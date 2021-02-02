Восемь выстрелов по брату: арестован рэпер, чей клип посмотрели более 1,7 млрд человек

Американскому рэперу Silento (настоящее имя Ричард Ламар Хок) предъявлено обвинение в убийстве. 23-летний музыкант из Джорджии якобы застрелил своего 34-летнего кузена Фредерика Рукса и теперь ему грозит тюрьма, пишет TMZ.

Согласно данным полиции, артист был арестован в понедельник, 1 февраля. За несколько дней до этого, 21 января, правоохранители обнаружили на улице труп Рукса с множественными огнестрельными ранениями, рядом с телом валялось восемь гильз.

По словам следователей, к настоящему моменту они не успели четко выяснить мотивы убийства, однако в их распоряжении есть кадры с видеокамер, на которые попал инцидент. Устройства зафиксировали как минимум один выстрел и засняли несколько автомобилей, скрывающихся с места преступления. Вероятно, именно таким образом полиция и вышла на Silento. Официальные представители музыканта пока что никак не комментируют случившееся.

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Для молодого рэпера прошлый год был непростым в вопросах взаимодействия с законом. В октябре его арестовали за передвижение на автомобиле со скоростью, превышающей 230 км в час. Уже в следующем месяце ему было предъявлено обвинение по статье «Нападение с применением смертоносного оружия». По информации СМИ, Silento, разыскивая свою спутницу, ворвался в чужой дом с топором в руках.

Оказавшись внутри одного из жилых помещений в районе Вэлли-Виллидж в Лос-Анджелесе, музыкант напал на двух людей, проживавших там. Впоследствии Хок ударил одного из них топором, однако другому жителю дома удалось сбить рэпера с ног и обезоружить. Вскоре на место инцидента прибыл знакомый рэпера и попытался объяснить другу, что он ошибся адресом, и его девушки здесь нет. Несмотря на это, артист и его товарищ не стали дожидаться вызванную пострадавшими полицию. В результате инцидента исполнитель был арестован и некоторое время содержался под стражей. Ему грозило до шести лет тюрьмы, но по итогам рэпер вышел на свободу без реального срока.

Silento нередко именуют «звездой одного единственного хита» — речь про трек «Watch Me (Whip / Nae Nae)» 2015 года. Клип на данную композицию набрал на YouTube сумасшедшие 1,7 млрд просмотров.

В минувшем декабре другая американская звезда — ар-н-би певица Энн Мари — была арестована по подозрению в покушении на убийство своего бойфренда при отягчающих обстоятельствах после того, как раненный в голову мужчина был госпитализирован в критическом состоянии из гостиничного номера города Бакхед, штат Атланта.

Согласно полицейским, после прибытия по вызовы они обнаружили исполнительницу в неадекватном состоянии рядом с лежащим в крови на полу молодым человеком. Несмотря на серьезное сквозное пулевое ранение — из центра лба в область левого виска, мужчина какое-то время оставался в сознании и смог ответить на несколько вопросов.

Позже певица пояснила офицерам полиции, что случившееся было случайностью — пистолет якобы упал со стола и выстрелил, попав мужчине в голову. Однако в результате осмотра места инцидента были найдены две гильзы и две пули, а также пулевые отверстия — в дверном замке и в шкафу.

Проведя несколько месяцев в тюрьме округа Фултон, 25-летняя знаменитость была освобождена под залог в размере $ 60 тыс. Однако с того момента она находится под домашним арестом и носит монитор. Певица сможет путешествовать по работе только с предварительного разрешения судьи и ей не позволено иметь каких-либо контактов с жертвой.