Равнее других: Риту Ору осудили за нарушение ковид-правил

Британская певица Рита Ора вновь оказалась в центре громкой истории, связанной с коронавирусом. Случилось это после ее прилета в Австралию, куда артистку пригласили в качестве наставницы местной версии вокального телешоу «Голос», пишет портал NME.

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Поп-звезда прибыла в Сидней заранее, чтобы, следуя правилам, провести двухнедельный карантин в отеле — и уже затем приступить к съемкам.

Однако в соответствии с текущими ограничениями из-за пандемии жителям Великобритании запрещен выезд за границу без одобрения властей. Неизвестно, запрашивала ли Ора разрешение перед полетом.

Член Сената Австралии Кристина Кенелли осудила поступок певицы, назвав несправедливым тот факт, что знаменитости находятся в приоритете перед десятками тысяч граждан страны, которые не могут попасть домой.

Звезда также столкнулась с негативной реакцией в социальных сетях. Журналист Sydney Morning Herald Беван Шилдс с иронией написал в Twitter: «Поп-певица Рита Ора получила разрешение прибыть в закрытую Австралию и теперь занимает скудное карантинное помещение в отеле Сиднея».

Если верить австралийской прессе, условия размещения певицы на период карантина нельзя назвать «скудными». Сообщается, что она остановилась в пятизвездочном отеле. Люкс в пентхаусе может стоить Оре около £4 тыс. за весь период изоляции.

Согласно регламенту, певица не сможет покинуть оплаченный номер.

Ора, которую в настоящее время можно увидеть на экранах в Великобритании в новом фильме «Афера Оливера Твиста» и в качестве судьи на другом вокальном шоу — «Певец в маске», недавно уже подвергалась критике из-за нарушения антикоронавирусных ограничений. В конце ноября прошлого года певица не стала отказываться от проведения вечеринки по случаю своего 30-летия в Лондоне, нарушив тем самым правила карантина, принятые на тот момент. По сведениям СМИ, в момент празднования юбилея камеры видеонаблюдения в ресторане Casa Cruz в элитном районе столицы были отключены, чтобы не снимать звездных гостей. Кроме того, открывший заведение работник получил за это £5 тыс.

Позже выяснилось, что певица также нарушила другой набор правил — за неделю до вечеринки она прилетела в Великобританию из Египта и должна была самоизолироваться в соответствии с ограничениями на поездки в то время.

Поступок звезды привел в ярость ее поклонников, в связи с чем ей пришлось принести публичные извинения в Instagram.

«Я глубоко сожалею о нарушении правил и понимаю, что мои поступки подвергли риску других людей. Это была серьезная и непростительная ошибка. Учитывая ограничения, я понимаю, насколько безответственными были эти действия, и беру на себя полную ответственность за них», — сказала исполнительница.

Также Оре пришлось заплатить штраф за нарушение закона — около £10 тыс.

Бывшая наставница «Голоса Великобритании» Ора была утверждена на аналогичную позицию в «Голос Австралии» в декабре прошлого года. Ее партнерами в телешоу станут певец и композитор Кит Урбан, а также австралийские звезды Джессика Мауба и Гай Себастьян.