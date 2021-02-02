Трейлеры недели: Бенедикт Камбербэтч в СССР, Гэри Олдмен против наркомафии

Кинокомпания Lionsgate совместно с Roadside Attractions представила трейлер к шпионскому триллеру «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Премьера фильма прошла в 2020 году на фестивале независимого кино «Сандэнс», однако из-за пандемии его выход в прокат перенесли на март 2021-го. В основу сюжета легла реальная история британского бизнесмена Гревилла Винна, который был завербован спецслужбой МИ-6 для работы в СССР. В Советском Союзе Винн контактировал с полковником ГРУ Олегом Пеньковским, чтобы предотвратить угрозу ядерного конфликта и разрядить Карибский кризис. С годами их сотрудничество превратилось в дружбу, размыв границы между «своими» и «чужими».

Гэри Олдмен, Эванджелин Лилли и Арми Хаммер исполнили главные роли в фильме «Кризис», где три отдельные истории пересекаются друг с другом на фоне столкновений из-за торговли наркотиками. Его центральные герои: курьер, который пытается организовать перевозку большой партии товара, отказавшаяся от наркотиков архитекторша, расследующая исчезновение своего сына, и университетский профессор, столкнувшийся с неожиданной правдой о своем работодателе — крупной фармацевтической компании, которая планирует выпуск на рынок нового обезболивающего, «не вызывающего привыкания».

«Мой год Сэлинджера» («My Salnger Year»), реж. Филипп Фалардо

Канадский режиссер Филипп Фаллардо опубликовал официальный трейлер биографической драмы «Мой год Сэлинджера». В основу экранизации бестселлера Джоанны Ракофф легла история ее общения с классиком послевоенной американской литературы Джеромом Сэлинджером. В середине 1990-х Джоанна устроилась на работу в литературное агентство, владелица которого (в исполнении Сигурни Уивер) дает ей задание отвечать на почту поклонников писателя-затворника. Требующая серьезной творческой и психологической отдачи работа помогает молодой девушке обрести свой собственный голос и стиль.

Японская студия Toho Pictures выпустила первый трейлер к полнометражной версии популярной телефраншизы 1960-х годов «Новый Ультрамен». Сценаристом и продюсером нового проекта выступил создатель «Евангелиона» Хидэаки Анно. Режиссером стал его соавтор Синдзи Хигути, вместе с которым они в 2016 году сняли «Годзилла: Возрождение». По сюжету нового фильма пришелец с планеты М-78 отправляется на Землю, чтобы поймать межгалактического преступника. В трейлере также появляются монстры из оригинального мультсериала – Неронга и Габора.

«Ты, я, безумие» («Me, You, Madness»), реж. Луиза Линтон^^^

Актриса Луиза Линтон — супруга бывшего министра финансов США Стива Мнучина — написала сценарий, срежиссировала и исполнила главную роль в фильме «Ты, я, безумие». Ее героиня – меркантильная миллиардерша, чьи фотографии украшают обложки финансовых и гламурных журналов. Ее жизнь – воплощение мечты об успехе, однако за парадным фасадом скрывается жажда крови, которую главная героиня утоляет, охотясь на мужчин с арбалетом в свободное от работы время. Критики сравнили режиссерский дебют Линтон с «Американским психопатом» и отметили удачное сочетание неоновой визуальной эстетики с саундтреком, стилизованным под восьмидесятые.