеркой»), Джаред Лето («Дьявол в деталях»), Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»), Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами») и Билл Мюррей из «Последней капли» у мужчин, а также Колман, Сайфред, Джоди Фостер («Мавританец»), Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли») и Хелен Зенгель («Новости со всех концов света») — у женщин.

Как известно, «Золотой глобус» — в отличие от «Оскара» — чествует не только большое кино, но и награждает главные ТВ-работы. В этом году на звание лучшего драматического сериала претендуют «Корона», одно из самых красивых в эстетическом плане шоу, к которому неоднозначно относятся в британской королевской семье (потому что оно про Елизавету II и ее родственников), «Страна Лавкрафта», «Озарк», «Мандалорец» и «Сестра Рэтчед».

Что касается комедийной категории, то в нее попали «Эмили в Париже», футбольная комедия о доброте «Тед Лассо», «Шиттс Крик», возмутившая некоторых российских зрителей «Великая» и «Бортпроводница» со звездой «Теории Большого взрыва» Кейли Куоко.

А в номинацию «Лучший телефильм или мини-сериал» были включены «Нормальные люди», суперхитовый «Ход королевы», который привлек к древнейшей игре повышенное внимание нового поколения, «Неортодоксальная», «Голос перемен» и «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях.

Лидером по числу номинаций среди сериалов стала «Корона» — шесть. Она представлена в «Лучшем драматическом шоу», «Лучшем актере в драматическом сериале» (Джош О'Коннор, сыгравший принца Чарльза), дважды в «Лучшей актрисе в драматическом шоу» (Эмма Коррин — принцесса Диана; Оливия Колман — Елизавета II) и дважды в «Лучшей актрисе второго плана» (Джиллиан Андерсон — Маргарет Тэтчер; Хелена Бонем Картер — принцесса Маргарет).